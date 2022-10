RAMMES: Flere barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestland rammes nå av streik fra mandag av.

Brudd i barnehagemeklingen

Nå går de ansatte i flere private barnehager ut i streik, etter at forhandlingen mellom partene brøt natt til lørdag.

Meklingen mellom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta ble brutt natt til lørdag rundt klokken 02.00, melder landsforbundet. Det samme skriver Fagforbundet på sine nettsider.

Det betyr at over 1.000 barnehageansatte i 112 private barnehager tas ut i streik fra mandag av.

Striden står om pensjonsordninger i de private barnehagene.

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke står ved løftet om å innføre livsvarig AFP for våre medlemmer i private barnehager, slik kommunale og de fleste private barnehager har, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen.

Hun, sammen med de andre organisasjonene fra arbeidstakersiden, mener PBL må ta det fulle ansvaret for at det nå blir streik.

Urealistisk

– Det har ikke vært mulig for PBL å imøtekomme de omfattende og svært kostbare kravene, særlig knyttet til pensjon, sier PBL-leder Jørn-Tommy Schjelderup.

På forbundets nettsider beskriver de kravet som «helt uansvarlig» og «urealistisk».

De aktuelle barnehagene ligger i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestland.

De fleste private barnehager i Norge, over 2.066 barnehager i 214 kommuner, er medlem av PBL.

Dersom partene ikke kommer til enighet i løpet av uken, kan ytterligere barnehageansatte bli tatt ut i streik fra torsdag av.