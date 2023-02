YRENDE LIV: Slik så det ut da Barnas Holmenkolldag ble arrangert i 2016

Idrettsdag for barn kostet nesten 1500 kr for familie: − Ble for dyrt

Barnas Holmenkolldag ble for dyrt for familien på fire. Christina Sæbø (33) tok med barna til akebakken i stedet. Skiforeningen viser til søknadsskjema for lavinntektsfamilier.

Christina Sæbø (33) og hennes tre barn hadde i flere uker gledet seg til Barnas Holmenkolldag Oslo.

Det var helt til hun satt med påmeldingsskjemaet foran seg, og la merke til deltageravgiften: 450 kroner for hvert barn.

– Det ble nesten 1500 kroner for mine tre barn. Da kunne vi ikke dra. Det ble altfor dyrt, sier trebarnsmoren til VG.

Barna hennes la ikke skjul på skuffelsen, forteller hun.

– Det var kjedelig, for flere av vennene deres skulle dit, sier Sæbø.

I stedet dro familien på fire til akebakken hjemme i Mysen.

DYR DELTAGELSE: Christina Sæbø forteller at Barnas Holmenkolldag rett og slett ble for dyrt.

Christina Sæbø forteller at hun mottar arbeidsavklaringspenger etter at hun ble diagnostisert med ME, og har aleneomsorg for barna.

Dermed må hun veie kronestykkene nøye for at sønnen Leander (10) skal få spille fotball og eldstedatteren delta på dans.

Bare utgiftene til dansing beløper seg til 8000 kroner i året, ifølge Sæbø.

– Det er mange arrangementer i løpet av et år, som koster mye penger, sier trebarnsmoren.

Skille i barnehagen

Christina får støtte fra sin mor og barnas bestemor Kjerstin Sæbø (54).

Hun jobber i en barnehage i Oslo, og så etter helgen mange av barna komme med luer og medaljer de hadde fått på Holmenkolldagen.

– Det ble veldig tydelig hvem som ikke hadde hatt råd til å delta, sier Kjerstin Sæbø til VG.

DYRT Å DELTA: Barnehagearbeider og bestemor Kjerstin Sæbø (54) mener Holmenkolldagen for barna har blitt forholdsvis dyrere siden hun var der med sine barn.

Hun pleide selv å delta med sine barn på arrangementet på starten av nittitallet.

– Jeg tror vi betalte lite grann, men det var ikke mye, for på den tiden hadde jeg dårlig råd. Vi var der hvert eneste år, sier bestemor Sæbø.

Hun synes det er trist at deltageravgiften er nesten 500 kroner.

– Alle bør ha råd til å være med på sånne turer. Jeg vet det er mange barn av foreldre som ikke har mulighet til å kjøpe de billettene til barna.

Skiforeningen: – Har gratisplasser

Nærmere 4000 barn deltok på Barnas Holmenkolldag, ifølge Skiforeningen, som står for gjennomføringen. I år markerte arrangementet 50-årsjubileum.

Generalsekretær i Skiforeningen, Håvard S. Abrahamsen sier at han forstår at deltageravgiften blir for høy for enkelte familier.

– Nettopp av den grunn har vi en ordning med gratisplasser for dem som søker om det, sier han til VG.

Ifølge tall fra Skiforeningen var det 42 deltagere som benyttet seg av friplasser under årets arrangement.

Abrahamsen opplyser at det ikke har vært noen begrensing på antall friplasser.

– Alle som har søkt friplass og oppfyller kriteriene har fått det innvilget, sier han.

DEKKE KOSTNADENE: Generalsekretær i Skiforeningen Håvard S. Abrahamsen understreker at deltageravgiften går til å dekke kostnadene for arrangementet – ikke mer.

Christina Sæbø forteller at de ikke var klar over muligheten til å søke om gratisplasser i forkant av arrangementet.

– Jeg synes det er helt supert, men jeg tror det er veldig få som vet om det. Men det er superpositivt, da kan man inkludere alle, sier Sæbø.

Bestemor Sæbo forteller at hun i likhet med datteren ikke var klar over muligheten.

– De sa det sto inne på hjemmesiden deres, men det så ikke vi. Så da har det tydeligvis ikke vært veldig godt opplyst, sier Kjerstin Sæbø.

Hun står fortsatt ved at prisen for deltagelse på arrangementet var for dyrt, men som datteren gir hun Skiforeningen ros for muligheten til å søke om gratis deltagelse.

AVLYSTE: Trebarnsmor Christina Sæbø (33) fikk seg en kalddusj da hun så deltagerprisen på Skiforeningens arrangement. Her er barna ute i snøen på Mysen søndag.

Abrahamsen i Skiforeningen tror flere ville søkt om gratisplasser hvis tilbudet hadde vært gjort mer synlig på hjemmesiden, noe han vil ta med seg videre til neste år.

– Men jeg ser ikke bort fra at det er en terskel for å be om det. Jeg kan forstå det om noen kvier seg for det.

– Hvorfor satte dere prisen til 450 kr?

– Skiforeningen er en frivillig organisasjon uten profittmotiv. Barnas Holmenkolldag er et stort arrangement som krever mye. Det er rett og slett for å få dekket kostnadene, sier Abrahamsen.

Økende priser i barneidretten

På vegne av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, utarbeidet Oslo Economics i 2020 en rapport om økonomi i barneidretten. Av den kom det frem at det gjennomsnittskostnaden ved deltagelse for 9-åringen var 3600 kr. For 15-åringer var gjennomsnittskostnaden 9600 kr.

Elin Horn, seniorrådgiver for barne- og ungdomsidrett ved Norges idrettsforbund (NIF), forteller at de ikke har foretatt en lignende undersøkelse siden 2020, før coronapandemien.

Med mangel på ferske tall ønsker hun ikke å kommentere på prisutviklingen generelt i barneidretten.

I forbindelse med Idrettstinget 2023, som avholdes 2.- 4. juni, har det blant annet kommet inn et forslag fra Oslo Idrettskrets om å utarbeide en nasjonal tiltaksplan mot økonomiske barrierer.