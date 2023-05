KOLOSSAL: USS Gerald Ford er verdens største krigsskip. Onsdag kom det til Oslo.

Symbolsk besøk: − Håper russerne føler litt på det

Amerikanerne har sendt verdens største krigsskip USS «Gerald R. Ford» for å vise støtte til Norge og Nato etter Ukraina-krigen, mener norsk krigsforsker.

Kortversjonen Verdens største krigsskip, USS «Gerald R. Ford», besøker Oslo. Skipet har et mannskap på 4500 og kapasitet for rundt 90 fly og helikoptre, drevet av to atomreaktorer.

Forsker Ståle Ulriksen sier at det er sjeldent amerikanske hangarskip besøker Norge. Han mener besøket kan sees på som en maktpolitisk markering og et sterkt symbolsk samarbeid mellom USA, Norge og resten av Nato.

Han håper Russland tar det innover seg og føler litt på samholds-markeringen etter at de angrep Ukraina. Vis mer

– Det er veldig sjelden at du får amerikanske hangarskip i nærheten av oss. Det at de faktisk sender det inn til Oslo er en veldig sterk symbolsk markering, sier høyskolelektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen til VG.

Det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford» seilte onsdag inn til Oslo. Skipet er verdens største krigsskip.

Totalt kommer rundt 4500 amerikanske sjøfolk i land i Oslo, men VG har ikke fått bekreftet hvor lenge krigsskipet skal være i hovedstaden.

Det er planlagt flere militærøvelser under oppholdet i samarbeid med Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Forsvarets spesialstyrker.

Lenge siden sist

Ulriksen sier at forrige gang et amerikansk hangarskip besøkte Oslo var på 1950-tallet. Forrige gang et amerikansk hangarskip seilte i norske farvann var da USS Harry S. Truman deltok under Trident Juncture-øvelsen i 2018. Det var første gang etter den kalde krigen.

– Det handler om å markere støtte i alliansen og støtte til Norge, men også til Nato, sier han.

Ulriksen peker på at britene også sendte hangarskipet sitt HMS Queen Elizabeth i fjor høst.

Han sier at hangarskip-besøkene har sammenheng med den økte spenningen etter Russland invasjon av Ukraina.

– Det er spennende at skipet kommer. Det er også spennende at de sender det hit, sier han.

– Kan dette øke spenningsnivået med Russland?

– Spenningsnivået er veldig høyt. Det er full krig i Ukraina. Spørsmålet som veldig ofte kommer er om de blir provosert og jeg synes det spørsmålet er rart. Jeg håper de føler litt på det. Russerne må ta innover seg at dette er en markering av samhold etter at Russland har startet en storkrig i Europa, sier han.

BRITISK GIGANT: HMS Queen Elizabeth besøkte Oslo i november i fjor.

– En dinosaur?

USS Gerald Ford har et mannskap på 4500, og det er plass til rundt 90 fly og helikoptre. Skipet drives av to atomreaktorer.

– Det er et veldig sammensatt system med store kapabiliteter, sier han.

Ulriksen sier at amerikanerne har 11 store hangarskip og en del mindre amfibiske angrepsskip, som også kan bære mange fly og helikoptre.

– Er de en dinosaur i møtet med ubåter og moderne kryssermissiler?

– Det har vært en debatt i USA og andre land om hvor sårbare disse skipene er. Det kan vi strengt tatt ikke vite før en ser hvordan de fungerer i krig. Hangarskip har en massiv konsentrasjon av slagkraft, men de kan også brukes til å markere sterke politiske signaler. Man kan ikke sende de signalene nærværet av et slikt skip gir med ubåter eller kryssermissiler. Det er et maktpolitisk instrument når det nærmer seg en kyst, sier Ulriksen.

FORSKER: Ståle Ulriksen underviser ved Sjøkrigsskolen.

Han sier at det vil kreves veldig mye eskortefartøyer for å sikre hangarskipet hvis det for eksempel skulle bryte ut krig rundt Taiwan.

– Normalt seiler det rundt med 4–5 kryssere og destroyere til å passe på luftrommet og under vann. Men hvis en skulle inn og forsterke Taiwan, så vil de være innenfor rekkevidde av veldig mange kinesiske missiler. Da er risikoen stor, sier han.

– Men du kan godt skyte missiler på en flyplass du vet hvor er. Det er ikke like lett å treffe noe ute på havet. Det er ikke nok med missiler med lang rekkevidde. Du må også ha sensorer som sier akkurat hvor skipet er. Vi vet ikke hvor gode sensorer andre land har, sier han.

– I en krig vil også partene angripe hverandres sensorer. I et Taiwan-scenario vil antagelig kinesiske sensorer måtte reduseres før hangarskipene går tett opp til Taiwan. Men det avhenger av hvor stor risiko man er villig til å akseptere.

RAYMONDS UTSIKT: Byrådsleder Raymond Johansens kontor hadde byens beste utsikt onsdag morgen. Da kom USS Gerald Ford seilende midt imot.

Sjeldent besøk

Ulriksen har undersøkt hvor ofte amerikanske hangarskip og amfibiske angrepsskip har vært i våre nærområder de siste årene.

– I en periode på 303 uker fra 2017 til april i år var de i Norge og havområdene nær oss i bare 14 uker, eller 4,5 prosent av tiden. Skipene har mange oppgaver og det er ikke gitt at Norge vil bli høyt prioritert om det pågår mange kriser samtidig. Når de først velger å markere seg ved å besøke oss er det veldig positivt. Det øker troverdigheten til forsterkningskonseptene i Nato, sier han.

Han legger til at USA likevel har mest oppmerksomhet på Kina for øyeblikket.

– Da Nato i januar 2022 varslet at Russland kom til å angripe Ukraina hadde de ett hangarskip i Middelhavet. Samtidig valgte de å ha to hangarskip i Sør-Kinahavet. USAs hovedfokus er fremdeles på Asia.