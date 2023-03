BEKYMRET: Jonas Gahr Støre blir fylt med uro etter Silje Ulveseth delte sin historie.

Støre etter Ap-medlem mistet jobben: − Fyller meg med dyp uro

Silje Ulveseth trodde hun hadde funnet drømmejobben – men endte opp med å få sparken etter en konflikt som startet med at hun ville stille til valg for Arbeiderpartiet. Nå får hun støtte av Norges statsminister.

VG omtalte torsdag hvordan Silje Ulveseth mistet jobben etter en konflikt med hennes nye arbeidsgiver Sotra Link.

Konflikten som startet med at hun informerte dem om at hun ville stille til valg for Arbeiderpartiet – og hvorpå hun forteller at hun ble rådet til å trekke seg fra valglista – men nektet.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre sier historien fyller ham med uro.

– Nå kjenner ikke jeg denne saken utover det jeg har lest i VG, men den fremstår for meg som en veldig urovekkende eksempel på at arbeidslivet ikke forstår betydningen av hva demokratiet vårt bygger på, sier han.

– Glad hun blir fulgt opp

Støre forteller at han reagerer på Ulveseths behandling. Hun er fersk i politikken, og meldte seg inn i Arbeiderpartiet 26. august i år, dagen etter Støres bursdag.

– Det å høre en historie om at et ordentlig engasjert menneske, etter å ha fått en jobb basert på kvalifikasjoner, mister jobben fordi arbeidsgiver ikke verdsetter at hun står på en politisk liste, det fyller meg med dyp uro. Og så er jeg glad for at hun er blitt fulgt opp av det lokale partilaget.

Øygarden Arbeiderparti har tatt hele Ulveseths advokatregning på 40.000 kroner, som følge av konflikten med Sotra link.

MISTET JOBBEN: Silje Ulveseth (Ap) mistet jobben som kommunikasjonsrådgiver i Sotra link etter en konflikt. Den startet med hennes engasjement i Arbeiderpartiet.

– Langt unna norsk kultur

Sotra Link er et OPS-selskap som skal bygge det nye Sotrasambandet – et veiprosjekt på Vestlandet.

Det er den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd som er største eier av selskapet – og eier 70 prosent av Sotra link.

– Her er det jo også tydeligvis eiere som er langt unna norsk kultur, sier Støre, og føyer til:

– Om det er der utfordringen ligger, det kan ikke jeg si for sikkerhet på stående fot, men igjen synes jeg at de som organiserer på eiersiden i Norge, de bør være obs på dette. For det kan få noen veldig alvorlige konsekvenser hvis folk føler at de må trekke seg fra politisk engasjement før de søker jobb, sier han.

Støre roser alle dem som velger å engasjere seg i lokalpolitikken og stiller til valg. Uten dem har vi ikke noe lokaldemokrati, understreker han.

– Demokratiet vårt, særlig lokaldemokratiet, er basert på at folk frivillig engasjerer seg i tillegg til jobb og det livet de lever. Det er hverdagspolitikkens helter, etter min mening. De som er villige til å ta verv i kommunestyrer, i råd og utvalg, fordi de tror på noe, de er vi helt avhengig av. Uansett hvilket parti.

SKAL FØLGE LOVEN: Kjell Inge Davik er direktør for utbyggingsdivisjonen til Statens vegvesen. Han sier deres samarbeidspartnere skal følge norsk lov.

Vegvesenet: Skal opptre i tråd med norsk lov

VG har bedt Statens vegvesen om en kommentar om konflikten mellom Ulveseth og Sotra link.

– Som statlig byggherre som forvalter samfunnets ressurser og verdigrunnlag, forutsetter Statens vegvesen at kontraktsutførelsen fra våre samarbeidsparter og leverandører skjer i tråd med norsk lov, sier Kjell Inge Davik.

Han er direktør for utbyggingsdivisjonen til Statens vegvesen.

– I Statens vegvesen har vi selv mange ansatte som er politisk aktive og ser på det som en merverdi både for oss og vårt norske demokrati, sier Davik videre.

TAUS: Direktør i Sotra Link, Christopher Bjerke, ønsker ikke å stille til intervju med VG.

Sotra link: – Lei sak

VG har bedt Sotra Link om en kommentar til saken. Administrerende direktør i Sotra Link, Christopher Bjerke, har ikke ønsket å kommentere saken, men viser til uttalelsen han ga til VGs opprinnelige sak:

«Sotra Link anerkjenner viktigheten av fritt politisk engasjement i et demokratisk samfunn, noe som selvsagt også gjelder for arbeidstagere. Denne konkrete saken knytter seg da heller ikke til politisk engasjement, men har sin bakgrunn i samarbeids- og kommunikasjonsutfordringer som gikk hardt ut over tillitsforholdet allerede før tiltredelse. Det er en lei sak som vi har forsøkt å finne løsninger på.»