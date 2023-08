Ekstremværet «Hans»: Sjekk farevarslene der du bor

Her får du oversikt over hvilke farevarsler som gjelder i din kommune.

Mandag har uværet «Hans» inntatt Sør-Norge. Det er sendt ut rødt farevarsel for flom og mye regn for deler av Sør-Norge. Det er også rødt farevarsel for jord- og flomskred.

Rødt farevarsel betyr at situasjonen beskrives som ekstrem.

I toppen av saken finner du et kart som viser hvilke farevarsler som gjelder der du bor. Kartet inneholder alle kommunene i Norge, og viser farevarsler for flom og skred for mandag, tirsdag og onsdag denne uken.

Fargene i kartet betyr:

Rødt: ekstrem fare, som er det høyeste nivået

Oransje: stor fare

Gult: fare

Grønt: normalt

Når det er rødt farevarsel er det stor fare for at liv kan gå tapt hvis folk ikke iverksetter tiltak, forklarer vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Pernille Borander.

– På rødt nivå forventer vi ekstreme konsekvenser. Det kan bli store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Befolkningen bør sikre verdier, sier Borander til VG.

Oransje farevarsel er det nest høyeste nivået.

– Innbyggere bes være forberedt på det som kommer, og situasjonen kan bli alvorlig.

Når det er gult farevarsel bes innbyggere være oppmerksomme.

– Konsekvensene vil være forholdsvis små og lokale, for eksempel kan det være forsinkelser i trafikken og strømbrudd, sier statsmeterologen.

Info Dette bør du gjøre Følge med på varsom.no og forholde deg til informasjon som blir gitt fra kommunen.

Følg med på værradar på varsom.no eller yr.no.

Hold deg oppdatert på varslene fra varsom.no de nærmeste dagene. Alle naturfarevarslene finner du hos yr.no. Varslene oppdateres flere ganger i døgnet og du kan abonnere på varslene på sms eller e-post.

Ikke oppsøk elver med stor vannføring og områder der det har gått skred. Flytt eller sikre verdier i utsatte områder.

Vær klar over at fremkommelighet kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Unødvendig ferdsel bør unngås. Vis mer

Uværet har så langt ført til oversvømmelser, stengte veier og innstilte fergeavganger.

Mandag ettermiddag står flere biler under vann ved Tusenfryd. En bolig evakuert etter et jordras på Ringerike.

Det er forsinkelser på Oslo lufthavn på grunn av været, og Dovrebanen/Rørosbanen er stengt mellom Hamar og Støren.

Mandag formiddag ble farevarselet for flom og skred utvidet. Skjåk og Lesja kommune er lagt til det røde varslet om flom, og flere kommuner har fått oppgradert flomvarselet fra gult til oransje nivå.

Mannskap jobber med å åpne et sluk på grunn av vann i veien på ring 2 i Oslo.

Når det gjelder jord- og flomskredfare har kommunene Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker og Nes blitt oppjustert fra oransje til rødt nivå. Kommunene Sogndal, Aurland og Hol er inkludert i gult varsel.

Fra tirsdag vil kommunene Årdal, Aurland og Hol være oppjustert fra oransje til rødt nivå for jord- og flomskredfare. Kommunene Kvinnherad, Etne, Sunnfjord, Gloppen, Tokke, Kvitseid, Holmestrand er inkludert i gult varsel.

En bil kjører på E6 ved Kløfta.