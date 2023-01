SNØDEKT: Flere veier vil trolig se slik ut de neste dagene. På Sør- og Østlandet er det sendt ut farevarsel om mye snø onsdag.

Farevarsel flere steder: Kan komme opptil 30 cm snø

Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler for de neste dagene. I sør og øst kan snø skape kaos på veiene.

Vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt forteller om fortsatt vanskelige kjøreforhold på Sør- og Østlandet denne uken. Det er imidlertid ikke is som skaper utfordringer slik som forrige uke, men snø.

I og rundt hovedstaden kan det ventes store snømengder onsdag og det er sendt ut farevarsel.

– Om man skal ut og reise eller kjøre tenker jeg at man bør vente. Ikke gjør det på onsdag, ta det tidligere eller senere, sier Sarchosidis.

– Nede på Sørlandet er timingen veldig viktig for om været påvirker rushtiden eller ikke. La bilen stå om du vil være sikker på å unngå kø i trafikken, spesielt Østafjells.

De mest utfordrende kjøreforholdene vil man kunne få i fjellet, der sterk vind kan resultere i snøfokk.

– Jeg mistenker at en del fjelloverganger kanskje vil stenges på onsdag på grunn av vind, sier Sarchosidis.

Sørlandet vil trolig få de laveste temperaturene det neste døgnet, med helt ned i −24 grader i innlandet, melder Sarchosidis, men onsdag deles landet værmessig i to.

– I Nord-Norge vil vi få et høytrykk. Der blir det ingen nedbør eller vind, men veldig kaldt. I Sør-Norge får vi et lavtrykk med mye nedbør.

Mandag meldes det om litt nedbør på Sør-Vestlandet og det er sendt ut et gult farevarsel for is grunnet underkjølt regn.

– Det kan fort bli glatte veier ved kysten i Agder og Rogaland, men faren vil minke utover kvelden, sier Sarchosidis.

Tirsdag ser ut til å bli en relativt rolig dag både i nord og i sør, ifølge meteorologen. I sør kan det bli enkelte snøbyger.

På kysten vil det bli plussgrader tirsdag, mens det i hovedstaden vil ligge under null de neste dagene.

– Det blir ganske kaldt om man er litt unna kysten. Hvis det er klar himmel kan det bli ganske kaldt.

Oslo vil få omtrent -9 grader, mens det lenger inn i landet vil få det ennå kjøligere. Hamar får -16 tirsdag.

I forbindelse med lavtrykket onsdag vil temperaturen stige, men forbli på minussiden. Onsdag skal det bli -4 i Oslo og snø, mens Sør- og Vestlandet vil få temperaturer opp mot 4 grader og nedbør i form av regn. Snø kan komme her også når temperaturene synker i løpet av ettermiddagen.

Kan bli minus 30 grader

Nordover i landet vil det være enkelte snøbyger mandag og tirsdag, forteller meteorologen.

I Trøndelag og Møre og Romsdal vil roe seg allerede tirsdag. Midt-Norge vil få en værendring på onsdag, der det vil bli en del fralandsvind, uten nedbør.

– Det kan tenkes at dette kan skape snøfokk i fjellet. En del vind vil nok påvirke kjøreforholdene, sier Sarchosidis.

I Nord-Norge vil det bli snø og sludd begge dager.

Det vil ifølge Sarchosidis bygge seg opp et høytrykk som resulterer i rolige vindforhold, men veldig lave temperaturer.

– Onsdag og utover er det nok Nord-Norge som skal være kaldest. Indre Nord-Norge kan få temperaturer ned mot -20 og Tromsø på omtrent -10. Det betyr et temperaturfall på 10 grader mellom i dag og onsdag.

På Finnmarksvidda, som typisk har lave temperaturer, kan det fort bli minus 30 grader.