Her feirer russerne på norsk jord

Russerne feiret seiersdagen på storslått vis på Svalbard tirsdag.

I dag tirsdag feiret Russland seiersdagen etter 2. verdenskrig. Feiringen foregikk ikke bare i Russland, men også på norsk jord.

På Svalbard er seiersdagen feiret over flere dagen. Og tirsdag var det en parade gjennom byen.

Som du kan se på bildene i saken var biler, lastebiler, busser og snøskutere i paraden. Ifølge Svalbardposten skal det ha vært mer enn 50 kjøretøy, et helikopter og snøskutere.

VG har forsøkt å komme i kontakt med sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, uten å lykkes. Til Dagbladet sier han følgende om paraden:

– Markeringen framstår større og med et annet uttrykk enn tidligere. Vi ble invitert til å delta på markeringen, men takket i år, som i fjor, nei til invitasjonen på grunn av krigen i Ukraina, sier han.

Han har deltatt på feiringen i både 2009 og 2010.

- Det har vært det eneste. Det er ingen tvil om at verken jeg eller mine folk har sett noe av dette før, sier han om dagens markering.

Tirsdag holdt Vladimir Putin en patriotisk tale under markeringen på Den røde plass i Moskva. Han hevdet der at det er en «russofobi» og at Vesten prøver å ødelegge Russland.

– Vestlige eliter sprer hat og «russofobi» mot Russland. De prøver å ødelegge landet vårt. Det er en krig som blir ført mot vårt land.

– Vi er samlet i støtte for våre helter, sier Putin med henvisning til de russiske soldatene i Ukraina.

Putin sa videre at «vi skal seire», men utdypet verken hva som kan regnes som en seier, eller hvordan Russland skal oppnå det.

– En ekte krig har igjen blitt utløst mot vårt moderland. Men vi har slått tilbake internasjonal terrorisme, vi vil beskytte innbyggerne i Donbas, vi vil sikre vår sikkerhet.

– Vesten provoserer fram konflikter og revolusjoner, ødelegger verdier - for videre å diktere sine regler, hevder den russiske presidenten.

