«NORD-NORGES KAKERLAKK»: Fremmedarten pukkellaks er uønsket i Norge. Frykten er at den skal skade andre arter – som atlanterhavslaksen.

Venter rekordstor invasjon – planlegger for 150.000 fisk

I sommer gjør den forhatte fisken «comeback» – og det er ventet en invasjon med større styrke enn noen gang.

For to år siden invaderte pukkellaksen norske elver, særlig i Øst-Finnmark.

Fordi pukkellaksen har en livssyklus på to år kommer den tilbake i sommer - og trolig blir det flere av den enn noensinne.

– Det sies at det kommer ti ganger så mange hvert andre år, så vi forbereder oss på at det kommer cirka 150.000 individer i elvene våre i sommer.

– Det er mye fisk.

Det sier Vidar Isaksen, som er leder i Vestre Jakobselv jeger og fiskerforening. Sommeren 2021 tilbrakte han i dykkerdrakt mens han lempet den uønskede fisken ut av elvene.

LAKS TIL LIVS: Leder i Vestre Jakobselv jeger og fiskerforening, Vidar Isaksen, viser frem en pukkellaks under fisket sommeren 2021.

– Beinhardt arbeid

I år blir det heller ingen Syden-ferie på finnmarkingen.

– Man grugleder seg litt til det sirkuset som skal komme, sier han og fortsetter:

– Det er en veldig interessant jobb fordi man lærer mye. Den negative siden er at det rett og slett er beinhardt arbeid. Vi jobber jo uti elven, noen i vadebukser, andre med dykkerdrakt, sånn som meg.

Grunnen til at dette skjer nettopp om sommeren er, trolig ikke at fisken elsker å sabotere folks sommerferie. Det er rett og slett en del av fiskens livssyklus å returnere til ferskvann for å gyte, altså å legge rogn og lage flere pukkellaks, på denne tiden av året.

– Pukkellaks kan spises, og mange synes den er god matfisk, kan den være en ressurs?

– Det viktigste er å få opp fisken fra elven, også ønsker vi jo at den skal utnyttes som ressurs i form av mat og andre ting, sier Isaksen.

Info Fakta om pukkellaks: Pukkellaks er en fremmed art som ikke hører hjemme i Norge.

Dersom den etablerer seg i store antall kan det få konsekvenser for annen fisk.

Siden 2017 har det hvert andre år kommet et økende antall pukkellaks opp i norske elver, særlig nord i landet.

Spesielt hannene får i gytetiden en karakteristisk pukkel på fremre del av ryggen.

Som de fleste arter i denne slekten dør alle pukkellaks etter gyting. Da kan det bli store mengder pukkelaks liggende og råtne i vannet, noe som påvirker vannkvaliteten og andre arter i elvene Kilde: Miljødirektoratet og SNL Vis mer

Kan komme ti ganger så mange

«Stillehavslaks, «Russerlaks», «Zombie-laks», «Nord-Norges kakerlakk» – beryktet fisk har mange navn.

Men de fleste er enige om én ting: den må bort.

– Noen få pukkellaks i elvene utgjør ikke et stort problem, men den utviklingen vi har sett siden 2017 er veldig alvorlig, skriver seniorrådgiver Eirik Frøyland i Miljødirektoratet i en e-post til VG.

SNILL LAKS: Frykten er at pukkelaksen skal føre til negative konsekvenser for atlanterhavslaksen (på bildet). Denne laksen er kun ment som illustrasjon, og VG har ingen kjennskap til eventuelle ugjerninger den har begått da den levde.

Pukkellaksen kan bli svært tallrik, og der den finnes naturlig kan det gå opp flere millioner pukkellaks i en enkelt elv, skriver Frøyland og legger til:

– Våre bestander av laks, sjøørret og sjøøye er fra før under press som følge av en rekke andre påvirkningsfaktorer, der lakselus og rømt oppdrettslaks er vurdert som de mest alvorlige. Nå kommer pukkellaksen i tillegg, på toppen av alt det andre.

Ingen vet hvor mange pukkellaks som kommer i år, men Frøyland understreker at ingenting tyder på at risikoen er overvurdert. Og i 2021 var det flere pukkellaks som fikk gytt, enn i 2019.

– Derfor kan svaret bli alt ifra ti ganger så mye som i 2021, til mindre enn i 2021. Det går an å håpe på det siste, men vi forbereder oss på en ny økning, skriver Frøyland.

Laksefloke

Tidligere i mars varslet også regjeringen grep for å få bukt med pukkellaksen i sommer.

De vil ha målrettet fiske i sjø etter pukkellaksen.

Samtidig har miljødirektoratet slått fast at det er vanskelig å ta ut pukkellaks i sjø uten å ta livet av uforsvarlig mye atlanterhavslaks, sjøørret og sjørøye.

– Situasjonen er alvorlig. Pukkellaksen truer det biologiske mangfoldet i elvene og vil kunne gi store negative ringvirkninger for næringsvirksomhet og friluftsliv, skriver statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i en e-post til VG.

PUKKELAKS-MINISTER: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og statsråd Ragnhild Sjoner Syrstad.

– Hvor mange fisk er det ventet i sommer?

– Det er veldig vanskelig å spå, men vi må være forberedt på en rekordstor invasjon. Antallet har økt for hvert pukkellaks-år siden 2017, og det er ingen grunn til å tro at det blir annerledes nå i sommer, skriver Syrstad.

Derfor pågår nå et intensivt arbeid for å bekjempe pukkellaksen i mange ulike områder, opplyser hun:

– Det blir satt opp fiskefeller i flere vassdrag, og staten dekker utgifter til lønn, kjøring og nødvendig utstyr. Vi har brukt tiden fra forrige pukkellaks-år godt, og vi er nå langt bedre rustet enn tidligere.

– Den smaker jo som helt vanlig fisk – veldig godt sier til og med noen – kan fisken brukes som ressurs?

– Vi legger til rette for at den pukkellaksen som tas ut i størst mulig grad skal brukes som en ressurs.

I 2019 tok pukkellaksen over Sandneselva i Sør-Varanger – se video:

Storoffensiv

VG var med Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening da de i 2021 kjempet mot fiske-invasjonen.

Da fisket de pukkellaks med garn og not, og brukte fisketrapp med feller. I år går de offensivt til verks med ny fiskefelle.

– Det er egentlig et slags gjerde som strekker seg over hele elven der all fisk som kommer må passere. Der har vi tre bur i ulik størrelse, sier Isaksen

Tanken er at all fisk som svømmer opp elven vil «sortere» seg selv.

Fordi pukkellaksen er mindre enn den vanlige atlanterhavslaksen, blir det enklere å sortere den ut – mens annen fisk slippes ut og får svømme videre opp elven.

Selve sorteringen må fiskerne gjøre manuelt.

– Hele sommeren går til å fjerne pukkellaks fra elven.

BEINHARDT ARBEID: I 2021 sto fiskerne dag ut og dag inn i laksefellen i Vestre Jakobselv.