Filmet bjørn på vei til bowling

Gjennom bilruten så Kristian Skyttersæter (25) en bjørn løpe over et jorde ved Lund i Ullensaker kommune. – Jeg trodde jeg så syner.

Sammen med kjæresten, Suzanna Sydhagen og et vennepar, var han fredag kveld på vei til Jessheim for å spille bowling, da han så noe som bykset over jordet.

– En bjørn! Jeg ble først litt sjokkert, men det var skikkelig tøft å oppleve, sier Skyttersæter.

Det skjedde rett ved Lund Grendehus på Kløfta i Ullensaker kommune. Trolig er det samme bjørn som de siste dagene er blitt observert i Eidsvoll.

– Det er veldig sjelden man kommer over en bjørn i dette området. Det er jo litt skummelt med tanke på hva en bjørn kan gjøre, sier Skyttersæter.

Lørdag kveld melder Øst politidistrikt om observasjon av bjørnen, som trolig er den samme, på Skedsmokorset - et enda mer urbant område.

– Det har vært flere observasjoner på denne de siste dagene. Nå var den sett i et industrifelt, og så urban har den ikke vært før, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas til VG.

– Det er slett ikke uvanlig på denne tiden av året at bjørnen vandrer, det er bare litt uvant for oss her på østlandet.

Folk oppfordes til å holde seg i ro om en observerer den, og la den være i fred. Ikke kjøre etter med bil for eksempel, sier Aas.

EKSOTISK: Kristian Skyttersæter rakk å filme bjørnen.

Skyttersæter la ut en video av bjørnen på Snapchat. Den ble oppdaget og delt av Ole Petter Doc Grønlien, som er bosatt ved nettopp dette jordet. Han kaller det for «hagen sin».

– I 2018 sto en ulv mellom garasjen og huset vårt. Nå mangler vi bare en gaupe, sier Grønlien.

Han kaller det flaks å få se store rovdyr i norsk natur.

– Jeg synes det er eksotisk, men jeg tenker at når bjørn kommer helt inn til husene, må de flyttes. Det er jo en del unger her også, sier Grønlien, som ofte er i åkeren som bjørnen løp gjennom.

Sent torsdag kveld ble bjørnen observert i Nes i Romerike, og dagen før: Nord for Eidsvoll. Sist søndag ble bjørnen sett mellom Valset og Tangen i Innlandet fylke. Så begynte den å gå sørover, forteller Olav Mæhlum, leder i viltnemnda i Nes kommune. Han synes bjørnen oppfører seg spesielt.

– Det er veldig sjelden en bjørn løper på veien og er i nærheten av hus og folk, og spesielt i dette området. Det har jeg ikke hørt om før, sier Mæhlum.

Han sier de har sett ulv gå denne ruten flere ganger, men aldri bjørn. Han tror det er en ung hannbjørn.

– Normalt er ikke dette farlig, men det kan være farlig for hester, ku og sau. Men de er ikke på utmarksbeite nå, sier Mæhlum.

Han har likevel tatt kontakt med bønder som har dyr på innmarksbeite.

LEDER I VILTNEMNDA: Olav Mæhlum.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post