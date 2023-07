BET SEG FAST: Det krydde av flått i pelsen og huden til hunden Zino etter turen ved Trollsvann i Andebu i indre Vestfold.

Flått-eksplosjon: 140 flått på Zino (2) på én tur

Hundeeier Dag Wilhelmsen (53) fikk virkelig brukt pinsetten etter en tur med sin irske setter Zino (2). Han talte rundt 140 flått på hunden.

Selv om Zino tar en flått-medisin, la han seg tidlig på kvelden, noe som er uvanlig for ham. Neste morgen var han tilbake til det normale.

Wilhelmsen understreker viktigheten av å gi hunder flått-middel, til tross for at området ikke vanligvis har så mye flått.

Snorre Stuen, en professor ved Veterinærhøgskolen/NMBU som har forsket på flått i over 35 år.

Han mener den store mengden flått skyldes et godt flått-år i fjor. Han tror også at klimaendringer vil føre til økt flåttforekomst i fremtiden.

Stuen anbefaler å fjerne flått innen 24 timer etter bitt for å unngå betennelser - og å bruke flåttmidler på klær eller hud. Vis mer

– Først talte jeg 60–70 flått på ham. De fleste var døde på grunn av flått-medisinen hunden får. Men etter at han ble dusjet, kom det til syne flere. Jeg plukket ut rundt 140 flått fra hunden, beskriver hundeeier Dag Wilhelmsen til VG.

Det var lokalavisen Tønsbergs Blad som først skrev om den flått-invaderte hunden.

Zino og Dag var sist helg på tur ved Trollsvann i Andebu i indre Vestfold. Hunden går i langt bånd. Han er veldig energisk - og nysgjerrig på det meste i terrenget.

– Fryktelig, fryktelig mye

Wilhelmsen tror flåttangrepet skyldes det varme og fuktige været i dette området på Østlandet den siste tiden.

DAG OG ZINO: De er gode turkamerater, Dag Wilhelmsen (53) og den irske setteren Zino (2 år og 3 mnd.)

– Da vi avsluttet turen oppdaget jeg fryktelig, fryktelig mye flått. Hunden ble slapp i timene etterpå. Han gikk og la seg selv i buret sitt tidlig på kvelden. Det er ikke vanlig, forteller Wilhelmsen.

Det er heller ikke dagligdags med så mye flått i området. For rundt en måned siden gikk Dag og Zino tur i det samme området. Ikke en en eneste flått kravlet rundt i bikkjas pels etter turen.

– Flått-middel viktig

– Fikk du selv flått på deg?

– Ja, jeg hadde nok et titalls flått på meg. Heldigvis er det veldig sjelden det utvikler seg sykdom etter flåttbitt, svarer Wilhelmsen, som bor i Ramnes i Tønsberg kommune.

LETT Å FINNE: Ikke vanskelig å oppdage flått i Zinos pels etter turen sist helg.

Info Slik fjerner du flått Prøv å fjern flåtten så fort som mulig.

Bruk gjerne en pinsett eller flåttfjerner. Hvis du ikke har det: bruk fingrene/neglene.

Ta tak så nærme huden som mulig og dra rett ut. Man trenger ikke «skru» flåtten ut, den har ikke «skrudd» seg inn i huden.

Flått kan sitte veldig godt fast i huden. Noen ganger må man dra hardt for å få den ut.

Det gjør ikke noe dersom biteredskapene til flåtten sitter igjen i huden (ses som en svart prikk) Dette gir ikke økt risiko for borreliose. Det er ikke i bittredskapene smitten sitter.

Vask gjerne bittstedet med såpe og legg på litt sårsalve (forebygger ikke borreliose, men kan hindre andre hudinfeksjoner via bittstedet). Kilde: Flåttsenteret Vis mer

SKOGFLÅTT: Den mest vanlige flått-typen i norsk terreng.

Hunden hans var like kvikk og rask som vanlig da han våknet morgenen etter flått-angrepene. Opplevelsen har på ingen måte tatt fra de to turlysten. Men Wilhelmsen understreker hvor viktig det er at hundene gis flått-middel på denne tiden av året.

– Selv om turområdet der hvor vi gikk, er kjent som et flått-terreng, så har jeg aldri sett maken. Jeg har drevet med friluftsliv siden jeg var liten, men har aldri opplevd noe sånt. Dette var helt ekstremt, sier Dag Wilhelmsen.

Liker varmt og fuktig vær

Snorre Stuen er professor ved Veterinærhøgskolen/NMBU. Han har forsket på flått i over 35 år.

– Mengden flått i sommer er nok i stor grad påvirket av at fjoråret var et godt flått-år. Mengden flått på den hunden du nevner, tyder på at den har fått på seg flere larver, som er seks-beint flått som som befinner seg i hovedsak der hvor de ble klekket og man vil da få på seg mange individer samtidig. De andre stadiene er nymfe og voksen flått lever mange individer samlet. Den andre typen er nymfene – med åtte bein – som opptrer mer individuelt og spredt i terrenget, sier Stuen til VG

Han har inntrykk av at det er mye flått mange steder i Norge i sommer.

– Dette er påvirkelig av klimaendringene – og flåttforekomsten vil nok bare øke i tiden fremover som følge av dette. Flåtten liker varmt og fuktig vær, sier han.

– Hvilke forholdsregler bør man ta for å unngå flått?

– Tommelfingerregelen er at flåtten bør av kroppen innen 24 timer etter at den har satt seg. Da unngår man eventuell betennelse, selv om sjansen for dette er liten. I tillegg: Unngå områder med høy bestand av hjortevilt som rådyr. Bruk lyse klær for å oppdage flåtten lettere. Dra gjerne sokkene over buksekanten for å dekke huden i ankelområdet. Det finnes også flåttmidler som kan brukes direkte på huden eller på klær, råder Snorre Stuen.