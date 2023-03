Tiltalt: I mai 2021 gikk politiet ut med dette overvåkningsbildet etter drapet på Bard Lanes. Det skal være 27-åringen som nå har erkjent straffskyld, som er avbildet.

Tiltalt 27-åring erkjenner straffskyld for drapet på Bård Lanes

Tirsdag morgen startet rettssaken mot de fire mennene som står tiltalt for drapet på 33 år gamle Bård Lanes fra Tønsberg.

De fire tiltaltalte ble geleidet inn i rettssalen av arrestforvarere.

Flere av dem har ikke forklart seg for politiet, men vil nå forklare seg om saken for første gang for domstolen.

Før rettssaken har alle fire nektet straffskyld, men i dag erkjente en 27 år gammel mann straffskyld for drap.

Han er utpekt som mannen som skjøt Bård Lanes med en startpistol.

Tre andre tiltalte svarte nei på spørsmålet om straffskyld for drap.

Det er påtalemyndigheten som starter rettssaken med sitt såkalte innledningsforedrag, hvor de forklarer rettens medlemmer hva drapssaken går ut på, i korte trekk.

BRØDRE: Bård Lanes (til venstre), sammen med broren Glenn som er til stede i retten i dag.

Ringte selv nødetatene

Bård Lanes ble skutt og drept i hjembyen for snart to år siden, på en parkeringsplass på Kilen utenfor solstudioet Brun og Blid.

33-åringen ringte selv nødetatene og fortalte at han muligens var skutt, før han segnet om på bakken. Ifølge politiet skal det ha blitt løsnet flere skudd.

Det første statsadvokat Andreas Christiansen gjorde i sitt innledningsforedag var å spille av nødsamtalen til AMK. Det var Bård Lanes som selv ringte dit.

– Jeg er skutt på Kilen! Jeg er skutt på Rema utenfor Kilen! hører man Bård Lanes rope i samtalen.

Bård, vi skal komme og hjelpe deg, svarer AMK.

Forbipasserende tar så over telefonen, og de får en rekke spørsmål om Lanes sin tilstand, som fortsatt er bevisst i bakrunnen.

– Vet du hvem som har skutt deg, spør noen fra nødetatene.

Nei, han sier nei, sier en forbipasserende

– Når skjedde det?

Nå for ikke så lenge siden, svarer Bård.

Lanes døde av skuddskadene på Tønsberg sykehus.

Da opptaket ble spilt av i retten i dag, brast Lanes sin etterlatte kjæreste ut i gråt. Broren til Lanes, Glenn, var også sterkt preget.

Godt planlagt

Politiet mener at drapet var godt planlagt, og at det ble gjennomført på oppdrag fra en 32 år gammel mann ved navn Lasse. Han har selv forklart at han har vært i en personlig konflikt med Lasse.

I mars 2021, måneden før Lanes ble drept, ba politiet ham om å skaffe dem opplysninger om Lasse, som ifølge påtalemyndigheten var oppdragsgiveren for drapet.

Flere spor i etterforskningen kan indikere at informantrollen kan ha vært en del av motivet bak drapet.

LES AVSLØRINGEN: Drapet på politiinformanten

Politiet brukte UC-agenter for å avsløre en av de tiltalte. Men UC-beviset har i sin helhet blitt avskåret av domstolen. Les mer om det her.

