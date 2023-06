FOR TUNGE: Kjørelærer Jens Enoksen hos Sørby Trafikkskole i Askim (t.h) og elev Jan K. Berge veier til sammen for mye til at de kan drive kjøreopplæring i kjøregårdene til Statens vegvesen. Kjørelæreren savner mer fokus bedre læreplaner enn bakpå-regelen.

Fra 1. juni må kjørelæreren sitte bakpå MC-en i store deler av opplæringen. – En elev og en kjørelærer litt over «normalvekt» kan føre til at opplæringen er ulovlig, mener kjørelærer.

22. mai i år besluttet Statens vegvesen å endre på kravene for bruk av deres kjøregårder. Endringene trådde i kraft allerede 1. juni.

Kjøregårdene benyttes i opplæringsfasen for MC, både av kjøreskoler og private.

Her lærer nye elever å holde balansen på motorsykkelen og fintuning av gass og kløtsj.

– Normalt skjer dette ved at trafikklærerne går ved siden av eleven på motorsykkelen og har hånden på kløtsjen, frem til eleven har etablert grunnleggende balanse, forklarer trafikklærer Jens Enoksen hos Sørby trafikkskole i Askim.

Han har vært trafikklærer på motorsykkel siden 1987 og har bakgrunn i trafikklærerutdanningen.

– Skal lite til

Trafikklæreren mener sitte-på-regelen er «bakpå».

– Det skal ikke mye «overvekt» hos hverken lærer eller elev til for at den tillatte totalvekten for MC-en overstiges. Kjøreskoler som vil holde seg innenfor regelverket har dermed ikke mulighet til å tilby opplæring for MC-elever som enten alene, eller sammen med en trafikklæreren overstiger totalvekten.

Regelen om at kjørelærer skal sitte bakpå gjelder kun for Statens vegvesens kjøregårder.

Trafikklærer Enoksen frykter at trafikklærere søker andre steder for opplæringen.

– Kjøregårdene er trygge og egnede. Hvis opplæringen legges til andre steder, der det for eksempel er løsgrus eller dårlig dekke, kan det utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier han.

TETT PÅ NATUREN: Motorsyklist racingsykkelen Suzuki GSXR 1000 langs Sandvinsvatnet med Buerdalen i bakgrunnen, ved Odda i Hardanger.

– Farlig

Enoksens motorsykkel, som han benytter i kjøreopplæringen, har en tillatt totalvekt på 400 kg.

Motorsykkelens egenvekt uten fører er 210 kilo.

Da er gjenstår det 115 kilo (400 minus 210) til de to på motorsykkelen, inkludert skinndresser og hjelmer.

– For et par dager siden gikk jeg på vekten ved Mysen trafikkstasjon med en ny elev. Bensintanken var halvfull. Vekten viste 440 kg. Ved full tank ville overvekten vært rundt 50 kilo, og dermed ulovlig, sier Enoksen.

Info De nye kravene Dette gjelder fra 1. juni 2023 i Statens vegvesens kjøregårder: Føreropplæring skal skje med at trafikklærer sitter på motorsykkelen, inntil trinnvurdering trinn 3 er gjennomført og registrert.

Det er kun tillatt med en elev per trafikklærer.

Privat øvingskjøring i Statens vegvesen sine kjøregårder, skal skje med at ledsager sitter på motorsykkelen. Statens vegvesen disponerer i dag 52 kjøregårder til bruk for gjennomføring av førerprøver for motorsykkel. Endringen er en såkalt instruks, som ikke krever at det gjennomføres en høring. Vis mer

– Må kunne gripe inn

– Kjørelærer eller ledsager skal kunne gripe inn og avverge for eksempel utilsiktet gasspådrag før det utvikler seg til en alvorlig hendelse, opplyser MC-spesialist Lasse Haslie i Fagseksjon Opplæring i Statens vegvesen.

Han viser til at det har vært noen slike hendelser i de seneste årene. Statens havarikommisjon kritiserte vegvesenet for manglende sikring etter en dødsulykke med MC i kjøregården til Gjøvik trafikkstasjon, der eleven fikk utilsiktet gasspådrag og mistet kontrollen over motorsykkelen.

– I slike tilfeller blir eleven blir hengende etter til motorsykkelen stopper i noe. Når det stopper, kan det få fatale konsekvenser, sier Haslie.

Kjent med vekt-utfordring

Etter at trinn tre i opplæringen er gjennomført kan det øves i kjøregårder uten at trafikklærer bakpå.

– Da forventer vi et kjøreteknisk nivå som gjør øvingen kan foregå sikkert, sier Haslie i veivesenet.

– Regelen vil ifølge en erfaren MC-lærer føre til at det kan bli tilfeller med overvekt på motorsykkelen?

– Vi er kjent med at nyttelast er en utfordring, men kan ikke ivareta dette på noen annen måte og samtidig opprettholde den sikkerheten vi ønsker, utdyper Haslie.

Vegvesenet henviser de som går over tillatt vekt til å finne et annet sikkert øvingsområde.

– Det har mange allerede. Våre kjøregårder er konstruert for å gjennomføre oppgaver ved den praktiske førerprøven. Den er ikke konstruert med tanke på opplæring av ferske elever som kjører alene på motorsykkelen, understreker Haslie.

Han sier alternativet er å stenge kjøregårdene for opplæring.

Foreninger stiller seg bak

Kjøreskoleforeningene Norges Trafikkskoleforbund stiller seg bak de nye reglene.

«Det at trafikklærer eller ledsager har mulighet til å gripe inn og avverge feilhandlinger vil gi økt sikkerhet», skriver Norges Trafikkskoleforbund blant annet.

– Vil ikke en kjørelærer som sitter bakpå motorsykkelen ha større mulighet til å stanse et utilsiktet gasspådrag enn en kjørelærer som går ved siden av?

– Jeg har aldri opplevd at dette skjer, og jeg har over 30.000 timer som lærer på MC. Å gå ved siden av gir trygghet for elevene og de slipper en urolig og ekstra tung vekt bakpå. I begynnelsen har de mer enn nok med å skaffe seg balanse. Slik trening gjør at de når ferdighetsmålene tidligere, mener Jens Enoksen.

– Meningsløst

Leder for Sørby Trafikkskole, Terje Sørby, sier at det er sikrere å sitte bakpå med tanke på utsiktet gasspådrag.

Men, sier han, før elever begynner i kjøregård har de kjørt på rolig vei med lærer og øvd på å kjøre i gang, gasse, gire opp og ned og stoppe på angitt sted.

– Målet er at eleven skal videreutvikle sin kompetanse slik at ulykker unngås. Med lærer som sitter på blir det ofte falsk trygghet. Med de nye reglene vil rundt 95 prosent av opplæringen være gjennomført før eleven kan kjøre alene i kjøregården, helt meningsløst pedagogisk, sier Terje Søby.

