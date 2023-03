SKAL UNDERSØKES: Vindkraftkonsesjonene i beiteområdet for reinsdyr.

Aasland varsler gjennomgang av Fosen-saken

Olje- og energiminister Terje Aasland sier nå han vil ha en gjennomgang av Fosen-saken og de omstridte vindmøllene. - Håndteringen har vært elendig, mener MDG, som krever en uavhengig gransking.

Sametinget vedtok at de ønsket en uavhengig gransking av Fosen-saken i starten av mars. Etterpå stilte stortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg (MDG) spørsmål om Fosen-saken til statsråd Terje Aasland.

Nå svarer Aasland at det vil bli en gjennomgang av Fosen saken, men ikke striden om vindmøllene på reinsdyrenes beiteområder er løst:

Olje- og energiminister Terje Aasland og landbruksminister Sandra Borch møtte sametingspresident Silje Karine Muotka i Oslo i mars.

«Regjeringen skal følge opp Høyesteretts dom slik at rettighetene til reindriftssamene på Fosen blir ivaretatt. Formålet med den videre prosessen er å få klarlagt hva som skal til for å sikre reindriftens rettigheter, og hvilke alternativer som finnes.

Nå har vi fullt fokus på å løse denne saken, i nær dialog med reindriften på Fosen og Sametinget. Dette er et arbeid som flere departementer jobber svært tett sammen om, og som regjeringen prioriterer høyt. Når det foreligger en løsning, er det naturlig med en grundig gjennomgang av saken. Innretningen på en slik gjennomgang må vi komme tilbake til.»

MDG-leder Arild Hermstad sier han er glad for svaret:

– Jeg er glad for at Aasland nå bekrefter at det vil bli utført en grundig gjennomgang av hva som har gått galt i Fosen-saken. Regjeringens håndtering av denne saken har vært elendig, og det er viktig å lytte til Sametingets ønske for å forhåpentligvis gjenoppbygge tilliten mellom den samiske befolkningen og staten.

STORE AKSJONER: Fosen-demonstranter sperret inngangen til flere departementer i Oslo i slutten av februar og mars.

Hermstad er kritisk til prosessen som ledet til at det ble gitt konsesjoner for vindkraft i et beiteområde for reinsdyr.

– Saken føyer seg inn i et mønster hvor storsamfunnet har overkjørt samiske interesser i uminnelige tider. Sånn går det når vi har en regjering som prioriterer økonomisk inntjening over menneskerettigheter og natur.

Han er klar på at det må en uavhengig part inn for å gjennomføre granskingen.

– Tilliten til Olje- og energidepartementet og regjeringen er så tynnslitt at det er helt essensielt at granskingen gjennomføres av eksterne og uavhengige aktører, og det kommer MDG til å foreslå i Stortinget dersom regjeringen ikke selv lander på den konklusjonen, sier Hermstad.