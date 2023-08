HELSE OG SPRÅK: FrPs Sylvi Listhaug vil på nytt fremme et forslag om nasjonalt språkkrav for helsepersonell.

Vil ha språkkrav for helsepersonell

Frp vil stille strengere språkkrav til alle som jobber med eldre og syke i helsevesenet. Fagforeningene stiller seg bak forslaget.

Kortversjonen Fremskrittspartiet (Frp) ønsker å stille strengere språkkrav i helsevesenet.

De foreslo dette tidligere uten å få gjennomslag, men prøver igjen etter et dødsfall ved Prestøyhjemmet i Kirkenes, der dårlig kommunikasjon kan ha vært en faktor.

Partiet vil fremme forslag om kartlegging av språkferdighetene i helsevesenet, tilby norskopplæring, og å kreve bestått norsktest på minimum B1-nivå for å ha pasientkontakt og B2-nivå for stillinger som krever høyere utdanning.

Fagforeninger som Norsk Sykepleierforbund (NSF), Norsk forening for allmennmedisin og Den norske tannlegeforening støtter forslaget. Vis mer

Fremskrittspartiet (Frp) har foreslått dette språkkravet før, men fikk ikke gjennomslag.

Nå prøver de på nytt, etter at en pasient på Prestøyhjemmet i Kirkenes døde i forbindelse med oppholdet.

En sykepleier fulgte ikke legens råd og fjernet oksygentilførsel til pasienten. En mulig årsak kan ha vært kommunikasjonssvikt, skriver NRK.

«Legene som fulgte saken, er enige om at det er manglende språk- og fagkompetanse hos utenlandske sykepleiere ved sykehjemmet», står det i tilsynsrapporten som NRK har fått innsyn i.

Pasienten fikk ikke forsvarlig helsehjelp og Sør-Varanger kommune brøt loven, konkluderer Statsforvalter i Troms og Finnmark.

Frp kommer til å fremme dette forslaget i både kommunene og Stortinget:

En kartlegging av språkferdighetene til ansatte i spesialist- og primærhelsetjenesten.

Tilby norskopplæring til de som har behov for det og stille krav i etterkant av språkopplæringen at norsktest må være bestått for å ha en stilling med pasientkontakt. Opplæring skal tilbys i arbeidstiden.

Innføre krav om å ha bestått norsktest på minimum B1-nivå for å ha pasientkontakt i helsevesenet, og å ha bestått norsktest på B2-nivå for stillinger som krever høyere utdanning.

Fagforeningene er enige

Norsk Sykepleierforbund (NSF), Norsk forening for allmennmedisin og Den norske tannlegeforening stiller seg alle bak forslaget.

– Språkkrav er å ivareta pasientens sikkerhet, men også de ansattes egen sikkerhet i tverrfaglig samarbeid, sier Lill Sverresdatter Larsen ved NSF.

I en undersøkelse fra 2015 gjort av NSF, svarte 90 prosent av sykepleierne at de opplevde språkproblemer i helsevesenet.

NORSK SYKEPLEIERFORBUND: Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

President i Den norske tannlegeforeningen (NTF) Heming Berg-Olsen, sier det er avgjørende at helsepersonell har gode norskkunnskaper.

– I dag stilles det indirekte krav i lovverket, men vår bekymring er at det ikke følges godt nok opp da arbeidsgivere gis et for stort oppfølgingsansvar. Dette burde være et nasjonalt anliggende og vi mener et språkkrav burde forskriftsfestes for det enkelte yrket, sier Berg-Olsen.

Norsk forening for allmennmedisin: Leder Marte Kvittum Tangen.

– All helsehjelp forutsetter god kommunikasjon, både med pasienten og med samarbeidspartnere. Det å forstå problemstillingen og kunne gi forståelig og tydelig informasjon til pasienten bør være en forutsetning for å kunne arbeide som helsepersonell, sier lederen for Norsk forening for allmennmedisin (NFA) Marte Kvittum Tangen.

– Kan få fatale konsekvenser

Frp vil fremme forslagene på nytt i Stortinget i løpet av høsten. De vil også komme med tilsvarende lokale forslag i kommunene der det er aktuelt.

– Når ansatte i helsevesenet ikke klarer å snakke norsk med pasientene eller sykehjemsbeboere, kan det i verste fall få fatale konsekvenser som i Kirkenes der en pasient døde i fjor, sier partileder Sylvi Listhaug til VG.

Hun viser til det nasjonale språkkravet for å bli ansatt i barnehage, og mener det bør være lignende krav i helsevesenet.

– Men det holder ikke å kun kreve at nyansatte skal ha gode norskkunnskaper. Vi vet at det er en del som allerede jobber i helsevesenet som ikke snakker godt nok norsk. Språkferdighetene til alle ansatte som jobber med brukere i både kommunene og sykehusene må derfor kartlegges, slik at vi er sikre på at alle ansatte snakker godt nok norsk til å ivareta pasientsikkerheten, sier Listhaug.

Kommuner kan selv velge om de vil innføre et språkkrav, slik Oslo har gjort. Det finnes ikke i dag et nasjonalt språkkrav for helsepersonell.

KARTLEGGING: Frp vil også finne ut av omfanget av språkvansker i helsevesenet.

Samtidig er det stor mangel på helsepersonell i Norge. Denne mangelen vil bare bli større.

Noe som kan hjelpe mener Listhaug er å utdanne flere leger i Norge, og få utdannende sykepleiere og helsefagarbeidere tilbake til helsevesenet.

– Det er også en utfordring å rekruttere ansatte til barnehager og skoler, men vi reduserer selvsagt ikke kravene til norskferdigheter til de ansatte på grunn av det. Jeg har også tro på at det vil være få ansatte i helsevesenet som ikke vil klare norskravene, når de får tilrettelagt norskopplæring i arbeidstiden, sier Listhaug.