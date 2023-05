Adressa: Tre unge menn siktet for frihetsberøvelse i Trondheim

Onsdag ble en ung mann fremstilt for fengsling etter å ha blitt siktet for frihetsberøvelse. Nå er ytterligere to unge menn er siktet for det samme.

Det skriver Adresseavisen.

Onsdag ble det kjent at politiet i Trøndelag har pågrepet flere personer i i Trondheim i «forbindelse med det som anses å være et internt oppgjør i det kriminelle miljøet natt til tirsdag 9. mai».







I en pressemelding opplyste politiet at én person var siktet for frihetsberøvelse, og at vedkommende ville fremstilles for fengsling i forbindelse med politiaksjonen.

– Han ville egentlig ikke si så mye og har ikke forklart seg i avhør, sa politiadvokat Bente Bøklepp til Adresseavisen etter fengslingsmøtet.

Til avisen opplyser Bøklepp at frihetsberøvelsen varte «noen timer». Hun sier også at personen som politiet mener er utsatt for frihetsberøvelse, er en ung mann. Han har vært på legevakta, men er ikke fysisk skadet.

– Det er ingen fare for innbyggere. Vi jobber med en sak som det er grunn til å tro er knyttet til interne uroligheter og oppgjør i et kriminelt miljø, sa Bøklepp tidligere i en pressemelding.

– Det er bevisforspillelsesfare så tidlig i etterforskningen og vi ønsker å få en bedre oversikt i saken og de involverte. Det er grunnen til at vi ikke kan si mer akkurat nå, sa hun.

