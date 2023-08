FREDET: Natureservatet er hjem til flere fuglearter som har stor risiko for å dø ut.

Bekymret for naturreservat: − Vet ikke konsekvensene

FETSUND/OSLO (VG) Oppsynsmann Lars Tore Ruud er bekymret for det menneskeskapte søppelet som flommer inn i Nordre Øyeren naturreservat.

Kortversjonen Lars Tore Ruud, Seniorrådgiver og naturoppsyn, uttrykker bekymring for menneskeskapt søppel som skyller inn i Nordre Øyeren naturreservat etter ekstremværet «Hans».

Han er spesielt bekymret for plasten som kan bli til mikroplast, som kan tas opp i fisk, planter og menneskekroppen. Vis mer

Nordre Øyeren naturreservat er vant til flommer hvert år. Men flommen etter ekstremværet «Hans» kan by på uante utfordringer.

– Det kan komme store mengder menneskeskapt flytesøppel, som campingvogner, henslengte plastbåter og siloballer. Spesielt plast er vi bekymret for, sier Lars Tore Ruud.

Han er Seniorrådgiver og naturoppsyn i Statens naturoppsyn (SNO) og Miljødirektoratet, og har ansvar for området indre Oslofjord og Nordre Øyeren naturreservat.

– Plast blir mikroplast. Mikroplast tas opp i både fisk og i planter og i menneskekroppen. Det er noe dritt. Vi vet ikke konsekvensene av det, sier Ruud.

– Plasten bekymrer

Naturreservatet ligger i kommunene Lillestrøm, Rælingen og Enebakk, og ble fredet i 1975.

Reservatet har elveforbindelse med Glomma, som nå har rødt farevarsel for flom på grunn av ekstremværet Hans.

Lørdag ettermiddag er deler av reservatet allerede under vann. Vannet har trengt inn i skogen og sperrer veier inn til reservatet.

De ekstreme vannmassene har allerede dratt med seg campingvogner, hytter og store siloballer:

Det er spesielt de store hvite siloballene, også kalt rundballer, som oppsynsmannen er bekymret for etter årets storflom:

– Vi rydder bort siloballene fortløpende. Når vi rydder dem, lar vi fôr ligge igjen i vannet, for det veier mange hundre kilo, 600–800 kilo typisk. Vi tar med oss fem til ti kilo med plast, sier Ruud.

– Det er plasten som bekymrer oss, ikke fôret inne i siloballen.

Han forteller at under en vanlig flom ryddes det bort cirka fem containere med søppel. Hvor mye det blir etter denne flommen, klarer han derimot ikke svare på:

– Om det for eksempel kommer en campingvogn, så fyller jo det en container i seg selv. Jeg tror heldigvis ikke det kommer veldig mange av dem.

Daglig leder i Vaktmestertjenesten Lillehammer AS, Svein Arne Andersen, fortalte til VG fredag at flere hundre rundballer på vei nedover elven. Allerede er det mange hundre i Mjøsa.

Viktig beiteområde

Naturreservatet er hjemmet til 280 forskjellige fuglearter, og 27 ulike fiskeslag, ifølge Ruud. Flere av fugleartene er rødlistet – som innebærer at de har stor risiko for å dø ut i Norge.

– Det er et voldsomt biologisk mangfold i naturreservatet. Derfor må vi prøve å forvalte det så godt vi kan.

– Dette er et viktig beiteområdet for fugler på trekk. Man fredet dette beiteområdet for at fuglene skulle få et sted å lande og spise seg gode mette på vei nordover.

Til tross for at han er bekymret for plast og menneskeskapt søppel, understreker han at flommer i området er en del av naturens gang.

– Sett fra naturens side, så er ikke dette noen katastrofe. Det er klart at noe vil få bedre vekstvilkår. Næringsstoffer som kommer nedover elven vil gjøre at noen planter vil øke i omfang. Andre vil bli redusert i omfang, for det graves ut, og trær blir borte, sier Ruud.