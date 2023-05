UTESTENGT: Milla mistet blant annet tilgang til bankkontoen sin.

Milla (33) ble meldt død: − Trodde det var svindel

En tastefeil førte til at Milla Marielle Edvardsen (33) ble «slettet fra verden».

Kortversjonen Milla Marielle Edvardsen (33) ble feilaktig erklært død etter en tastefeil hos legevakten i Halden.

Feilen gjorde at hun mistet tilgang til bankkonto, mobilabonnement, Vipps og BankID.

Halden kommune beklager den alvorlige feilen og sier de skal gjennomgå rutinene sine. Vis mer

Påskeaften tikker det inn en e-post. I meldingen står det: «Vi har mottatt beskjed fra Skatteetaten om at Milla Marielle Edvardsen er død».

På andre siden sitter Milla – i live.

– Det var en ubehagelig mail å få. Jeg leste den flere ganger, sier hun til VG.

Avsenderen er Digipost, som er et digitalt postsystem utviklet av Posten. I mailen står det også at det ikke lenger sendes post til kontoen, og at alle mottatte brev og filer slettes.

– Jeg trodde det var svindel. Derfor begynte jeg å google om flere hadde blitt utsatt for det samme, men det kom ikke opp noen treff, sier 33-åringen.

DØDSBESKJEDEN: Bildet til venstre er e-posten Milla fikk fra Digipost. Bildet til høyre er fra Skatteetaten.

Hun skjønte ingenting og visste ikke hva hun skulle gjøre – alt var jo stengt i påsken. Tirsdagen etter påskeferien ringte Milla til Digipost for å få klarhet i hva som hadde skjedd.

Da hun fikk tak i dem, avkreftet de at e-posten var svindel. Det var da det gikk opp for henne.

– Ballen rekker å rulle ganske langt på de dagene. Jeg hadde blitt slettet fra verden.

Hun måtte få gavekort på mat fordi bankkontoen hennes ikke var tilgjengelig, og mobiloperatøren avsluttet telefonabonnementet hennes.

Milla mistet også tilgang til:

Vipps

BankID

Helsenorge

Skatteetaten

Folkeregisteret

Digipost

Alvorlig

Feilen skjedde i forbindelse med en time hun hadde hos legevakten i Halden langfredag.

I de fleste norske kommuner logger legen seg inn på et nasjonalt system når de skal melde inn et dødsfall elektronisk.

Her oppgir legen fødsels- og personnummer manuelt én gang.

– I denne prosessen har det skjedd et alvorlig avvik forårsaket av menneskelig feil. Det beklager vi på det sterkeste, sier leder ved Enhet helsehus i Halden kommune, Solfrid Ramdal, til VG.

Legen skulle registrere et reelt dødsfall. Men tastet altså inn feil fødsels- og personnummer, som består av elleve siffer.

LANG PROSESS: Milla klarer ikke å slappe av helt enda. Hun er redd for at flere problemer skal dukke opp.

Mye frustrasjon

Det tok lang tid å få tilgang til alt igjen. Kommunen bisto med å rette opp i feilen hos flere etater, blant annet i Folkeregisteret.

Etatene Milla har ringt selv, skal ha stilt et stort spørsmålstegn ved det hele.

– Jeg forstår at de stusser når en person med status som død ringer inn og forteller at de er i live. Hvem skal de stole på? Folkeregisteret eller meg? Det er en absurd situasjon.

Nå er alt oppe og går, men 33-åringen klarer ikke å slappe av helt enda. Hun håper det ikke oppstår flere problemer.

– Det har vært mye frustrasjon, sinne og tårer. Jeg venter i spenning på om det plutselig dukker opp noe nytt jeg må rette opp i.

ABSURD: Milla skjønte ingenting da hun hadde fått status som død.

Milla har forståelse for at det går an å gjøre feil. Samtidig tror hun ikke at kommunens rutiner er gode nok.

– Når noe sånt skjer er det tydelig at systemet deres ikke fungerer optimalt. Jeg trodde ikke dette var mulig.

Halden legevakt har ikke opplevd en lignende situasjon tidligere. De sier at de skal gjennomgå rutinene grundig for å se om det er mulig å redusere faren for at slike feil kan skje i fremtiden.

Kommunen forstår at situasjonen både er og har vært vanskelig.

– Vi er lei oss for den alvorlige feilen som skjedde. Derfor forsøker vi å følge opp på en ordentlig måte, sier Ramdal.

