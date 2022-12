PERSON FUNNET DØD: Her arbeider Kripos med undersøkelser på adressen hvor en person ble funnet død torsdag kveld i Namsos.

Knivstakk samboer – hevder det var i nødverge

Den ukrainske kvinnen i 30-årene har forklart til politiet at hun knivstakk samboeren, men opplyser å ha gjort det for å forsvare seg selv eller barna.

Det fremkommer av fengslingskjennelsen.

Kvinnens to barn skal ha befunnet seg i boligen da knivstikkingen fant sted i Namsos. Det er uklart om de ble vitne til hendelsene.

Politiet fikk melding om voldshendelsen litt etter klokken 23.00 torsdag kveld.

Kvinnen ble pågrepet natt til lille julaften. Både hun og den avdøde samboeren er fra Ukraina. Hun er siktet for kroppsskade med døden til følge, men nekter straffskyld.

Bekymret for barna

Kvinnens forsvarer, Rolf Christensen, forteller at siktede er opptatt av hvordan det går med barna.

– Hun er bekymret for barna som ikke har andre voksenpersoner i Norge. De snakker ikke språket. De er et offer opp i det hele, og har vært utsatt for noe dramatisk. Barnevernet tar seg nå av dem så godt de kan, sier Christensen.

– Jeg har ingen kommentarer eller informasjon utover det politiet har kommet med i saken, opplyser Tove Røddesnes, som er en av bistandsadvokatene for barna, i en SMS.

– Barna har vært i en krevende situasjon og følges nå tett opp av det offentlige, skriver bistandsadvokat Hege Bjørgum Skillingstad i en SMS til VG.

Politiet opplyste til VG fredag at de arbeider med å få tak i barnas far, som de tror er bosatt i Ukraina, men at det er vanskelig på grunn av situasjonen i landet.

Kvinnen ble julaften fremstilt for varetektsfengsling – og sitter varetektsfengslet til 21. januar neste år. Hun sitter med brev- og besøksforbud, men politiet fikk ikke medhold i en begjæring om fullstendig isolasjon.

Retten la vekt på at kvinnen kunne påvirke barnas forklaringer. Hun har ifølge forsvarer Rolf Christensen varslet at hun kommer til å anke kjennelsen.

Påberoper seg nødverge

Kvinnen har ifølge fengslingskjennelsen forklart til politiet at hun knivstakk samboeren – men gjorde det for å forsvare seg selv eller barna mot angrep. Hun påberoper seg derfor nødverge.

– Det har vært en situasjon den natten, men jeg kommer ikke til å gå i detalj på hva som har skjedd. Det har vært et turbulent samliv. Og det oppstår en situasjon som ender med at han dør. Jeg er forhindret fra å si noe mer enn det, men nødverge vil bli et tema, sier Christensen.

Retten har vurdert at det på nåværende tidspunkt er lite som tyder på at siktede sto overfor et angrep som ga henne grunn til å knivstikke samboeren.

Tilrettelagt avhør

De to barna er avhørt gjennom tilrettelagt avhør. Deres forklaringer er i skrivende stund klausulert.

Retten og politiet har tilgang på forklaringene. Men kvinnen, og forsvarer Rolf Christensen, har i skrivende stund ikke innsyn i dem.

Det er også flere andre sentrale dokumenter, samt en foreløpig obduksjonsrapport som er klausulert.

Det betyr at retten kan ha lagt vekt på disse opplysningene da de vedtok fengslingskjennelsen, men de kan ikke si hva de går ut på i sin vurdering.

Retten har ikke vedtatt begrensninger på gjengivelse av fengslingskjennelsen.

Påtaleansvarlig ønsker mandag ikke å kommentere saken, får VG opplyst gjennom kommunikasjonsdirektør Ane Vangsvik Flo. Hun opplyser videre at det ikke har vært utvikling i saken per nåværende tidspunkt.