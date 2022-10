Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen

Riksadvokaten ber om at at Viggo Kristiansen frifinnes for ugjerningene i Baneheia.

– Saken har fått dypt tragiske konsekvenser, især for Kristiansen, som altså har sonet over 20 år i fengsel og dermed har blitt frarøvet store deler av sitt liv. Hans nærmeste har lidd et ufattelig tap. Jeg vil derfor på vegne av påtalemyndigheten på det sterkeste beklage den urett som er begått, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud på en pressekonferanse.

Han legger frem avgjørelsen om at Viggo Kristiansen må frifinnes for overgrep og drap i Baneheia i 2000, der Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept.

– Bakgrunnen er at det samlede etterforskningsmaterialet klart ikke gir bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for de forholdene han ble dømt for i Baneheia-saken, argumenterer riksadvokat Jørn Sigurd Maurud på en pressekonferanse nå.

– Tvert imot har det kommet til nye opplysninger som klart svekker de bevisene som forelå mot Kristiansen da han ble dømt, sier han videre.

Derfor mener de Viggo Kristiansen må frifinnes

I løpet av de siste ukene har Riksadvokaten gjennomgått den nye etterforskningen av Baneheia-saken og innstillingen til påtaleavgjørelse fra Oslo statsadvokatembeter.

I sum dreier det seg om flere tusen sider med dokumenter, som blant annet inneholder nye DNA-undersøkelser.

Sentralt i riksadvokatens avgjørelse står DNA-bevis, teledatabevis og Jan Helge Andersens forklaring:

– Oppsummert er det min vurdering at det ikke foreligger DNA-bevis som underbygger det sentrale bevis som ble lagt til grunn da Kristiansen ble dømt, nemlig at handlingene måtte være begått av mer enn en gjerningsperson, sier Maurud om DNA-bevisene.

Han trekker også frem at teledatabevis underbygger at Kristiansen ikke er skyldig. I tillegg mener riksadvokaten at Andersens forklaring lider av svakheter.

På et møterom på Bristol hotell sier Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin og følger pressekonferansen.

– Det kom ikke som noen overraskelse, sier Sjødin om utfallet.

Dette skjer nå

Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til lagmannsretten å avsi en frifinnende dom for Viggo Kristiansen.

FRIFINNER: Riksadvokat Jørn Maurud.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring forvaringForvaring betyr at en som sitter i fengsel kan måtte sitte lenger inne enn det som er bestemt på forhånd, fordi det er fare for at personen skal begå ny, alvorlig kriminalitet og for å beskytte samfunnet mot denne personen. , mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt, og statsadvokaten har sendt sin innstilling til Riksadvokaten, som kommer med sin avgjørelse fredag 21. oktober. Vis mer

Etterforsket i halvannet år

I nesten halvannet år jaktet ti etterforskere i Oslo politidistrikt etter nye svar i Baneheia-saken.

2. september sendte Oslo statsadvokatembeter sin innstilling til Riksadvokaten og konkluderte med om de mener Viggo Kristiansen er skyldig eller uskyldig.

I dag kom riksadvokaten med sin endelige beslutning.

Dermed har Viggo Kristiansen årelang kamp mot frifinnelse for overgrep og drap i Baneheia, om kvelden 19. mai 2000, omsider over.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld, men ble dømt til 21 års forvaring. forvaring.Forvaring betyr at en som sitter i fengsel kan måtte sitte lenger inne enn det som er bestemt på forhånd, fordi det er fare for at personen skal begå ny, alvorlig kriminalitet og for å beskytte samfunnet mot denne personen.

NEKTER: I over 22 år har Viggo Kristiansen nektet straffskyld i Baneheia-saken og kjempet for å få saken gjenopptatt.

DNA-undersøkelsene

I 2000 ble Kristiansen av daværende kamerat, Jan Helge Andersen, pekt på som initiativtaker og hovedmann bak ugjerningene begått mot Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Jentene ble funnet voldtatt og drept i Baneheia 21. mai 2000.

I den nye Baneheia-etterforskningen har politiet gjennomført nye DNA-undersøkelser av gamle sporprøver i saken.

Disse undersøkelsene har foregått både i Norge og i Sveits.

Resultatene fra disse undersøkelsene viser kun nye funn mot Jan Helge Andersen, men ingen funn mot Kristiansen.