Aftenposten: Kongsbergfornærmede anker i politivold-saken

Fredag ble politimannen i politivoldssaken i Kongsberg frikjent. Nå opplyser bistandsadvokaten at Kevin Simensen (26) og Kristian Paglo Teigen (26) anker erstatningskravet.

Politimannen slipper også å betale erstatning.

Dommen er avsagt under dissens, som vil si at den ikke var enstemmig.

Spesialenheten skal nå sette seg inn i dommen og vurdere om de vil anke.

Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt sier det ennå ikke er avgjort hvorvidt politimannen får beholde jobben.

Det opplyser bistandsadvokat Morten Kjensli.

– Vi kommer til å anke erstatningskravet. Kommer det en anke fra påtalemyndigheten, vil vi henge oss på den, sier Kjensli til Aftenposten.

Kjensli var bistandsadvokat for Kevin Simensen og Kristian Pablo Teigen i rettssaken mot en politimann som ble anklaget for å ha utøvd politivold.

Kjensli mener det er begått en lovanvendelsesfeil i vurderingen av beviskravene.

– Behandlingen var ikke innenfor det som kan kalles rettmessig, sier Kjensli.

På fredag ble det kjent at politimannen ble frifunnet på alle punkter i Buskerud tingrett.

Frifunnet

Forrige uke møttes partene i tingretten. Politimannen var tiltalt for vold og for å ha grovt brutt sin tjenesteplikt.

Hans forsvarer ba om full frifinnelse, mens aktor ba om 60 dagers ubetinget fengsel.

Kevin Simensens bistandsadvokat, Morten Kjensli, sa følgende til Dagbladet:

– Nå er det opp til påtalemyndigheten å anke, noe jeg formoder.

Til VG utdypet Kjensli klientens reaksjon:

– Han er sjokkert over resultatet, og han skjønner ikke at politiet kan behandle sivile borgere på den måten uten at det får konsekvenser for de polititjenestemennene som er involvert, sier han og legger til:

– Vi kommer til å anke erstatningsspørsmålet. Det er det ingen tvil om. Det er det eneste vi har mulighet til å anke.

I RETTEN: Aktor Marit Oliver Storeng, som representerte Spesialenheten, og forsvarer John Christian Elden argumenterte mot hverandre i Kongsberg tinghus forrige uke.

Dommen: Maktanvendelsen var forsvarlig

Dommen er avsagt under dissens, som vil si at den ikke er enstemmig.

Flertallet har under «noe tvil» kommet til at maktanvendelsen var forsvarlig, sett opp mot «den massive motstanden» som ble beskrevet av den tiltalte politimannen selv og hans kollega, står det i dommen.

– Tiltalte forklarte at han slo harde slag med det formål å få kontroll på Simensen, som også er i tråd med gjeldende teori for arrestasjonsteknikk, står det i dommen.

Rettens flertall mener heller ikke det er mulig å konkludere med at andre maktmidler, som pepperspray, kunne vært brukt istedenfor slag.

– Tiltalte må her, etter flertallets vurdering, gis et relativt romslig rom i valg av virkemidler når situasjonen på dette tidspunktet var uoversiktlig, står det.

Politimannens forsvarer John Christian Elden sier til VG at han mener dommen er meget grundig.

– Den finner at politimannen gjorde jobben han skulle og «innenfor politilovens regler».

– Vi er fornøyd med avgjørelsen som frifinnes både for straff og erstatning. Vår klient er lettet, sier forsvareren.

Video av hendelsen ble delt

Saken fikk stor oppmerksomhet etter at Dagbladet publiserte en overvåkningsvideo tatt på bensinstasjonen der basketaket fant sted, natt til 30. oktober i fjor.

Politimannen og hans kollegaer var ute på jobb da de møtte på Simensen, Teigen og deres venner.

Etter noen sekunder gikk politimannen løs på Simensen med knyttneve og så batong.

