DISKURSENS VENN: Rina Mariann Hansen har angrepet begrepet «arbeidslinja». Hun ga Støre svar på tiltale i landsmøte-innlegget sitt.

Ap-topp svarer Støre: − Ikke kødd med trygdeytelsene

FOLKETS HUS (VG) Oslo-topp Rina Mariann Hansen har kalt arbeidslinja et «fryktelig begrep». Hun krever trygder folk kan leve av – og mener Jonas Gahr Støre er på gli.

– Ikke kødd med trygdeytelsene, sier Rina Mariann Hansen (Ap) til VG.

Hun er næringsbyråd i Oslo og ordførerkandidat i høstens lokalvalg.

Hun svarer nå partileder Jonas Gahr Støre, som gikk rett inn i den mest betente stridssaken på Aps landsmøte i talen sin.

– Ikke kødd med arbeidslinja! sa han.

Hansen har tidligere kalt arbeidslinja et «fryktelig begrep».

– Det er basert på mange folk jeg har møtt da jeg hadde ansvar for sosialpolitikken i Oslo. Som ikke kan jobbe, som mottar offentlige ytelser som ikke strekker til for å leve i vår by, sier hun.

På landsmøtet kjemper Oslo Ap for at:

Trygdene skal være på et nivå som det er mulig å leve av – uten å trenge sosialhjelp i tillegg.

For de som kan jobbe, bør det faktisk lønne seg å jobbe. Altså bør de ikke miste offentlige ytelser hvis de får jobbe litt, slik at de ender med mindre penger enn hvis de lot være å jobbe.

Hansen mener Norge har råd til å øke trygdene og peker på at mange allerede mottar sosialhjelp fra kommunene fordi trygden er for lav.

Sosialhjelp er også er offentlige penger, men kommer fra kommunen og er midlertidig.

RING, RING, RING: Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng og Bjørnar Skjæran i hyggelig samtale på landsmøtet en knapp uke etter Støres berømte telefon til Helga Pedersen.

– Det er bra

Hansen sier at Støre i talen fylte «arbeidslinja» med nytt innhold – og påpeker at han ikke snakket om at «det skal lønne seg å jobbe».

Støre listet opp en rekke ting som ikke er arbeidslinja, ifølge ham:

Usosiale kutt

Å holde trygder og stønader så lave som mulig

Å straffe folk som ikke kan stå i jobb

– Han sier ikke at ytelsene skal holdes lave for at folk skal jobbe. Han åpnet både i denne talen og tidligere for at vi må se på trygdeytelsene. Det er bra, sier Hansen.

Ny arbeidslinje

Selv om ordene partiet bruker er viktige, er innholdet viktigst, mener Hansen:

– Hvis Jonas Gahr Støre vil kalle det arbeidslinja, fine by me.

Støres nye toner får Hansen til å beskrive seg som «en avventende optimist».

– Men jeg er såpass realist og har vært på så mange landsmøter at jeg ikke er happy før vedtaket er fattet.

Ikke oppdragelse

– Følte du at det var en personlig beskjed til deg: ikke kødd med arbeidslinja?

– Nei, jeg tar ingenting folk i Ap gjør personlig. Det har jeg vært med for lenge til å gjøre, sier hun og ler.

– Jeg tror ikke jeg er viktig nok til at Jonas Gahr Støre skal bruke landsmøtetalen sin på å prøve å oppdra meg. Jeg tror verken han eller jeg har behov for det.

«IKKE KØDD»: Støre vartet opp med uparlamentarisk språkbruk talen til Arbeiderpartiets 69. landsmøte. Han snakket også om kjærlighet.

Åpnet for trygdeøkning

Støre sier at han selv kom på ordet «kødd» og tidligere har brukt det i private lag.

– Men det høres ut som en av dine prioriteringer at Ap fremdeles skal være for arbeidslinja?

– Ja, men med det innholdet at det fremdeles skal være et solidarisk, aktivt prosjekt for å hjelpe folk i jobb, sier Støre etter talen.

– Hvis du ikke kan jobbe og må leve på ytelser og generelle velferdstilbud, så skal du være trygg. Vi har gjort og kan komme til å måtte gjøre mer på den type ytelser.