HAR TROA: Støre sier regjeringen ser tegn på at den økonomiske utviklingen begynner å snu.

Støre: Regjeringen vurderer å gjenoppta utsatte prosjekter

STEINKJER/INDERØY/VERDAL (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier regjeringen vil begynne å se på offentlige prosjekter innenfor bygg og anlegg igjen, etter å ha satt flere valgløfter på vent.

– Jeg håper at dette i alle fall er et signal om at arbeidet med en ganske tøff linje gir resultater, og det har vært meningen, sier Støre til VG.

Krigen i Ukraina, strømriskrisen og inflasjon har gjort at regjeringen har satt flere valgløfter på vent, og utsatt og kuttet i offentlige byggeprosjekter - blant annet Ocean Space Centre i Trondheim, der Støre er på valgkampbesøk denne helgen. De har også utsatt flere store veiprosjekter.

Denne uken kom SSB med tall over prisstigningen, som var lavere enn ventet i juli. Støre beskriver det som et forsiktig tegn på at det kan begynne å snu.

– Når vi lager statsbudsjettet blir det fortsatt behov for å være veldig grundige og ansvarlige i måten vi bruker penger på som fellesskap. Vi har prioritert velferdstjenestene. Men veldig mange av våre valgløfter har vi måttet skyve på, fordi vi har fått store regninger som vi ikke hadde planlagt for, sier Støre.

– Mange viktige prosjekter

Lørdag og søndag er statsministeren på valgkampreise i Nord- og Sør-Trøndelag. Der har han møtt flere ordførerkandidater, som han sier han forstår at har hatt en vanskelig jobb med å forsvare regjeringens innstramminger i pengebruk.

– Men i Ap opplever jeg at de er ansvarlige, og at de forstår det. Nå håper jeg at vi har kommet dit hvor vi kan begynne å se på noe av det som skjer på bygg og anlegg, der vi har holdt veldig igjen.

– Hva konkret er det dere vil se på?

– Det er mange viktige prosjekter som venter på å bli gjennomført, jeg vil ikke trekke frem noe enkeltvis nå. Men det er prosjekter vi har ønsket å komme i gang med, gradvis, på en ansvarlig måte, sier Støre.

PÅ TUR: Støre er på valgkamp-reise gjennom Nord- og Sør-Trøndelag, her innom LO-bussen som han har fått kritikk for å fronte.

Samtidig understreker han:

– Hovedoppgaven til regjeringen er fortsatt å bidra til at prisstigningen kan fortsette nedover. Men disse tallene er et lyspunkt. Det betyr at vi kan snu denne trenden. Da må slike lyspunkt bli flere ,og jeg håper at vi kan komme dit.

– Tøft for mange

Det er ingen fare for dobbel renteheving etter inflasjonstallene for juli, ifølge økonomer. Samtidig tror SSB det kan komme en prisvekst-rekyl i august.

– Det er derfor jeg sier at tallene fra SSB nå for juli var et lyspunkt, men jeg er varsom med å trekke endelige sluttinger av det, sier Støre.

– Samtidig vet vi at mye av vår prisstigning er importert. Lagt sammen med det vi nå ser i andre land i Europa og i USA, som har vært et frempek for inflasjonen, kan det gi oss en pekepinn om at vi nærmer oss punktet hvor denne pilen snur.

HAR TROA: Støre har tro på at pilene snur, men sier han vil være forsiktig.

Når det er lite handlingsrom i økonomien, sier han regjeringen må prioritere velferdstjenester.

– Jeg ser og hører historier om at det er tøft i hverdagen for mange. De som hadde trang økonomi før prisene begynte å stige, har lite eller ingenting å gå på. Derfor har det handlingsrommet vi har hatt blitt brukt mot småbarnsfamilier som får billigere barnehager, SFO, barnetrygd, pensjonistene som har fått et løft, og de mest sårbare som har fått uttelling på bostøtte og sosialhjelp.

Han sier regjeringen vil gå forsiktig frem når de nå begynner å vurdere å gjenoppta utsatte prosjekter.

– Jeg mener at den økonomiske politikken har forstått situasjonen, tatt ansvar og holdt igjen, og det kan begynne å gi resultater. Det handler om å få løst noen viktige oppgaver, og samtidig bidra til at det er jobber og aktivitet i alle sektorer.