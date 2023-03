NEI TAKK: Trygve Slagsvold Vedum vil ikke ha noe av en regjering med SV, MDG og Rødt.

Vedum skyter ned SVs regjerings-invitasjon

TRONDHEIM (VG) SV-leder Kirsti Bergstø inviterte i et VG-intervju til regjeringssamarbeid mellom Ap, Sp, SV, MDG og Rødt. Men Vedums svar er klart: Nei, takk!

– Det er helt uaktuelt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Invitasjonen kommer fra Kirsti Bergstø, som denne helgen blir SVs nye leder:

Hun har allerede varslet at hun gjerne går inn i nye regjeringsforhandlinger med Sp og Ap, etter at de forrige brøt sammen og endte med at SV forlot bordet.

Men til VG sier hun at hun ikke bare er åpen for en Ap/Sp/SV-regjering, men også en regjering der Rødt og MDG er med i tillegg.

– Sp må skjønne at den viktigste allierte i sakene de fremhever som viktigst, i hvert fall i valgkamp, er SV. Og så må Rødt og MDG slutte å lukke døra for seg selv, sier Bergstø.

FORLOT HURDAL: SV mente de ikke fikk nok gjennomslag til å bli med i denne regjeringen. Her er nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, partileder Audun Lysbakken, nestleder Kisti Bergstø og kommunikasjonssjef Siri Gjørtz.

– Vi er dypt uenige

Vedum sier at den politiske avstanden mellom de fem partiene er altfor stor. Han minner om at SV forlot regjeringssonderingene på Hurdal høsten 2021.

– SV valgte å reise fra Hurdal fordi de var uenige slik jeg opplevde det i olje- og gasspolitikken, sikkerhetspolitikken, synet på NATO og i diskusjonen om bruk og vern. Spennet mellom SV og oss var for stort og de valgte å reise, sier Vedum og fortsetter:

– MDG har et helt annet enn oss i mange av de spørsmålene. Rødt er delt i to i olje- og gasspolitikken, men flertallet er for en styrt avvikling av olje- og gassnæringen. Det er også MDG. Vi er dypt uenige, sier han.

Vedum er veldig uenig i Rødts NATO-motstand.

– Se på diskusjonen de har på NATO, synet på invasjonen i Ukraina og støtting av militært utstyr. Det ville vært veldig krevende i en slik koalisjon, sier Vedum.

IKKE ET TEMA: Ola Borten Moe sier at invitasjonen ikke er et tema på Sps landsmøte.

– Er det enda vanskeligere med en slik regnbuekoalisjon enn bare å ha SV inn i regjering?

– Spennet er så stort. MDG er kanskje det partiet som er mest uenig med mange av de grepene vi har gjort. Vi har for eksempel lagt om rovdyrpolitikken, der vi hører mer med folk lokalt enn før. MDG er de som er mest uenige, sier han.

Han sier at han har stor respekt for Kirsti Bergstø og ønsker henne alt godt som ny SV-leder.

Men invitasjonen hennes får altså en kald skulder:

– Jeg har respekt for at det er ulike syn, men i regjering må man bli enig hele tiden. Du har noen diskusjoner, men du må kunne stå for det og finne løsninger hver dag. Det ville ikke være styringsdyktighet i det hele tatt, sier han.

NEI, NEI, NEI: Senterungdommens leder sier klart og tydelig nei til Bergstøs politiske regnbuekoallisjon.

– Virkelighetsfjernt

Sp-nestleder Ola Borten Moe sier til VG at en slik regjeringskoalisjon ikke er et tema på Senterpartiets landsmøte.

Senterungdommens leder, Andrine Hanssen-Seppola, er svært skeptisk. Hun sa tidligere fredag at det er like sannsynlig med Ap, Sp og SV i regjering som at Elvis lever.

– Senterpartiet skal aldri i regjering med kommunister. Dette viser det jeg har sagt tidligere. SV forholder seg ikke til verden slik den er. De forholder seg til verden slik de skulle ønske at den skulle verne, sier hun og fortsetter:

– Dette er rett og slett et virkelighetsfjernt forslag, som aldri kommer til å bli en realitet, sier hun.