Mann i 60-årene siktet for drap på sin kone i Ørland

Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld.

Torsdag 29. juni ble en kvinne i 70-årene funnet død av ektemannen i 60-årene på en boligadresse i Ørland kommune i Trøndelag.

Dagen etter ble politiet varslet av helsevesenet «på grunn av omstendighetene rundt dødsfallet», opplyser politiet.







De opprettet en undersøkelsessak på mistenkelig dødsfall og besluttet obduksjon.

– Resultatet av den foreløpige obduksjonsrapporten har ført til at vi har besluttet å sikte mannen for forsettlig drap forsettlig drapForsettlig betyr at noe er gjort noe med vilje. Det sier ikke noe om hvorvidt handlingen var planlagt eller impulsiv, men det betyr at man har forstått hva handlingen innebar. på sin kone, sier påtaleansvarlig Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Han opplyser at politiet ikke vil å gå inn i flere detaljer av hensyn til etterforskningen.

Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Mannens forsvarer, advokat Jon Reidar Aae, sier til VG at klienten skal i nytt avhør onsdag kveld.

– Han stiller seg undrende til siktelsen. Han erkjenner ingen skyld eller delaktighet i forbindelse med dødsfallet, sier Aae.

Mannen ble pågrepet tirsdag og vil trolig fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

– Dette er en sak vi tar på stort alvor. Selv om den foreløpige obduksjonsrapporten har styrket hypotesen om drap, etterforsker vi fortsatt saken ut fra flere teorier om hva som har forårsaket dødsfallet. Forhåpentligvis vil videre etterforskning gi oss flere svar, sier Aftret i pressemeldingen.

I tillegg til obduksjon er det gjort ransaking og kriminaltekniske undersøkelser. Flere elektroniske enheter er beslaglagt og gjennomgått. Det er gjort flere avhør, og det vil bli gjort flere fremover, opplyser politiet.