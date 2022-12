UHELDIG: Ingen ble skadet da denne ambulansen skled av veien under utrykning. Pasienten ble sendt videre til sykehus med ny ambulanse.

Underkjølt regn på Østlandet: − Såpeglatt

Både politi og ambulanse har fått seg en smell grunnet glatte veier onsdag. Det er sendt ut gult farevarsel flere steder i landet.

– Det er såpeglatt, har aldri opplevd det slik noen gang før, sier utrykningsleder Daniel Weberg ved brannvesenet i Vestfold.

E18 nord i Vestfold har onsdag kveld vært stengt i begge retninger etter at underkjølt regn fjernet alt av veigrep enkelte steder.

Det er sendt ut gult farevarsel for is på veien på deler av Østlandet, Trøndelag, Helgeland og Sør-Salten. Farevarselet gjelder til og med torsdag, og advarer om lokalt vanskelige kjøreforhold.

– Det er lokalt fare for is på grunn av regn som fryser på bakken eller underkjølt regn. Regnet vil fryse til is på bakken, samt på kjøretøy og andre gjenstander, heter det i varselet.

GLATT: Det er gult farevarsel for is på vei i dette området på Østlandet.

Det var rundt klokken 21.30 at deltidsmannskaper fra brannvesenet ble sendt ut etter at en ambulanse under utrykning havnet i autovernet rett før Mølledamsbrua, på E18 i nordgående retning.

Pasienten om bord i ambulansen ble fraktet videre til sykehus i Oslo med ny ambulanse, melder politiet i Sør-øst. Ingen ble skadet i uhellet.

– Det er skader på autovernet. Det er veldig glatt på stedet, og salting må utføres før nordgående løp åpnes. Derfor er veien stengt inntil videre, skriver politiet.

GLATT: E18 nord i Vestfold.

– Det er ekstremt glatt, det skal godt gjøres å holde seg på beina, sier en tipser som står i kø ved tunnelen.

Brannvesenet melder at de bistår og kjører med blålys for å få saltbilen mellom køen som har dannet seg fra Bergsenga og når saltbilen skal kjøre sydover på E18.

– Mens vi håndterte ulykken i nordgående, snurret to biler rundt på fire hjul i sydgående. Heldigvis endte det ikke i ulykke, de fortsatte sydover, sier utrykningsleder Daniel Weberg.

Kjørte i politibil

E6 ble også stengt nord for Midtstranda i Hamar etter at en politibil, som rykket ut til en ulykke på strekningen, ble påkjørt. Det er ikke meldt om personskade fra denne ulykken.

Klokken 22.42 melder politiet at veien er åpen igjen.

Det var et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil som førte til utrykningen. Politiet advarer om underkjølt regn, og ber folk kjøre forsiktig.

– Vi håper det bare blir med disse to, sier operasjonsleder Terese Bylter til VG.

STENGT: Man ser blålys i horisonten i dette bildet fra ulykkesstedet på E6 i Hamar onsdag kveld.

Hun forteller at de har sett seg nødt til å stenge strekningen frem til ulykkesstedet er ryddet, for å ivareta sikkerheten til dem som er der. Underkjølt regn er synderen, forklarer hun.

– Vi fikk melding om sammenstøt mellom lastebil og personbil. Nødetatene kommer til stedet, og politibilen ble påkjørt av en bil nummer to fordi det er glatt der ute. Ambulanse ivaretar de involverte i den første ulykken, mens den andre løses med skademelding, sier Bylter.

Operasjonslederen forteller videre at det er tilkalt entreprenør og putebil, og Vegtrafikksentralen skriver at trafikken ledes på av- og påkjøringsramper.

– Det er ikke forsvarlig å la nødetatene jobbe der mens det er åpent. Det er så glatt at det åpnes ikke før det er ryddet.

Glatt også i nord

Operasjonsleder hos Nordland politidistrikt, Ivar Bo Nilson, opplyser til VG at dagen har vært fylt av flere ulykker på grunn av veldig glatte veier.

– Det har vært mange mindre trafikkulykker i dag. På grunn av nedbør og mildvær har det blitt veldig glatt. Det har dagen i dag vært preget av, sier Nilson.

Onsdag kveld kjørte en bil av veien og inn i en snøplog i Nordland. En annen bil kjørte av veien som følge av hendelsen.

– På grunn av de glatte veiene fikk trolig bilen sleng og traff brøytebilen. Sjåfør og passasjer av personbilen som kjørte inn i snøplogen er sendt til legevakten for rutinesjekk. Det er ikke meldt om alvorlige personskader, men personbilen fikk store skader, sier Nilson.