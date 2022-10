TILBAKE I RAMPELYSET: Sigurd Klomsæt er en av Norges mest profilerte forsvarsadvokater, men fikk en knekk i 2011 da han mistet advokatbevillingen. Torsdag var han på vei inn til NRKs Debatten, for å snakke om Baneheia-saken.

Kjempet for å frifinne Viggo Kristiansen: − Det har vært et helvete

Sigurd Klomsæt (69) forsvarte draps- og overgrepsdømte Viggo Kristiansen da ingen andre advokater ville røre Baneheia-saken. Han hadde en beskjed til sin klient: «Hvis du er skyldig, da blir du tatt».

– Jeg har en leveregel om at jeg gir meg aldri. Ikke faen.

Advokat Sigurd Klomsæt (69) har mye på hjertet.

I både Baneheia-saken og Birgitte Tengs-saken – to av norgeshistoriens mest kjente drapssaker og kanskje største justismord – har han i årevis vært overbevist om at han satt med svaret.

Allerede i 1998 pekte teamet han var en del av på mannen som nå er tiltalt for drapet på Karmøy-jenta Birgitte Tengs. 23 år senere pågrep politiet ham.

I over 13 år har han insistert på Viggo Kristiansen var feilaktig dømt for Baneheia-drapene. Nå får han støtte fra øverste hold av norsk påtalemyndighet:

Riksadvokaten mener Kristiansen (43) aldri burde vært dømt, og har bedt om at han frifinnes etter å ha tilbrakt nesten halve livet i fengsel.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslopolitiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til Borgarting lagmannsrett å avsi en frifinnende dom for Kristiansen. Vis mer

DRAPSDØMT: Viggo Kristiansen kan få millionbeløp i erstatning etter konklusjonen om at han har sittet uriktig fengslet i over 20 år.

Velkommen etter, tenkte Sigurd Klomsæt.

Nå tordner han fra kontorstolen i Oslo sentrum. Mot politiet, domstolene, rettsmedisinerne – og pressen, ikke minst.

– Jeg ble hundset med, Jeg var klovn og det var ikke måte på, sier han om tiden etter han ble Viggo Kristiansens advokat.

På den tiden var Kristiansen ifølge seg selv «Norges mest forhatte mann», dømt for å ha forgrepet seg på og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Kristiansand i 2000.

Kristiansen har alltid nektet straffskyld, men ble ikke trodd – hverken av byretten, tingretten eller Gjenopptakelseskommisjonen.

– Hvis folk hadde hørt på meg, hadde saken vært løst allerede i 2009, sier Klomsæt.

1 / 3 TOK OVER SHOWET: Sigurd Klomsæt sluttet seg til forsvaret av mannen som er kjent som «fetteren» til Birgitte Tengs, som ble dømt og senere frikjent for drapet på sin 17 år gamle kusine. Her er han i retten i 1998. SJEKKET UT: Klomsæt var overbevist om at «fetteren» til Birgitte Tengs var uskyldig og satte igang en privatetterforskning for å luke ut andre kandidater. Her viser Kripos-etterforsker Leif Øren frem åstedet. Klomsæt og medforsvarer Erik Nadheim, følger godt med. PÅ ÅSTEDET: Birgitte Tengs ble drept knapt 500 meter hjemmefra, natt til 6. mai 1995. I 1998 leverte Klomsæts team en rapport med navn på mistenkte til politiet, der mannen som nå er siktet sto øverst på listen. – Hvorfor tok man ikke oss på alvor og undersøkte ham? spør Klomsæt i dag. forrige neste fullskjerm TOK OVER SHOWET: Sigurd Klomsæt sluttet seg til forsvaret av mannen som er kjent som «fetteren» til Birgitte Tengs, som ble dømt og senere frikjent for drapet på sin 17 år gamle kusine. Her er han i retten i 1998.

Året før, i 2008, mottok han et brev signert Viggo Kristiansen.

«Grunnen til at jeg kontakter deg, er at min sak er utrolig spesiell med tanke på medieoppmerksomheten og sakens karakter og alvor. Den har nok satt sine spor i folkesjela», sto det i brevet.

Brevet var sendt til flere advokater, men ifølge Klomsæt var han den eneste som svarte positivt.

– Jeg tenkte, faen heller, stor mulighet, sier Klomsæt.

SIKKER I SIN SAK: – Hvis Viggo hadde valgt meg og mitt team, hadde vi fått han frikjent i 2000.

Samtidig var han klar på én ting: For å si ja til oppdraget, måtte han ha fullmakt til å gjøre alle analyser han anså som nødvendige. Alle bevis skulle saumfares og dobbeltsjekkes.

– Jeg er jo alltid på jakt etter det objektive: Hva er mulig å bevise her? Og sentralt var jo DNA, sier Klomsæt.

Dommerne som dømte Kristiansen mente DNA-resultatene pekte på at det var to gjerningspersoner i Baneheia.

– Jeg skulle ha tak i de ekstraktene. Hva er sannheten? Ikke sant, jeg hadde ikke tenkt å gjøre meg til fjols, sier Klomsæt.

– Jeg sa til Viggo: «Hvis du er skyldig, da blir du tatt». Og da sa han «ja». Så da var jeg trygg.

Klomsæt kontaktet den uavhengige DNA-analytikeren Ragne Farmen, som da drev sitt eget analyseinstitutt i Stavanger, GENENE. Da Farmen leverte sin rapport, var konklusjonen hennes klinkende klar:

DNA-beviset var ubrukelig.

Klomsæt kryssjekket funnene med to forskere i Storbritannia, som kom til samme konklusjon.

– Og da var jeg veldig trygg, sier Klomsæt.

1 / 2 RESTENE ETTER ET NASJONALT TRAUME: Blomster dekker bakken like ved åstedet for drapet i mai 2000. I BANEHEIA: Det populære tur- og badestedet i Kristiansand lå øde lenge etter at de to små jentene ble funnet drept. Bildet er tatt etter Riksadvokatens beslutning om gjenopptakelse av Viggo Kristiansens sak i år. forrige neste fullskjerm RESTENE ETTER ET NASJONALT TRAUME: Blomster dekker bakken like ved åstedet for drapet i mai 2000.

I den nye etterforskningen av Baneheia-saken, har politiet gjort ferske analyser av gamle sporprøver. Resultatet viser flere nye treff på Jan Helge Andersen (41), den andre drapsdømte i Baneheia-saken, men ingen funn fra Viggo Kristiansen.

At det ikke finnes noen identifiserbare spor av ham, utelukker imidlertid ikke Kristiansen fra åstedet. De som fortsatt betviler Kristiansens uskyld trekker frem at han er dømt for overgrep mot to barn, begått før Baneheia-saken.

– Er det noe sted et lite snev av tvil?

– Jeg mener at jeg siden 2009 har bevist hans uskyld.

Da han fikk DNA-rapporten, gikk det slag i slag. De søkte om å få Viggo Kristiansens sak gjenopptatt – én gang, to ganger, tre ganger.

Ved første avslag, klagde de. Ved avslag nummer to, gikk saksøkte de.

– Jeg sa til Viggo Kristiansen, vi må saksøke dem, dette er helt meningsløst, sier Klomsæt.

De tok saken hele veien til Høyesterett, som enstemmig forkastet anken våren 2012.

1 / 2 SPILTE PÅ LAG: Arvid Sjødin forsvarer i dag Viggo Kristiansen. I 2011 jobbet han sammen med Klomsæt. STO I DET: Sigurd Klomsæt tok Baneheia-saken helt til Høyesterett da de fikk avslag på søknad om gjenopptakelse. forrige neste fullskjerm SPILTE PÅ LAG: Arvid Sjødin forsvarer i dag Viggo Kristiansen. I 2011 jobbet han sammen med Klomsæt.

Året var vanskelig for Klomsæt, som snart skulle fratas advokatbevillingen for angivelig å ha lekket bilder til pressen av den høyreekstreme 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik.

Klomsæt har alltid nektet for anklagene.

– Jeg visste jo sannheten, sier han.

Men:

– Det har jo vært et helvete.

– Det verste jeg har opplevd, er å bli bevillingsløs. Heldigvis har jeg en veldig støttende kone. Jeg har jo kolleger som har gått til grunne på grunn av det.

Hans samarbeidspartner i både Tengs- og Baneheia-sakenm Arvid Sjødin, som i dag er Kristiansens advokat, overtok forsvaret.

I SITT ELEMENT: Han sier han aldri hadde planlagt å bli en karierremann, men at han finner motivasjonen i arven fra oppveksten i arbeidermiljøet på Årvoll, nordøst i Oslo. Og takker kona som har «holdt ut» med ham i snart 50 år. – Noen sier du ikke er en god advokat med mindre du er skilt to ganger. Jeg er godt fornøyd med hun jeg fridde til i 1973.

I dag er Klomsæt én av Norges mest profilerte forsvarsadvokater. Han insisterer på at han gir blaffen i både rykte og bevilling, men det dirrer litt i stemmen når han leser gjennom takkebrev fra dem som mener han har gjort en viktig jobb for rettssikkerheten.

Og han har lite til overs for dem han mener har tatt æren for hans arbeid – særlig i Baneheia-saken.

– Alt arbeidet som er gjort fra 2008 til 2012, det er mitt, sier Klomsæt.

Han «skulle kanskje vært politiker», flirer han, før han dundrer videre med en hyttende pekefinger mot alt som er galt ved den norske rettsstaten.

– Jeg har sagt i mange år at for å få objektiv ekspertise – Birgitte, Baneheia – så må du utenlands. Fordi miljøene i Norge er små og kollegialt beskyttende, sier Klomsæt.

– Men vi vil jo tro at rettsstaten er bygget opp av mennesker som søker sannheten?

– Nei, jeg tror du tar feil. Jeg tror at, for mange, er prestisje og avansement og karriere viktigere enn det som er korrekt, sier han.

– Jeg er veldig opptatt av hva som er rett og galt.

– Har du egget folk litt på deg ved å være litt vanskelig?

– Hvis du mener vanskelig fordi jeg har stått for noe, så... Jeg har nok det.

– Jeg har sagt at mange av mine kolleger er medisinske sensasjoner. Så kan du spørre, hvorfor? Fordi de står oppreist og mangler ryggrad.