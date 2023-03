Både oppfølging og behandling sviktet da en 34 år gammel svensk mann ble skutt av politi i Sarpsborg i august i 2021, mener Helsetilsynet.

Helsetilsynet påpeker svikt etter dødelige politiskudd i Sarpsborg i 2021

Mannen, som var dømt til tvunget psykisk helsevern, døde etter at politiet løsnet skudd mot ham. Spesialenheten for politisaker mente de handlet i nødverge og saken ble henlagt.

Helsetilsynet har undersøkt hendelsen. I en pressemelding skriver tilsynet at de spesielt har vært oppmerksomme på om sykehuset sikret forsvarlig planlegging og gjennomføring av permisjoner for pasienter dømt til tvunget psykisk helsevern, og om hensynet til samfunnsvernet ble tilstrekkelig ivaretatt.

Statens helsetilsyn konkluderer med at sykehuset ikke sikret en forsvarlig oppfølging og behandling av mannen. De har også kommet til at han ikke fikk forsvarlig helsehjelp, og at samfunnsvernet ikke ble ivaretatt.

Var på planlagt permisjon

Politiet hadde rykket ut på melding om at en mann løp etter en annen med kniv og truet med å drepe ham. Tre tjenestemenn befant seg i patruljebilen som først ankom. To av dem gikk ut og anropte mannen.

Fra en avstand på sju til åtte meter tok 34-åringen opp en kniv og beveget seg raskt mot politiet. I løpet av få sekunder avfyrte de fem skudd, og tre traff, skrev Sarpsborg Arbeiderblad.

Helsetilsynet opplyser at mannen var på planlagt overnattingspermisjon fra den lokale sikkerhetsavdelingen da dette skjedde.

«Først etter pasientens død ble det kjent for sykehuset at pasienten hadde inntatt rusmidler under permisjon, uten at dette hadde blitt fanget opp av helsepersonellet med ansvar for samfunnsvernet», skriver tilsynet.

Har iverksatt tiltak

Helsetilsynet opplyser at sykehuset har iverksatt en rekke risikoreduserende tiltak etter hendelsen. Blant annet er det laget nye rutiner for dobbeltkontroll av urinprøver og rutiner for samarbeid med politiet.

Tilsynet vil be om en redegjørelse for hvordan sykehuset vil følge med på at de planlagte tiltakene har hatt effekt.