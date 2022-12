TRIVES: Det finnes rundt 20–25 000 reinsdyr på Svalbard, ifølge NMBU.

Varmere klima gjør Rudolf tjukkere

Oppvarmingen i Arktis er ikke bare dårlige nyheter. For reinsdyra på Svalbard betyr det mer tilgang på mat.

Klimaendringene i Arktis har ført til stor bekymring for dyrelivet på Svalbard. Blant annet frykter forskere at isbjørnen kan risikere å bli utryddet om 50 år.

Samtidig har Svalbard i likhet med andre arktiske strøk opplevd tyngre snøfall og hyppigere regn de siste årene. Når bakken fryser til is, har det blitt vanskeligere for rein å grave etter mat.

Tidligere har de isete vintrene styrt reinbestanden på Svalbard. Rapporter om massesult blant reinsdyr i Russland, Canada og Alaska har skapt bekymring også for Svalbardsreinen.

Likevel har bestanden nesten tredoblet seg de siste 28 årene, melder Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ny forskning viser at Svalbardsreinen har hatt god nytte av den økte temperaturen i området. I stedet for å bli tynnere, har reinen blitt tykkere.

Varmere vær gjør at vintrene blir kortere og at vegetasjonen øker, noe som gir Svalbardreinene mer tid til å bygge opp fettserver.

– Effekten da er at reinen går inn i vintersesongen feitere og klarer og holde på fettet og vekta si, sier professor ved NMBU, Leif Egil Loe, til universitetsavisa.

Har endret spisevaner

Data tyder også på årsaken til at Rudolf har lagt på seg, er endringer i spisevanene. Reinsdyra ser ut til å konsumere frossent gress som stikker opp gjennom snø og is, skriver The Guardian.

Forskere fra Universitetet i Uleåborg i Finland har over lengre tid overvåket bestandsveksten på Svalbard. Studiet, som er publisert i Global Change Biology, antyder at mellom 1995 og 2012 var det et kostholdsskifte hos reinsdyrene, bort fra mose og mot gresslignende vegetasjon.

TREDOBLET: Reinsdyrbestanden på Svalbard har nesten tredoblet seg de siste 28 årene, ifølge NMBU.

Det gjør at maten er tilgjengelig selv om du kansje har en centimeter med snø og is, uttaler forskeren Jeffrey Welker.

– Det gir dem noe tilsvarende ispinner, som er næringsrike nok til at dyrene kan overleve selv i de vanskelige vinterperiodene.

Welker understreker imidlertid at utviklingen på Svalbard ikke nødvendigvis gjør utslag andre steder i Arktis.

– Akkurat som vi ser tegn på at en reinbestand på Svalbard kan ha tilpasset seg disse endringene, har vi for eksempel andre bestander i Alaska som minker. Det sier veldig mye om kompleksiteten i Arktis.

Ikke bare positivt

Jaakko Putkonen fra University of North Dakota sier til The Guardian at den nye forskningen er oppmuntrende nyheter.

– Men naturen er et endeløst nett av gjensidig avhengige variabler. Noen av de kommende endringene kan være bra for reinen, og noen kan være til skade.

Han viser blant annet til finsk forskning som viser at snø fremmer soppvekst under snølagene, noe som har ført til at reinen har unngått å beite på flere områder.

– De bytter kanskje ut et problem med et annet.

ISTIDSDYR: Svalbardsreinen har en fysiologi tilpasset istiden. Det vil derfor ta tid å venne seg til et varmere klima.

Heller ikke NMBU-professoren tror varmere temperaturer vil være gunstig for arten i det lange løp. Ifølge Loe er Svalbardsreinen istidsdyr, og det vil ta tid å tilpasse seg et varmere klima, sier han til NRK.

Videre skriver de at varmere vær kun er positivt for reinsdyr som lever på steder hvor det i utgangspunktet finnes lite mat.

Svalbardrein er en egen underart av vanlig rein. Den er mindre enn reinsdyr på fastlandet, og eksisterer kun på Svalbard. Det finnes rundt 20–25 000 reinsdyr på den arktiske øya, ifølge Store norske leksikon.

Arten kom antakelig over isen for rundt 6000 år siden. Genetiske studier indikerer at bestanden har opphav i Sibir og nordvestlige deler av Russland.