LOVER HANDLING: Justisminister Emilie Enger Mehl vil fortsette å jobbe for et varslingsombud for politiet.

Mehl svarer på varslerkritikk: − Jeg har ikke gitt opp

Et flertall på Stortinget krever at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) får på plass et uavhengig varslingsombud. Mehl sier at det alltid har vært planen hennes.

VG møter statsråden på et møterom i Stortinget, sammen med en politisk rådgiver. I tre dager har justisministeren vært under press – etter at VG fortalte hvordan forslaget hennes om et varslingsombud for politiet aldri ble noe av.

– Jeg har en virkelig sterk ambisjon om å bedre forholdene for varsling i politiet. Dette ligger fast, sier Mehl.

I mai lovte hun Stortinget å opprette et uavhengig varslerombud som alle skulle ha tillit til. Men da rammene for ombudet ble kjent, var det redusert til et forslag som Politiets Fellesforbund nektet å være med på.

I september trakk Mehl oppdraget tilbake.

Vil fortsatt snu vedtak

Flere stortingspolitikere er kritiske til at de ble lovet en ting, men fikk noe annet.

Både Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, SV, Venstre, Rødt og MDG krevde tirsdag at Mehl tar opp igjen arbeidet med et varslingsombud.

– Jeg ønsker å lage et ombud som gir Politiets Fellesforbund og politifolk et uavhengig og uhildet ombud, sier Mehl til VG.

– For å få til det må vi jobbe litt videre, for å se på hvilke muligheter det er. Det er fortsatt intensjonen min. Og hvis det kommer til et punkt der det ikke går, vil jeg være den første til å si fra om det, fortsetter hun:

– Jeg har heller ikke gitt opp ambisjonen min med å snu vedtaket til Politiets Fellesforbund.

Helt siden 2016 har fagforbundet hatt et vedtak om at politifolk ikke bør varsle om kritikkverdige forhold fordi risikoen er for stor. Til Stortinget i mai sa justisministeren at hun ikke kunne leve med vedtaket.

Vedtaket står fortsatt.

– Kan du leve med det nå?

– Overhodet ikke.

Mehl blir stille.

– Så hører det med til historien at Høyre og FrP satt med totalt fem justisministere som alle har godtatt vedtaket til Politiets Fellesforbund og ikke tatt tak i det. Jeg har tatt tak i problemet og satt i gang en jobb for å finne løsninger. Og den jobben er nybrottsarbeid.

Det var på spørsmål fra justispolitiker Sveinung Stensland (H) i mai at Mehl sa at hun ikke kunne leve med vedtaket. Stensland reagerte da han leste VGs sak om at justisministeren ombud senere ble redusert til et kontor under politiets bedriftshelsetjeneste – uten myndighet til å undersøke varsler. Ombudet skulle heller ikke føre til økte utgifter.

– Justisministeren har sagt en ting til Stortinget og gjort noe helt annet. Det er ikke greit, sa Stensland til VG tirsdag. I dag sier han dette om kritikken fra Mehl:

– Jeg er ikke så opptatt av hva som er gjort før, men hva som bør gjøres nå, sier han.

– Vi kommer heller ikke unna at statsråden sa en ting i mai og ikke gjorde det.

JUSTISPOLITIKER: Sveinung Stensland

Presser Mehl til å handle

Leder for justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp) sa tirsdag til VG at han snarest vil fremme et forslag for Stortinget om å innføre et nasjonalt varslingsombud, hvis Mehl ikke har til hensikt å gjøre det selv.

– Den hensikten har jeg vist at jeg har hatt hele det siste året, sier Mehl til VG.

– Har du villedet Stortinget?

– Dette er den første regjeringen som har tatt tak i et nasjonalt varslingsombud for politiet, sier hun.

– Men har du forledet Stortinget?

– Nei, det ble en prosess med politidirektoratet, der også Politiets Fellesforbund var involvert, hvor det viste seg at den innretningen vi hadde lagt opp til ikke var i tråd med hva organisasjonene ønsket. Da så ikke jeg noen hensikt i å gå videre med det. Det er viktig for meg å lytte til organisasjonene.

– Før du skrev oppdragsbrevet om varslingsombudet: Hvorfor innhentet dere kun råd fra Politidirektoratet – ikke fagforeningene som dere ønsket å finne en løsning for?

– Jeg opplevde at vi hadde dialog, men ... Hele den prosessen er nyttig å ta med seg lærdom fra.

– Da du forsto at dette skar seg. Hvorfor lagde du ikke et nytt oppdragsbrev som fagforeningene lettere kunne akseptere?

– Min oppfatning i dialogen med fagforeningene, var ikke at det nødvendigvis ville løse problemet. Jeg kan ikke huske at det ble tatt opp, å endre oppdragsbrevet, og fortsette arbeidet.

EMILIE ENGER MEHL: Fotografert på et møterom i Stortinget.

Stenger ingen dører

Mehl understreker at hun ikke har lagt bort arbeidet med et varslingsombud og er glad for at hele justiskomiteen også ønsker det.

– Da er vi enige om det og kan jobbe videre for å få det til, men dette er nybrottsarbeid. Vi må gå opp en løype som ingen har gått opp før, sier hun.

Til VG har justispolitiker Andreas Sjalg Unneland (SV) sagt at han ønsker et ombud for hele arbeidslivet, mens Maria Aasen-Svensrud (Ap) foreslår et ombud for justissektoren. Andre ser for seg et ombud for politiet alene.

– Hvilken løsning mener du vil være best?

– Jeg vil ikke holde noen dører stengt. Det er derfor det er viktig og gå grundig og skikkelig inn i dette. Jeg vet at PF ønsker et varslingsombud for hele arbeidslivet. Det er et veldig stort lerret å bleke. Det involverer departementet til arbeidsministeren.

Jeg forsøkte å finne en løsning for justissektoren på kortere sikt. Det var krevende, og det viste runden vi hadde i sommer, men det betyr ikke at ambisjonene mine er noe mindre.

– Du har ikke lagt bort ambisjonen om et varslingsombud for politiet?

– Nei. Jeg mener tvert imot at det er grunn til å snu alle steiner for å få det på plass. Men jeg har overtatt en situasjon som har utviklet seg over mange år, sier Mehl.

– Det berører meg virkelig, for det har vært krevende konflikter i politietaten. Derfor er det viktig at det er grundighet i arbeidet fremover.

Tar lenger tid enn ventet

En advokat, med doktorgrad i varsling, har sagt til VG at det bør etableres et varslingsombud, underlagt Stortinget, med lovbeskyttet finansiering.

VARSLINGSADVOKAT: Birthe Eriksen

– Det jeg kan få gjort noe med er min egen sektor, så la oss begynne der, var det jeg tenkte i våres, sier Mehl.

– Jeg tenkte at det skulle være uavhengig og så begynte en prosess. Det var begrenset hva som kunne gjøres uten å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven. Intensjonene var de beste. Jeg ville virkelig få til et varslingsombud

– Bør et varslingsombud være mer enn en person å holde i hånden?

– Varslingsombudet må være en instans som sikrer tillit til varslingsinstituttet og uavhengighet knyttet til varslingssaker. Sånn jeg opplever det er vi alle enige om intensjonen, men det å finne en praktisk god løsning, innenfor loven, er krevende. Og det er et arbeid som tar lenger tid enn jeg først hadde håpet.

– Er det noe annet du gjerne skulle ha gjort annerledes?

– Jeg er jo glad for at vi har gått denne runden, fordi at for hvert spor man fortsetter, så kommer man litt videre.