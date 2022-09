FRA OSLO: Fatima Nasser (23) fra Oslo studerer sykepleie ved UiT sitt Campus i Hammerfest sammen med cirka 230 studenter. Hun trives godt.

Her er studentene minst fornøyd

Hammerfest og Kjeller er to av stedene i Norge hvor studentene er minst fornøyd med studentmiljøet. Men studenter VG snakker med, er uenige i resultatet.

Forrige uke ble Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) lagt frem. Der kom det frem at mange studenter sliter mer enn før.

Årets SHoT-rapport viser at det er store forskjeller i hvordan studenter opplever miljøet på studiestedet.

På toppen over hvor de er mest misfornøyde med studentmiljøet, troner Hammerfest.

Over halvparten av studentene oppgir at de er misfornøyde med studentmiljøet der. Kun 17 prosent svarer at de er fornøyde.

Khrono har også omtalt listen.

Info Tallene fra undersøkelsen Høyest andel fornøyde studenter:

1. (93 prosent) Rauland: Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

2. (90 prosent) Svalbard: Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

3. (81 prosent) Stavern: Politihøgskolen

4. (81 prosent)Trondheim: NTNU, BI, NLA Høgskolen (NLA), Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH)

5. (80 prosent) Ås: NMBU

6. (73 prosent) Sogndal: Høgskulen på Vestlandet (HVL)

7. (65 prosent) Bergen: Universitetet i Bergen (UiB), HVL, BI, Norges Handelshøyskole (NHH), NLA, VID, Høyskolen Kristiania (HK)

8. (65 prosent) Tromsø: UiT Norges arktiske universitet

9. (65 prosent) Evenstad: Høgskolen i Innlandet

10. (63 prosent) Grimstad: Universitetet i Agder (UiA)

Høyest andel misfornøyde studenter:

1. (51 prosent) Hammerfest: UiT

2. (50 prosent) Vesterålen: Nord universitet

3. (46 prosent) Kjeller: OsloMet

4. (39 prosent) Sandnes: VID

5. (32 prosent) Kautokeino: Samisk høgskole

6. (30 prosent) Ringerike: USN

7. (29 prosent) Porsgrunn: USN

8. (28 prosent) Mo i Rana: Nord universitet

9. (27 prosent) Drammen: USN

10. (26 prosent) Elverum: HINN Kilde: Studenthelse Vis mer

Kjenner seg ikke igjen

UiT Norges arktiske universitet har om lag 230 studenter ved campus i Hammerfest.

Vårin Johansen (22) er fra Tromsø, går tredjeåret på sykepleie og er tillitsvalgt. Hun kan ikke forstå hvorfor skolen kommer så dårlig ut av undersøkelsen.

– Det kjenner ikke jeg meg igjen i. Jeg har opplevd det som at vi har et veldig fint studentmiljø her i Hammerfest, sier hun.

KJENNER SEG IKKE IGJEN: Vårin Johansen (22) fra Tromsø går tredjeåret på sykepleien i Hammerfest. Hun kan ikke skjønne hvorfor skolen kommer så dårlig ut av undersøkelsen.

Johansen vet at noen er mer tilbaketrukne enn andre, men mener at kullet deres er med på å inkludere alle i studentmiljøet.

– Jeg synes det er vanskelig for meg å forstå, fordi jeg kjenner de på mitt kull og de som går på andreåret. Vi er en stor omgangskrets, så jeg kjenner ikke meg igjen i de tallene, sier hun.

Trives veldig godt i Hammerfest

Heller ikke Fatima Nasser (23) fra Oslo kjenner seg igjen.

– Samtidig er det også veldig viktig å ikke undergrave at det er studenter på lik linje på alle skoler i Norge som har utfordringer. Jeg vet at det er mange som trives veldig godt her, og så er det selvfølgelig noen som ikke trives så godt, og de er viktige å ta vare på.

Hun opplever både studenter og lærere som en inkluderende gjeng. Det var mange tanker i hodet hennes da hun var på vei fra Oslo og opp til verdens nordligste by.

– Det var skummelt, men jeg har det veldig fint her, jeg trives veldig godt. Vi har et sunt miljø på skolen, og når man har små klasser og bor på et lite sted kommer man nærmere hverandre, både studenter og lærere.

Ifølge SSB har Hammerfest en befolkning på over 11.000 innbyggere. Kommunen har 230 studenter ved Campus i Hammerfest.

Mener det er uheldig at småsteder blir lagt frem

SHoT-undersøkelsen er utført på oppdrag av studentsamskipnadene.

– Vi synes funnene er meget viktig og gir oss gode data som vi vil bruke i arbeidet med å legge til rette for å bedre studentenes hverdag. Samtidig synes Samskipnaden det er uheldig at små studiesteder, med få respondenter, blir lagt frem i en nasjonal hovedrapport for SHoT, sier administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad, Hans Petter Kvaal.

SAMSKIPNAD: Administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad, Hans Petter Kvaal.

Han sier dette gjelder spesielt studiesteder som Hammerfest og Longyearbyen, hvor det er kun mellom 5 og 15 prosent av studentpopulasjonen på studiestedet som har svart på undersøkelsen.

– Vi vil selvfølgelig gå gjennom alle tallene og se hva samskipnaden kan gjøre fremover for å bidra til en bedre hverdag for studentene på alle campuser, sier han.

Tar det på alvor

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, reagerer på tallene.

– Vi tar det veldig på alvor de tallene som vi får hvert år, og nå har vi fått tall ifra Hammerfest som vi ikke er fornøyd med. Det betyr at vi skal ta tak i det, vi må analysere litt hva det egentlig går i også må vi se hvilke tiltak som kan passe, sier han til VG.

Han sier at dette ikke bare går på studiemiljøet, men på både utdanningen og tilgangen til helsetjenester.

– Arbeidet med å bli mer attraktive er kjempeviktig for oss. Vi har et stort behov for å utdanne her. Når vi utdanner lokalt blir de stort sett værende i regionen og jobb, sier han, og legger til at snart skal de flytte utdanningen inn i et flott nytt sykehus.

I UiTs hovedby Tromsø er imidlertid bildet et annet enn i Hammerfest. Der svarer bare 11 prosent at de er misfornøyde med studentmiljøet.

REKTOR: Dag Rune Olsen, rektor for UiT (Universitetet i Tromsø). Her under Kirkeneskonferansen 2022 på Thon Hotel i Kirkenes.

Forstår hvorfor studentene er misfornøyde

På tredjeplass over studenter som er misfornøyde med studentmiljøet, er campus Kjeller som hører til OsloMet med 46 prosent misfornøyde studenter.

Vernepleierstudent Henriette Bøe kan forstå tallene.

– Jeg vil si at det er urovekkende, men vi er ikke sjokkerte. Kjeller har lenge vært i limbo, hvor man skal legge ned, ikke legge ned, flytte – noe som har gjort at spesielt forrige rektor nedprioriterte Kjeller veldig, mener hun.

FORSTÅR: Henriette Bøe er vernepleiestudent og leder av studentenes fakultetsråd på fakultet for helsevitenskap. Hun forteller at de har en studentforening som heter Ølkjeller’n, og at de som studentbevegelse arbeider for et bedre miljø på Kjeller.

– Infrastrukturen rundt campus gjør det veldig vanskelig for studenter å være der etter forelesning.

På campusen er det 3400 studenter. Flesteparten er vernepleie- og sykepleierstudenter, men det er også psykologi og noe samlingsbaserte tilbud.

– Det er stort spenn i alder og behov, noe som igjen gjør at det er vanskelig å finne gode tiltak. Og ofte er mange i praksis som gjør at man i perioder har mange på campus og i større perioder veldig få på campus, forteller hun.

Bøe, som også er leder av studentenes fakultetsråd på fakultet for helsevitenskap, mener det har vært en systematisk nedprioritering av Kjeller gjennom flere år.

– Men vi har fått en ny rektor som viser interesse i problemstillingen. Kjeller har blitt nedprioritert i lang tid.

– Man opplever at ingen har orket å bruke penger på et studentmiljø fordi holdningen har vært at man skal flytte.

– Bekymringsfullt

Fungerende prorektor Silje Bringsrud Fekjær ved Kjeller, sier hun tar signalene fra studentene på Kjeller på stort alvor.

– Det er svært bekymringsfullt at så mange av studentene ikke er fornøyde med studiemiljøet sitt, og det ønsker vi å gjøre noe med. Vi har allerede jobbet en stund med å styrke tiltakene på studiestedet, både med aktiviteter og med et psykolog- og rådgivningstilbud, og vi fortsetter dette arbeidet fremover. I høst har vi opplevd økende oppslutning om tilbudene på Kjeller, både rundt studiestart og på faste arrangementer, og det er vi glade for, sier hun til VG.

Fekjær sier hun forstår studentenes opplevelse av at studentmiljøet på Kjeller har vært preget av diskusjonen om studiestedets fremtid.

BEKYMRINGSFULLT: Fungerende prorektor Silje Bringsrud Fekjær ved campus Kjeller på OsloMet sier det er bekymringsfullt, go at de ønsker å gjøre noe med det.

– Vi håper at avklaringen om den nye campusen på Lillestrøm kan bidra til å bedre situasjonen for våre studenter på Romerike. Jeg vil ta initiativ til et møte med de tillitsvalgte på Kjeller for å høre mer om hvilke behov de har, slik at vi sammen kan finne frem til tiltak for å bedre studentmiljøet.

Mest fornøyd i Rauland

Rauland i Sørøst-Norge troner toppen og har 93 prosent fornøyde studenter. Instituttleder på Rauland, Stian Roland, sier til Khrono at skolen har kun rundt 150 studenter.

I Midt-Norge er 81 prosent i Trondheim fornøyde med studentmiljøet, etterfulgt av Steinkjer og Ålesund.

I Vest-Norge er det Sogndal med 73 prosent fornøyde, etterfulgt av Bergen og Volda. Og i nord er det Svalbard med hele 90 prosent som er fornøyde, etterfulgt av Tromsø og Bodø.

I hovedstaden svarer 44 prosent at de er fornøyde, noe som er lavest av de fire største byene i landet. I Oslo oppgir 22 prosent at de er misfornøyde med miljøet.