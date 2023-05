«I KIKKERTEN»: Førstetollinspektør Per Magne Solberg fra tolletaten har kurs for en av fritidsbåtene som ble kontrollert i pinsehelgen.

Storkontroll av fritidsbåter i pinsen: Fant alkohol, sigaretter og narkotika

En håndfull personer gikk i tollernes garn i pinsehelgen, da tolletaten og Kystvakten kontrollerte fritidsbåter langs kysten fra Halden til Langesund. Det skjedde selv om storkontrollen var varslet.

Kortversjonen Omtrent 100 båter ble kontrollert da Tolletaten og Kystvakten gjennomførte storkontroll av fritidsbåter langs kysten fra Halden til Langesund i pinsehelgen.

Det ble beslaglagt en mindre mengde narkotiske tabletter og amfetamin.

De fleste tollbruddene var knyttet til kvotebrudd for alkohol og tobakk. Vis mer

Den omfattende tollaksjonen startet pinseaften og avsluttes mandag kveld, andre pinsedag.

– Vi har kontrollert rundt 100 båter, jeg vil si «alt som flyter», med fokus på fritidsbåter. Men mye vind la riktignok en liten demper på trafikken på sjøen, sier tolloverinspektør Jan Aage Oppedal.

På sjøen er det ingen rød og grønn sone, men det gjelder akkurat de samme reglene som ved grensekryssing på en flyplasser eller langs veien:

Er mengden alkohol og tobakk eller «vanlige» varer over kvoten eller verdigrensen, skal de fortolles.

Tolloverinspektør Jan Aage Oppedal.

Kan fortolle om man blir stoppet

– Hvordan foregår tollkontrollene til sjøs?

– Vi legger oss inntil båten som skal kontrolleres, tar kontakt med de ombord og spør over rekka om de har noe som i båten som skal fortolles. Hvis svaret er nei, tar vi en vurdering på om vi likevel skal gå om bord og gjennomføre en kontroll, sier Oppedal.

Finner tollerne da varer som ikke er deklarert, er det ingen bønn. Da blir det en straffereaksjon, som øker proporsjonalt med mengden.

Forenklet forelegg for ulovlig innførsel av alkohol starter med 400 kroner og går opp til 9500 kroner.

Mer omfattende forhold sendes videre til politiet.

De som blir stoppet på sjøen og uoppfordret forteller at de har varer å fortolle, får anledning til å gjennomføre fortollingen der og da.

– Noen fikk mulighet til å gjøre opp for seg via appen i pinsehelgen, sier tolloverinspektør Jan Aage Oppedal.

FUNN: Tollerne fant en mindre mengde narkotika under storkontrollen, da de kontrollerte en båt ved Hvalerøyene.

Beslagla amfetamin

– Gjennom kvoteappen kan alle reisende, enten de kommer med bil, fly eller båt, fortolle varer før grensepassering. Det skal være lett å gjøre rett, sier han.

Han legger til:

– Det er alltid noen som aldri vil holde seg til lover og regler, men om flere velger å forholde seg til reglene, vil dette frigjøre tid for tolletaten til å kontrollere andre lovbrudd.

Tolloverinspektøren er godt fornøyde med kontrollhelgen.

– Båtfolket fulgte stort sett lover og regler, men vi gjorde også et beslag av narkotiske tabletter og noen gram amfetamin. Politiet følger opp denne saken.

HVA HAR DU MED? Førstetollinspektør Per Magne Solberg fra tolletaten i samtale med båtfører Vidar Liholt.

– Ser ikke gjennom fingrene

Ellers var de fleste tollbruddene i pinsehelgen knyttet til kvotebrudd for alkohol og tobakk, forteller tolloverinspektøren.

– Hvorfor varsler dere tollkontroller i forkant?

– Dette var en såkalt medieaksjon, der vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at de kan bli stoppet til sjøs og at det er like viktig å tollklarere det man har med over kvoten også når man krysser grensen i fritidsbåt.

– Er det mindre risiko for å bli tollkontrollert på sjøen?

– Det synes jeg er et spekulativt spørsmål. Vi er til stede på sjøen også.

– Hva ser dere gjennom fingrene med?

– Fra vår side forholder vi oss til regelverket vi er satt til å forvalte.

Info Tollregelverk på sjøen Kvotereglene gjelder også når du krysser grensen til havs. For å være sikker på at du er innenfor kvoten kan du benytte Kvoteappen. Du kan fortolle varene direkte i appen før du passerer grensen til Norge. Blir du stoppet i tollkontroll viser du bare frem kvitteringen på fortollingen i appen.

Gjennomfører du reparasjoner på båten din i utlandet og har vært ute av landet mindre enn 24 timer, skal reparasjonen deklareres dersom den koster mer enn 3000 kroner. Har du vært ute av Norge mer enn 24 timer er verdigrensen 6000 kroner.

Har du kjøpt fritidsbåt i utlandet må du betale 25 prosent moms av totalverdien ved import. Tolletaten kan sjekke om fartøyet ble fortollet da det ankom Norge første gang. Kilde: Tolletaten. Vis mer

VAR MED: KV Nornen og KV Tor fra Kystvakten var med på storkontrollen.