SIER IKKE ET ORD: Terrorsiktede Zaniar Matapour har ikke sagt et ord til politiet eller sakkyndige som skal vurdere hans psykiske helse. Vitner på stedet hørte han rope «Allahu Akbar» under angrepet.

Terrorchatten: «Ville drepe så mange som mulig»

Å planlegge tok tid. Andre terrormål ble vurdert. Zaniar Matapour (43) skulle ikke bli arrestert.

Det skal Arfan Bhatti (45) ha fortalt i chat-samtaler etter terrorangrepet 25. juni i fjor.

I chatten utgir en agent fra Etterretningstjenesten seg for å være en IS-leder.

Politiet peker i dag på Bhatti som hjernen bak angrepet. Bhatti selv nekter for dette.

I chat-samtalene med agenten skal Bhatti ha fortalt en rekke detaljer om angrepet:

Matapour ville drepe så mange vantro som overhodet mulig

Andre mål ble vurdert

Planleggingen av angrepet tok «noe tid»

Planen var å ikke bli arrestert

TATT: Her blir Matapour pågrepet etter å ha blitt lagt i bakken av sivile.

Det som skal være Bhatti omtaler Matapour som sin beste venn, og skriver at de har snakket mye sammen de siste årene.

Matapour blir beskrevet som veldig sterk og velsignet med hjerne.

Agenten får også vite at angrepet var en «mix effort».

Planleggingen skal ha tatt tid fordi det kan ha vært vanskelig å få tak i våpen, står det i chatten.

Det som skal være Bhatti knytter seg også direkte til angrepet:

«U helped him in this 3amaliyya?», spurte E-tjenesten. 3amaliyya betyr operasjon.

«Alhamdulilah» får agenten til svar. Alhamdulilah betyr «takket være gud, all ære til Allah».

TO DREPT: To menn som satt på Per på hjørnet ble drept i angrepet. Matapour skjøt også inn på homopuben London.

Arfan Bhatti er tidligere frifunnet for terrorplanlegging mot synagogen i Oslo. Han har en lang historie i politiets søkelys, både som gjengmedlem, torpedo og ekstrem islamist.

To måneder etter terrorangrepet ble Bhatti internasjonalt etterlyst som følge av chattene med Etterretningstjenesten.

Bhatti sitter i dag fengslet i Pakistan. Oslo-politiet ønsker å få ham sendt tilbake til Norge.

BLE RASENDE: Her blir Arfan Bhatti rasende da VGs fotograf tok bilder av ham under en demonstrasjon mot norske soldater i Afghanistan.

Han nekter for å ha deltatt i chatten, ifølge sin pakistanske advokat.

VG har tidligere avslørt at en agent på oppdrag fra Etterretningstjenesten også chattet med en etterlyst norsk islamist i Bhattis nettverk seks dager før terroren.

Islamisten fortalte agenten at en «bror», som skulle være fra Norge, planla et angrep mot et land i Skandinavia.

Denne «broren» er Arfan Bhatti, ifølge politiet.

John Christian Elden, Bhattis norske advokat, har denne kommentaren til saken:

– Politiet har nektet Bhatti innsyn i disse dokumentene som VG synes å ha fått. Dersom dokumentene eksisterer, har ikke Bhatti bekreftet å være del av tekstmeldingene, skriver Elden i en e-post til VG.

Zaniar Matapours forsvarer, Marius Dietrichson, vil ikke kommentere saken. Politiet har ikke besvart VGs henvendelser om denne saken fredag.