ETTERFORSKER: Det er Oslo politidistrikt som etterforsker seksuallovbruddene som den 17 år gamle gutten er siktet for.

Tenåring tatt for overfallsvoldtekt – blir ikke fengslet

En 17-åring ble løslatt av politiet etter en overfallsvoldtekt i forrige uke. Nå er tenåringsgutten siktet for et nytt seksuallovbrudd – men denne gangen har domstolen besluttet å løslate ham.

Denne uken ble han tatt for et nytt seksuallovbrudd og fremstilt for varetektsfengsling.

Domstolen valgte imidlertid å løslate gutten, selv om det ble fastslått at det var en «sterk sannsynlighetsovervekt» for at han kan begå en ny straffbar handling.

Avgjørelsen ble begrunnet med at fengsling av personer under 18 år kun skal skje hvis det er tvingende nødvendig.

I stedet for fengsling ble gutten pålagt å oppholde seg hjemme og melde seg til politiet via telefon daglig i to uker.

Politiet har anket avgjørelsen og bedt om oppsettende virkning, noe som betyr at 17-åringen vil forbli fengslet inntil anken har blitt behandlet av lagmannsretten. Vis mer

Det kommer frem i en fengslingskjennelse.

Om morgenen 1. august ble 17-åringen pågrepet av politiet etter en overfallsvoldtekt på Østlandet.







En kvinne ble angrepet i nærheten av hjemmet sitt. Hun skal ha blitt tatt kvelertak på og utsatt for handlinger som dekkes av voldtektsparagrafen, ifølge politiet.

Overfallsvoldtekten ble avbrutt da kvinnen klarte å varsle et familiemedlem med mobilen sin.

Kort tid senere ble 17-åringen pågrepet av politiet, men det ble besluttet at han ikke skulle fremstilles for varetektsfengsling.

Tatt på nytt

– Vilkårene for varetektsfengsling var ikke til stede, så han ble løslatt mot besøksforbud og meldeplikt. På det tidspunktet var det ikke andre saker hvor han var siktet, det var dermed ikke gjentagelsesfare. Dessuten er han mindreårig, dermed er fengslingskravene strengere, sier politiadvokat Hacer Ayder Yasar i Oslo politidistrikt til VG.

VIL FENGSLE: Etter at 17-åringen ble tatt for et nytt forhold, begjærte politiet ham varetektsfengslet. Her politiadvokat Hacer Aydar Yasar.

Søndag skal 17-åringen, som fyller 18 år om få uker, ha begått et nytt seksuallovbrudd. Også denne hendelsen beskrives som et overfall, ifølge politiadvokaten.

Tenåringsgutten ble pågrepet mandag.

Nekter skyld

Han er nå siktet for voldtekt og seksuell handling uten samtykke.

– Han erkjenner ikke straffskyld for noen av forholdene han er siktet for. Han har gitt politiet en forklaring, men den kan ikke jeg gå inn på. Han fastholder at han ikke har noe med disse forholdene å gjøre, sier forsvarer Ole-Kristian Ringnes til VG.

Tirsdag ble 17-åringen fremstilt for varetektsfengsling, noe politiet begrunnet med fare for gjentagelse av nye seksuallovbrudd.

«Retten mener det er skjellig grunn til mistanke. Retten finner det altså mer sannsynlig at siktede er skyldig enn ikke skyldig etter siktelsen», står det i kjennelsen fra den aktuelle domstolen.

Løslatt av retten

I kjennelsen står det at tenåringsgutten har «fremvist et modus og at han har lignende tilnærming i sakene».

Det fremkommer også at 17-åringen har vedtatt et forelegg for seksuelt krenkende atferd etter en hendelse i januar i år.

Videre i kjennelsen står det:

«Retten vurderer at dette samlet sett tilsier at det foreligger sterk sannsynlighetsovervekt for at han vil begå en ny straffbar handling.»

Likevel besluttet retten at gutten skulle løslates.

Meldeplikt til politiet

«Retten finner at siktede skal pålegges å oppholde seg i hjemmet og melde seg til politiet via telefon hver dag i to uker», står det i kjennelsen.

Det spesifiseres at meldeplikten av «praktiske hensyn» gjennomføres mellom klokken 14 og 18 hver dag de neste to ukene.

Domstolen begrunnet avgjørelsen med at fengsling av personer under 18 år ikke kan skje med mindre det er tvingende nødvendig.

Politiet anket avgjørelsen og begjærte såkalt oppsettende virkning, noe som betyr at 17-åringen sitter fengslet til lagmannsretten har behandlet anken.

Det er ventet at lagmannsretten vurderer fengslingsspørsmålet torsdag.

– Vi mener vilkårene for varetektsfengsling er til stede, derfor har vi anket saken. Retten peker også på at det er fare for gjentagelse, sier Yasar.

