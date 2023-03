ENDTE HER: - Det så ut som den lå der og sov, sier Åge Simonsen.

Fikk en uventet gjest på hyttealtanen

Åge Simonsen ble møtt av et trist syn på altanen på hytta si ved Kobbvatn i Sørfold.

Søndag kveld satt han i stua og så på langrenn på TV. Plutselig la han merke til at en elgkalv var på altanen.

– Den stoppet opp utenfor stuevinduet og fortsatte deretter til altandøren. Da så jeg at den hang litt med hodet og virket litt pjusk.

Simonsen fant ut at han burde gå ut å se til kalven, men da hadde den lagt seg inntil veggen på altanen.

– Det så ut som den lå der og sov.

Den ble liggende helt til han selv gikk og la seg for kvelden. Moren til kalven var i nærheten og passet på, forteller han.

Han kontaktet viltnemnda, men siden elgkalven ikke var skadet så mente de at det ikke var noen grunn til å rykke ut.

Var på beina

I løpet av natten kunne han se på sporene at kalven hadde vært på beina, og øynet et håp om at det gikk bedre med den.

– Jeg så at den hadde gått bort til grillhuset og tilbake igjen på altanen, forteller han og legger til at kalven så atskillig dårligere ut enn kvelden før.

Kort tid etter lå elgkalven død på altanen.

Simonsen har ingen god teori om hvorfor den døde, eller hvorfor den valgte nettopp hans altan til formålet.

– Den så ikke mager ut, så den har ikke sultet i hjel i hvert fall. Men det er ikke første gang det er blitt funnet døde elger rundt her.

Kalver mer sårbare

Ifølge Artsdatabanken kan en elg bli bortimot 30 år, men mange dør i løpet av første leveår.

Kalvene er mer sårbare for ulykker og predasjon. I tillegg vil sykdommer og parasitter påvirker elgens vekst og overlevelse.

– Eksempel på sykdom og parasitter som rammer elg er hjortelusflue, hjernemark, lungemark, innvollsmark og katarrfeber. Elgen er dessuten mellomvert for skogflått, som kan være bærer av flere typer bakterier og virus, sier Erling Johan Solberg, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Veldig spesielt

Solberg kan ikke uttale seg om hva som er årsaken til at akkurat denne kalven døde.

– Nei, det er ikke godt å si noe helt sikkert, med mindre den blir obdusert.

Men han viser til at mye snø kan gjøre det krevende.

– Er snødybden over 90 centimeter vil det være problematisk for en elgkalv å bevege seg. I områder med mye snø er det ofte også lite tilgang på næringsrik mat til elgen, noe som kan føre til underernæring.

– Men denne elgkalven så ikke underernært ut?

– Du må huske at på denne tiden av året har elgen gjerne 15 centimeter tykk pels, da må du nesten kjenne på elgen eller flå den for å se om den er underernært.

Seniorforskeren forteller at det er første gang han har hørt at en elgkalv har valgt en altan for å trekke sitt siste sukk. Men han har en teori om hvorfor kalven valgte nettopp denne plassen.

– Dersom kalven var utslitt av å gå i dyp snø, så kan jeg tenke meg at det var fristende for den med en relativt snøfri altan. Men ja, jeg må jo innrømme at det er veldig spesielt.

