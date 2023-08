LIDENSKAP FOR SLANGER: Preben Holthe (46) i Romerike reptil i garasjen sin på Borgenfeltet på Bjørkelangen. Kongeboaen Basse (10) er tre meter lang.

Har 100 slanger i garasjen: − Eufori i hvert skjell

Det startet helt pyton, men nå er Preben i ekstase.

Kortversjonen Preben Holthe (46) fra Romerike har over 100 slanger i garasjen sin.

Fascinasjonen for slanger begynte for 20 år siden under en parmiddag.

Preben har en drøm om å starte sin egen reptilpark og håper at det på sikt kan bli en familiebedrift. Vis mer

– Å holde en slange er som å dra på fisketur – jeg kobler fullstendig av og får en indre ro.

Preben er tydelig entusiastisk da han forteller VG om det han beskriver som «man-caven» sin: En garasje full av slanger.

Mens mange av oss skyr dem som pesten har de slanget seg rett inn i hjertet til Preben.

– Man blir sjarmert i senk av slangene. Det er eufori i hvert skjell, sier han.

Det er over 20 år siden 46-åringen for alvor innså sin store slange-fascinasjon. Og det på en parmiddag.

– De hadde både øgler og slanger ulovlig. Først fikk jeg holde øgla, og det var kult. Men da slangen ble lagt i hendene på meg merket jeg det med en gang: Dette er «meant to be».

1 / 2 FULLT HUS: Slanger av mange forskjellige slag har hvert sitt lille terrarium i Prebens garasje. Her pleier temperaturen å ligge på mellom 26 og 30 varmegrader. SLANGER: For tre år siden startet Preben Holthe «Romerike Reptil» - en hobbybedrift hvor han driver med slangeoppdrett. forrige neste fullskjerm FULLT HUS: Slanger av mange forskjellige slag har hvert sitt lille terrarium i Prebens garasje. Her pleier temperaturen å ligge på mellom 26 og 30 varmegrader.

Preben beskriver at det å føle slangen krype mellom fingrene ga ham en terapeutisk følelse. Han skjønte med en gang at slanger var noe han måtte ha selv og satte seg bestemt bak rattet og dundret mot Sverige morgenen etter.

Det var nemlig forbudt å ha slanger i norske hjem tilbake i 2004.

– Jeg tok sjansen. Jeg skulle uansett ha godteri og røyk. Så tok jeg likeså godt med meg en slange og dro over grensen igjen!

Kongepytonen skulle bli starten på et slange-imperium på Romerike.

Preben forteller at han fra 2004 til 2012 hadde ni forskjellige slanger hjemme.

– Du hadde altså slanger illegalt hjemme?

– Ja, men det var absolutt verdt risken.

1 / 4 DYR: En slange kan koste alt fra 800 - 150.000 norske kroner, forteller Preben. SLANGEKOLLEKSJON: Preben har garasjen full av slanger. SLANGEKOLLEKSJON: Preben har garasjen full av slanger. SLANGEKOLLEKSJON: Preben har garasjen full av slanger. forrige neste fullskjerm DYR: En slange kan koste alt fra 800 - 150.000 norske kroner, forteller Preben.

Men etter hvert ble han anmeldt anonymt og Mattilsynet kom og konfiskerte de to slangene han hadde på det tidspunktet, forteller Preben.

Savnet var stort, men han turte ikke å gå til anskaffelse av nye slanger før forbudet ble opphevet i 2017.

– Da var jeg fullt på. Jeg fikk egentlig ikke lov av «madamen» – og det var helt krise.

Preben forteller at det ble en diskusjon eller to.

– Jeg har dratt en del hvite løgner og hostet opp mange gode historier. Da det passerte 20 slanger jeg måtte «passe» ga hun opp, ler Preben.

Nå, noen år senere, er garasjen fylt med over 100 slanger. Bilen har aldri fått plass.

– Jeg ønsket slanger med helt spesiell genetikk. Det ble for dyrt å kjøpe disse selv - så da måtte jeg heller legge til rette for dem. Og de har fått så mange unger i sommer! utbryter Preben.

Slangene ligger i hvert sitt eget lille terrarium terrariumTerrarium er en beholder, vanligvis med glassvegger, hvor mindre landdyr holdes levende i så naturlige omgivelser som mulig.. Preben har til og med en egen «baby-avdeling» i garasjen.

– Jeg lever drømmen, men jeg skulle ønske jeg kunne leve av det, sier Preben.

SLANGEMAT: Preben forteller at han mater slangene med frossen mus, rotte og kanin som han tiner.

For «slange-garasjen» er først og fremst en hobby. En hobby Preben anslår at han bruker to til tre timer hver dag på – etter sin vanlige jobb som driftsoperatør ved Løken skole.

– Salg av slanger er per nå kun en hyggelig ekstrainntekt, påpeker han og legger til:

– Jeg går inn med hele hjertet og fantaserer om å kunne starte min egen reptilpark på sikt. Målet er at det kan bli en familiebedrift.

Døtrene Angelica (7) og Linea (13) har begge hatt hver sin slange i flere år allerede.

Pappa Preben innrømmer at familien begynner å gå en smule lei den konstante «slangepraten» hans, selv om de også har et hjerte for de buktende dyrene.

1 / 2 KJÆLEDYR: Prebens datter Angelica (7) smiler med kongeboaen Basse. IKKE REDD: Prebens datter Linea (13) viser stolt frem slangen. forrige neste fullskjerm KJÆLEDYR: Prebens datter Angelica (7) smiler med kongeboaen Basse.

Preben avslutter med å avsløre favorittslangen sin: Kongeboaen «Basse».

– Han er den ultimate slangen. Kongeboaer er store og elegante - de er milde og har et godt sinn. «Basse» er som en valp med en veldig god personlighet. Men så er det også en råskap og styrke der, forteller Preben ivrig.

Preben vil også berolige folk i nabolaget med slangefrykt.

– De er godt sikret og kan ikke stikke av. Det er ingen som tror det, sier han.

