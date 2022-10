BEREDSKAP: Forsvaret har økt sin synlighet og tilstedeværelse etter beslutning fra regjeringen. Her ved et F-35-kampfly som blant annet fløy over Haltenbanken og inn mot oljeinstallasjonene på Draugen- og Heidrunfeltet forrige uke.

F-35-kampfly rykket ut etter oppdagelse av russisk fly

Luftforsvaret rykket onsdag ut fra Evenes flystasjon med to F-35 kampfly. Nå opplyser Forsvaret at det var et russisk maritimt patruljefly som ble oppdaget og identifisert.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

–QRA’en på Evenes ble i formiddag scramblet for et observasjons- og identifiseringsoppdrag. To F-35 ble sendt på vingene. De identifiserte ett russisk maritimt patruljefly over internasjonalt farvann. Dette er rutinemessig og ikke noe oppsiktsvekkende, opplyser pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter, Marius Vågenes Villanger, til VG i 15-tiden onsdag.

Det var Harstad Tidende som først meldte at F-35-kampflyene rykket fra Evenes sin QRA QRA Quick Reaction Alert (hurtig reaksjonsvarsel) -beredskap, så kalt Quick Reaction Alert, eller hurtig reaksjonsvarsel.

– Vi kan ikke si noe mer så lenge oppdraget pågår, sa han til avisen.

Oppdraget startet rundt klokken 10 onsdag.

Hvert år rykker Forsvaret ut på rundt 50 QRA-oppdrag, og identifiserer rundt 70 fly i året.

Forsvaret overvåker kontinuerlig norsk luftrom og tilstøtende områder. Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg luftrommet vårt, rykker Forsvaret ut med to F-35 fra Evenens, skriver de på sine nettsider.

Kampflyene finner de ukjente flyene, og identifiserer og dokumenterer dem. F-35 vil også hindre at fly tar seg ulovlig inn i norsk luftrom.

Oppdraget løses på vegne av NATO og innebærer at Norge har to kampfly klare til å rykke ut til enhver tid. Når alarmen går, er flyene i luften innen 15 minutter.

I august mottok Norge tre nye kampfly av typen F-35. Dermed har Norge nå i alt 37 fly av denne typen.