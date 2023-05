VEGAN GLEDE: Byråd for finans, Einar Wilhelmsen (MDG), og byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG) smaker på vegetarmat som etterhvert barnehagbarna i Oslo skal få.

Oslo-byrådet vil ikke servere kjøtt i barnehager

Byrådet i Oslo vil av miljøhensyn fjerne kjøtt i måltidene i barnehager, aktivitetsskoler (AKS) og fritidsklubber i hovedstaden.

Det er en del av en handlingsplan for sunnere, bærekraftig og mer plantebasert mat, samt reduksjon av matsvinn.

Målet er å halvere kjøttforbruket i kommunen på grunn av klima og sunnere kosthold.

Raymond Johansens byråd sender denne uken på høring en handlingsplan for sunn, bærekraftig og mer plantebasert mat og reduksjon av matsvinn.

Og: «Servere kjøttfri mat i fritidsklubber, AKS og barnehager».

– Vi har tatt mål av oss til å halvere kjøttforbruket i kommunen på grunn av klima og natur – og fordi det er bra å spise mer plantekost, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen fra Miljøpartiet det grønne (MDG).

Han sier dette er en utvidelse nedover i alder: Skolematen kommunen serverer er allerede kjøttfri.

– Vi går nå nedover i alder og vil tilby mer sunn og plantebasert mat i barnehagene, AKS og på fritidsklubbene, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG).

Wilhelmsen sier handlingsplanen skal på høring med frist før sommeren og at den allerede kan begynne å virke til høsten.

– Det kan bli sett på som en ideologisk kamp fra MDG, hvor dere vektlegger klimahensynene og som gjør at små barn nå får tredd dette ned over hodet?

– Vårt viktigste anliggende er å servere sunn og god mat i tråd med kostholdsrådene, samtidig som vi skal nå klimamålene. Å kutte kjøttforbruket bidrar til det, sier han og legger til:

– Det er bra for helsen. Dessuten er det digg med kjøttfri mat.

Info Kuenes utslipp kan du lese mer om her: Kuer bidrar til Co₂-utslipp fordi de spiser gress og fôr; den klimauvennlige gassen kommer ut når kyrne raper og puster. Produksjon av kjøtt bidrar med ca. 60 prosent av klimagassutslippene fra jordbruket i Norge. Utslippene fra landbruket utgjør rundt åtte prosent av Norges utslipp. Vis mer

TIKKA: Kommunale Løkkabonden serverer allerede kjøttfri mat til syv barnehager på Grunerløkka. De kom til Oslo rådhus og tilbød de to byrådene vegetarTikka Masala.

Stav har et klart budskap til regjeringen.

– Vi har en matminister som går imot alle faglige råd om hva som er sunn og bærekraftig mat, når hun sier at det ikke er middag, hvis det ikke er kjøtt, sier Stav og viser til at uttalelsene til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) som sa til Dagbladet at middag uten kjøtt, ikke er middag.

– Middag uten kjøtt? Da er det ikke middag. Det må alltid være kjøtt eller fisk, sa Borch (Sp).

Hun har senere gått litt tilbake på den uforsonlige kjøttlinjen.

UNDER EN TIER: Peter Nielsen (t.v.) og Danny Elvestad i Løkkabonden forteller byrådene at et måltid i snitt koster ni kroner og femti øre.

Inkluderer fisk

Byrådets plan gjør at kjøtt fjernes, men det blir ikke ren vegetar; fiskeretter blir å finne på barnehagemenyen.

– Hva med barn som foreldrene sliter med å få til å spise eksempelvis grønnsaker, som er en viktig del av vegetarmat?

– Gode matvaner etableres tidlig. Men for de som vil, kan man fortsatt ha med matpakke med pålegg man velger selv, sier Stav.

VEGGIS-GLEDE: – Dette smakte veldig godt, sier Einar Wilhelmsen etter lunsjen utenfor Oslo rådhus.

Hun sier at omleggingen er viktig også i en annen sammenheng.

– Dette er også tiltak for sosial utjevning og inkludering. Det er stadig flere som sliter med å få endene til å møtes og at sunne matvaner henger sammen med inntekts- og utdanningsnivå.

De sier de har full støtte fra de to andre byrådspartiene, Ap og SV.

Høyre kritisk

Det har de ikke i Høyre.

KRITISK: Høyre byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, er skeptisk til kjøtt-nei for de minste barna.

– Helsedirektoratet har nylig lagt fram nye ernæringsråd. Jeg synes det er fornuftig at barnehagene og aktivitetsskolene i Oslo følger dem. Det betyr mer fisk, mer frukt og grønt og mindre kjøtt. Det er både sunt og bra for klimaet. Jeg synes Oslo kommune bør følge de faglig begrunnede nasjonale ernæringsrådene, og ikke finne på sine egne, sier Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat.