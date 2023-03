Ny rapport: Professor Marit Skivenes har ledet Barnevernsutvalget.

Utvalg: Mener rettssikkerheten ikke er god nok for barn i barnevernet

Barn i det norske barnevernet får ikke god nok informasjon eller mulighet til å bestemme over egen fremtid, slår barnevernsutvalget fast.

Mandag ble den 524 sider lange utredningen «Trygg barndom, sikker fremtid. Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet» overlevert til Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Utredningen tar for seg 118 forslag.

Professor Marit Skivenes har ledet barnevernsutvalget, som ble satt ned av Solberg-regjeringen i mars 2021 på instruks fra Stortinget.

Utvalget fikk i oppdrag å se på rettssikkerheten i barnevernet og skal komme med forslag som kan bedre dette i alle deler av barnevernet.

I rapporten kommer det frem at barn i det norske barnevernet bør behandles mer rettferdig.

– Hvorfor får vi ikke dette bedre til? Vi har et fragmentert system, sier Marit Skivenes.

Info Dette mener utvalget ikke er godt nok Barn får ikke nok informasjon om det som handler om dem.

Barn får ikke sagt hva de føler, tenker og ønsker på en god nok måte.

Barn får ikke være nok med på å bestemme over fremtiden sin.

Barn får ikke nok mulighet til å si ifra om de er uenige i det barnevernet bestemmer. Vis mer

Norge dømt

Norge har flere ganger blitt dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) for brudd på menneskerettighetene i barnevernssaker. Dette er bakgrunnen for at utvalget ble satt ned.

Domstolen har blant annet dømt Norge for brudd på artikkel 8 – retten til familieliv. De har pekt på at myndighetene plikter å jobbe for gjenforening av barn og foreldre etter en omsorgsovertagelse omsorgsovertagelseDette er barn som det offentlige overtar omsorgen for..

Faktisk.no: Derfor ble Norge dømt for brudd på menneskerettighetene.

Info Dette er blant utvalgets funn Noen ganger undersøker barnevernet for lite. Det gjør at barn ikke får den hjelpen de trenger.

Andre ganger undersøker barnevernet for mye. Da gjør ikke barnevernet det så forsiktig som de skal.

Barn og foreldre får ikke være nok med på å bestemme hvor mye

som skal undersøkes.

Barn og foreldre får ikke vite nok og vet derfor ikke hva som skjer.

Undersøkelser tar lang tid og det er ikke bra for barn og familier.

Kilde: Barnevernsutvalget Vis mer

DØMT: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) har dømt Norge i 15 barnevernssaker. I én av disse sakene er Norge felt for selve omsorgsovertagelsen.

I 2021 var 651 barn involvert i saker om omsorgsovertagelse i Norge, dette er både barn i saker der det ble fattet vedtak om omsorgsovertagelse og det ikke ble det.

Det norske barnevernet har også fått internasjonal oppmerksomhet i det siste etter at en norsk barnevernssak ble Bollywood-film.

VG har, sammen med Faktisk.no, også skrevet en rekke saker om motstanden mot det norske barnevernet.

