I KONGELIG LAG: Som den med lengst ansiennitet i Høyesterett er Jens Edvin A. Skoghøy stedfortredende høyesterettsjustitiarius. Når han innehar den rollen, er han den fjerde høyest rangerte personen her i landet, etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren. Her er Skoghøy sammen med høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie (i midten) og prinsesse Ingrid Alexandra.

Forgiftningssaken: Kollegaer reagerte på Skoghøys oppførsel i juni

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy skriver i et brev at han ved tre anledninger har blitt funnet hjelpeløs. Han sier dette skyldes at han ble forgiftet, og at han selv ikke husker noe fra hendelsene.

Det beskriver han i et brev til Tilsynsutvalget for dommere (TU). Skoghøy har gitt VG innsyn i brevet.

– Det hadde vært to episoder tidligere hvor jeg var blitt funnet i hjelpeløs tilstand utendørs om natten uten at jeg kan huske noe av episodene, skriver Skoghøy.

Først skal Skoghøy ha blitt funnet utenfor Operaen, og ved en senere anledning utenfor Hauketo jernbanestasjon.

Dommeren mener selv at dette skyldes at han skal ha blitt forgiftet.

Han mener kona – Nataliia Andreassen Skoghøy (41) står bak. Hun har flere ganger – blant annet i et intervju med VG – tilbakevist disse påstandene fra ektemannen.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie har bedt tilsynsutvalget for dommere vurdere om Skoghøy har brutt dommerskikk. Det med bakgrunn i forgiftningssaken – og en varslersak fra 2020 da han var professor ved Universitet i Tromsø.

Øie viste til at det har vært «stor offentlighet og bekymring knyttet til dommer Skoghøy» den siste tiden.

Tilsynsutvalget for dommere har besluttet å ikke behandle varslersaken fra 2020, bekrefter Ketil Myhre i tilsynsutvalget til Dagbladet.

Skoghøy opplyser til VG at han har planer om å returnere til stillingen som høyesterettsdommer 16. januar.

HAR SVART: I et brev redegjør høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy for hendelsesforløpet som ledet opp til giftanklagene mot sin egen kone.

Kollegaer bekymret

Allerede i juni i fjor skal Høyesteretts-kolleger ha lagt merke til Jens Edvin A. Skoghøys (67) reduserte balanse, sløvet tale og glemsel, skriver Skoghøy i brevet.

– Selv merket jeg redusert balanse i mai, men forsto ikke årsaksforholdet og alvoret, skriver høyesterettsdommeren.

Han skriver videre at kollegene hans registrerte en personlighetsforandring hos ham.

Ifølge brevet bestilte høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie legetime til Skoghøy på Volvat Barcode 4. juli i fjor.

– Det ble tatt forskjellige prøver, men de avdekket ingenting. Tilbakemeldingen fra Volvat var at det ikke var noen grunn til bekymring.

VG har vært i kontakt med Høyesterett.

– Det blir ikke riktig for Høyesterett som arbeidsgiver å kommentere det som her gjelder helseopplysninger, skriver informasjonssjef Ida Dahl Nilsen i en e-post til VG.

Etter Høyesteretts sommerferie beskriver Skoghøy at han blir gradvis dårligere.

12. september får Skoghøy studiepermisjon fra Høyesterett.

– Og da gikk det skikkelig i «utforbakke» for meg. Fra 12. september til 18. oktober 2022 husker jeg bare bruddstykker. Mesteparten er slettet fra min hukommelse, skriver dommeren.

Ble funnet på fortau

18. oktober i fjor skal forbipasserende ha funnet Skoghøy liggende på et fortau i Oslo sentrum, forteller Skoghøy.

Han beskriver selv at han var i en svært forkommen tilstand, og ikke var i stand til å gå.

– Jeg husker ikke noe fra episoden og vet heller ikke hvordan jeg var kommet til Oslo sentrum. De som fant meg, rekvirerte ambulanse, og jeg ble akuttinnlagt på Ullevål sykehus

Det var ved denne sykehusinnleggelsen at prøver ifølge Skoghøy skal ha avdekket benzodiazepiner i blod og urin. Skoghøy hevder han har blitt forgiftet over tid.

– Det er ennå ikke avklart nøyaktig hvilket stoff jeg var blitt tilført, skriver Skoghøy.

Årsaken til at han likevel gikk ut offentlig med forgiftnings-anklagene, skal ha vært at han ville avkrefte rykter.

Ber tilsynsutvalget avvise varslersak

Skoghøy kommenterer også varslingssaken mot ham fra 2020, som VG tidligere har skrevet om. Han ber utvalget om å avvise saken.

– På det tidspunktet var jeg ikke dommer. Det er ikke mulig å krenke tjenesteplikter som dommer eller opptre i strid med god dommerskikk uten å være dommer.

Som følge av varselet fikk Skoghøy en skriftlig advarsel fra universitetet som beskriver hendelsen som «et grovt brudd på den tillit som vi forventer av ansatte i toppstillinger ved UiT».

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie har gjort TU oppmerksom på varslet mot Skoghøy fra 2020 og bedt utvalget om å selv vurdere om det skal trekkes inn i en helhetsvurdering om hvorvidt Skoghøy har brutt god dommerskikk.

Kollegiet i Høyesterett ble i en e-post fra justitiarius 22. desember i år orientert om varslingssaken mot Skoghøy fra 2020.

– Returnerer til Høyesterett

Jens Edvin Andreassen Skoghøy opplyser til VG at han har et distansert forhold til klagen i tilsynsutvalget. Han har planer om å returnere til høyesterett i midten av januar.

– Jeg føler meg ikke påvirket av den, sier han.

– Uken før skal jeg til endelig vurdering hos Ullevål. Jeg regner da med å bli friskmeldt, men når jeg returnerer avhenger av hvor fort jeg får erklæringen fra sykehuset, sier Skoghøy.

På spørsmål fra VG avviser han at han har blitt oppfordret til å søke avskjed eller forlenge permisjonen sin som følge av sakene rundt ham den siste tiden.

– Jeg forholder meg til det jeg mener er korrekt rettslig håndtering av tilsynsutvalgssaken. Da anser jeg den som ganske ufarlig for meg, sier Skoghøy.

Ønsker å forklare seg for politiet

– Jeg registrerer at han går nærmere i detalj på hvordan forgiftningen angivelig har funnet sted og hvilket stoff det skal være snakk om. Utover det har vi ikke noe kommentar på nåværende tidspunkt, sier Nataliias Skoghøys advokat, Mushrarraf Ashraf om Skoghøys brev til TU.

Han forteller til VG at Nataliia Andreassen Skoghøy ønsker å gi sin forklaring til politiet i saken så snart som mulig.

– Vi avventer at politiet skal ta kontakt slik at hun kan avgi et avhør, sier han.

Han forteller at han har vært i kontakt med politiet i forbindelse med at de ønsker å få til en samtale med hans klient. Ashraf tror en slik samtale er nært forestående.