SNART KAMPKLAR: Marit Arnstad sier hun gjerne tar kampen om strømløsninger med EU, men hun vil vente på svar om hvilke kamper det blir.

Utfordrer regjeringens strømpolitikk: Vil presse EU hardere

Sp-topp Marit Arnstad erkjenner at det er stor utålmodighet i eget parti rundt strømkrisen. Hun lister opp tre tiltak hun gjerne tar kampen med EU om - og mener regjeringen ikke kan tvinge gjennom elektrifisering av Melkøya.

– Handlingsrommet i EØS er et politisk spenn, og jeg mener at det er mulig å bruke det handlingsrommet på en bedre måte enn i dag, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til VG.

Strømprisene er den store saken når Senterpartiet samler seg til sitt landsmøte i Trondheim førstkommende helg.

Hele 11 av 16 fylkeslag har levert forslag om endringer i strømpolitikken. Flere kommer med klare krav om ta kampen mot EU, og for å frikoble prisene i Norge fra det europeiske markedet.

Tre tiltak

Sjefen for Sps stortingsrepresentanter sier at hun gjerne tar opp kampen. Hun lister opp tre tiltak hun tror kan få ned prisene.

Et eget prisområde rundt kablene, altså en form for toprissystem der prisen på det som eksporteres settes uavhengig av prisen på strøm i Norge.

En eksportstans når nivået på vann i magasinene går under medianen.

Et system der ikke alt omsettes gjennom et spotmarked, men der kraftleverandører kan omsette direkte til industri og næringsliv, og kanskje også forbrukere.

Likevel er det et «men» - i februar satte regjeringen ned et utvalg som skal utrede disse og andre tiltak for å få ned strømprisen frem til den 15. oktober.

Dermed kan utålmodige senterpartister måtte smøre seg med tålmodighet frem til etter høstens kommunevalg, før de får vite hvilke tiltak regjeringen skal gå videre med.

– Klarer dere å svare ut kravet om handling? Folk forventer kanskje at det kommer noe mer konkret?

– Jeg har stor forståelse for at våre folk vil ha svar på den type ting - det vil jeg også. Jeg avviser ingen av tiltakene, men jeg vil gjerne vite hvordan de slår ut, sier Arnstad.

KLOKKEN TIKKER: Flere Sp-lag er utålmodige etter løsninger. Bildet viser Arnstad og partileder vedum på Sps landsstyremøte i fjor.

Politisk valg

Arnstad understreker at utvalget undersøker om de ulike tiltakene faktisk vil kunne få ned prisene, og om de er mulige å gjennomføre rent teknisk.

Det er et derimot et politisk spørsmål en om Norge burde gå inn for dem, og om det lar seg gjøre innenfor rammen av EØS-avtalen, sier hun.

Hun mener det vil være vanskelig for et ekspertutvalg å svare på.

– Det er et område der det er betydelig rom for skjønn, og der det også bør være betydelig rom for politisk dialog. Jeg vil veldig gjerne bruke handlingsrommet i EØS-avtalen og utfordre EU på disse spørsmålene, sier Arnstad.

– Så hvis det viser seg at tiltakene kan ha effekt i markedet, da sier du at de må følges opp av regjeringen med en gang?

– Ja, jeg mener at anbefalingene fra utvalget må føre til handling. Det utvalget skal gjøre er nettopp å fortelle oss hvordan de ulike tiltakene virker.

Vil se på Melkøya på nytt

Regjeringen blir også presset om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya nær Hammerfest i Finnmark. Årsmøtet i Finnmark Sp har stemt klart nei til elektrifisering.

På den ene siden vil det være svært viktig for å kutte Norges klimautslipp. Samtidig kan det legge beslag på store mengder strøm i landsdelen.

Regjeringen og statsminister Støre har forsvart planene, og sagt at svaret er mer kraft, og mer nett. Det er ikke Arnstad sikker på:

– Jeg tror partene som jobber med dette bør sette seg ned og tenke litt klokt om det er nye måter å gjøre det på. Det er rett og slett underskudd av kraft i området, og Statnett sier nei til eksisterende industri som ønsker mer kraft fordi de anser at så mye av kraften er reservert til Melkøya, sier hun.

OMSTRIDT: Spørsmålet om hvorvidt Melkøya skal elektrifiseres, og om det skal gjøres med kraft fra land, er kontroversielt.

VG har også skrevet om hvordan kraftlinjene som skal frakte strøm til Melkøya møter kraftig motstand blant reindriftssamer.

Arnstad sier erfaringene fra Fosen-dommen setter elektrifiseringen av Melkøya i et nytt lys.

— Så du vil ikke konkludere med at de bør vente, men sier de bør tenke seg om en ekstra gang?

– Jeg synes de bør gjennomgå problemstillingen på nytt utfra situasjonen vi nå er i, der vi ser hva som har skjedd med Fosen-dommen og ser den sterke lokale motstanden i Finnmark. En slik utbygging kan ikke tvinges igjennom, den må skje i forståelse med landsdelen.

– Tar lenger tid

Arnstad har tidligere åpnet for at Norge kan skyve på klimamålene. Hun viser til at det tar lenger tid å få til elektrifisering med havvind enn med strøm fra fastlandet.

– Hvis vi vil elektrifisere mer mer havvind, må vi styre elektrifiseringen på en annen måte enn vi har gjort til nå, sier hun.

Hun mener også regjeringen må vurdere om det er klokt å fornye eksportkabelen til Danmark, som går ut på dato i 2026.

– Jeg er usikker på om den bør fornyes. Jeg mener at litt av problemet er at den totale eksponeringen med utenladskabler har blitt for stor. Vi blir for eksponert mot markedene rundt oss.

EU: Marit Arnstad sier regjeringen bør kunne presse EU mer. Her er statsminister Jonas Gahr Støre på vei inn i et tidligere møte med EU-sjefen Ursula von der Leyen.

Vil kjøpe opp mer

Hun sier det ikke bare er kraftpolitikken det har blitt viktigere å ha kontroll over i tiden fremover.

– Nasjonalt eierskap har blitt mye viktigere i lys av krigen og nasjonal beredskap, og jeg tror det kommer til å bli viktig fremover også, sier hun.

I fjor kjøpte blant annet staten giganteiendommen Meraker Brug for 2,65 milliarder kroner. Arnstad sier hun vil at det skal gjøres flere sånne typer kjøp fremover.

– Det er viktig å holde naturressurser på nasjonale hender. Så vi kommer til å foreslå en endring som gjør at aksjeselskaper i skog ikke lenger kan selges uten konsesjon, for der har vi et smutthull i norsk lovgivning.

Hun viser også blant annet til salget av motorfabrikken Bergen Engines, som ble stoppet i 2021 etter at BT/E24 avdekket at kjøperne var russiske oligarker med tette bånd til det russiske forsvaret, Kreml og president Vladimir Putin.

Hun sier regjeringen har foreslått at man må vurdere en meldeplikt ved salg av strategisk eiendom for å ha bedre oversikt.

– Det er ikke bare fordi man uten videre skal kjøpe opp, men for å hindre at strategiske virksomheter blir oppkjøpt av interesser vi ikke ønsker å ha i den type virksomheter. Enten det er kinesiske eller russiske.