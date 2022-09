BERØRT: – Hans historie berører meg sterkt og det er svært beklagelig at vi har sviktet i vår oppfølging av ham, sier Eve V. Bergli, ytelsesdirektør i NAV.

NAV: − Vi har sviktet så grovt

NAV innrømmer at de selv har rotet bort flyktningen Alis rett til uføretrygd. Nå varsler advokaten erstatningskrav i millionklassen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nav legger seg flate på alle nivåer etter at VG søndag fortalte historien om den tidligere Nato-soldaten Ali som gjennom NAV-systemet mener seg misbrukt av to av sine saksbehandlere.

Som en del av NAVs feilbehandling av Ali, er det slått fast at han har mistet rett til uføretrygd. Nå vil NAV rydde opp.

– Hans historie berører meg sterkt og det er svært beklagelig at vi har sviktet i vår oppfølging av ham, sier Eve V. Bergli, ytelsesdirektør i NAV.

Hun sier NAV Klageinstans har hentet inn ytterligere dokumentasjon, og de vurderer nå om det finnes muligheter for å gjøre om på avslaget han har fått.

– Hvis konklusjonen blir at vi ikke kan det, så forstår vi godt at han ønsker å kreve erstatning. Nå må vi først vente på svaret fra vår klageinstans før vi kan ta stilling til et eventuelt erstatningskrav, sier ytelsesdirektør Bergli.

NATO-SOLDAT: Ali forteller om sine oppdrag for Nato i Irak og Afghanistan. Dette bildet forteller Ali er fra ørkenen sør i Irak i 2006. Året før han kom som flyktning til Norge.

– Beklager på det sterkeste

Hun følger opp det lokale NAV kontorets leder som tidligere har sagt dette om Alis sak:

– Først og fremst vil vi beklage på det sterkeste overfor Ali de feil som er gjort av oss. Det gjør vondt å vite at vi som skulle hjulpet har sviktet så grovt. I ettertid ser vi veldig klart at Ali har tapt rettigheter fordi vi ikke har overholdt vår opplysnings- og veiledningsplikt overfor ham.

Alis advokat varsler nå et betydelig erstatningskrav mot NAV.

Advokaten mener det ikke er godt nok at NAV bare legger seg flat. Han mener de feil de har gjort må få direkte konsekvenser.

– NAV har bekreftet alvorlige feil, som har ledet til tap av rettigheter og økonomi. Vi mener det klart er grunnlag for å holde NAV ansvarlig for dette. Et slikt krav vil være betydelig, sier advokat Joachim Stang.

ERSTATNINGSKRAV: Advokat Joachim Stang varsler et betydelig erstatningskrav mot NAV for de feil NAV selv erkjenner å ha gjort mot hans klient.

Kritikk i internt notat

En del av sakens kjerne er Alis søknad om uføretrygd. En trygd NAV selv mener de har rotet bort for Ali.

Her finnes det et internt dokument fra NAV Sarpsborg datert 21. september i fjor, der NAV selv er kritiske til hvordan de har behandlet Ali. I notatet konkluderes det med tre punkter.

** At han på grunn av alvorlig sykdom ikke har vært i stand til å ivareta egne interesser.

** NAV har ikke bistått ham i nødvendig grad til å ivareta egne interesser

** Dette har ført til at bruker har tapt rettigheter til uføretrygd.

Forut for disse konklusjonene lå det dokumentasjon på flere år med vanskjøtsel av NAVs behandling med Ali.

I 2016 ble han blant annet tatt av arbeidsavklaringspenger (AAP) og mottok fra det tidspunktet økonomisk nødhjelp fra NAV. Dette til tross for at han fortsatt var syk. Noen måneder senere ble det sendt ut et akutteam fra sykehuset til Ali.

I notatet fra besøket skriver de at de finner en nedbrutt og sulten mann i en kald, umøblert og muggen kjellerleilighet. Han oppgir til dem at han ikke har råd til hverken mat eller medisiner.

LITEN OG VERDILØS: – På introduksjonsprogrammet så ingen ressursene jeg kom med, og måten jeg ble fulgt opp på fikk meg til å føle med liten og verdiløs. Jeg ble snart nedbrutt og syk, og hun som fulgte meg opp tok kontroll over meg, og utnyttet meg. Fra da av ble jeg syk, og senere verre og verre. Når jeg så endelig skulle få en avslutning på marerittet, så bare gjentok historien seg, sier Ali.

– Liten og verdiløs

Ali beskriver selv livet sitt som ødelagt på dette tidspunktet, seks år etter at han kom til Norge som flyktning.

Ali forteller at han kom til Norge som tidligere Nato-soldat, og at han ønsket å delta og arbeide. I den første tiden møtte han vennlige og hjelpsomme mennesker, som inkluderte ham og ga ham trygghet. Dette endret seg etter at han flyttet til den aktuelle byen på Østlandet.

Våren 2021 vil NAV ordne opp: De ansetter en egen saksbehandler for å forsøke å finne ut om Ali var syk nok til å få uføretrygd og for å eventuelt hjelpe ham med å søke.

Advokat Joakim Stang beskriver det som tidenes ironi at NAV-veilederen som kommer inn i saken og lover å rydde opp, skal ha utsatt ham for det samme som Ali hevder skjedde da han først flyttet til Sarpsborg: Igjen havner han i et seksuelt forhold til en saksbehandler fra NAV.

– Behandlingen av NAV-saken hans er helt uforståelig, dette er sak som aldri skulle havnet på mitt bord. Han ble diagnostisert, to ganger, med alvorlig og kronisk PTSD. Dette skal ti av ti ganger gi rett til uføretrygd, sier Stang.

– Dette er en av dem vi skulle passet best på, som ender opp med misbruk og tap i begge ender av reisen, mener advokaten.

LEGGER SEG FLATE: NAV er sterkt selvkritiske etter behandlingen de har gitt den tidligere Nato-soldaten Ali.

– Offer for lovendring

I notatet fra det lokale NAV-kontoret fremkommer det at Ali ble offer for en lovendring som inntraff 1. januar 2021. Lovendringen krever nå at alle, også flyktninger, må ha bodd i Norge i minst fem år før behovet dukker opp for å ha rett til uføretrygd.

Årsaken bak avslaget er at NAV mener han hadde varig nedsatt arbeidsevne allerede fra 1. februar 2009, omtrent et halvt år etter at han kom til Norge som godkjent flyktning, men ikke søkte før lovendringen. Dersom han hadde søkt før 1. januar 2021, ville han fått uføretrygd, sier Stang.

Advokaten sendte en klage på avslaget den 9. juli 2021.

– Avslaget på uføretrygd er påanket og ligger til behandling i NAV Klageinstans. Dersom NAV Klageinstans opprettholder avslaget, vil anken sendes til Trygderetten for behandling der, opplyser leder for det lokale NAV-kontoret til VG.

VG har lagt frem anklagene i denne saken overfor de to advokatene til de aktuelle kvinnene som har vært etterforsket for misbruk av overmaktsforhold mot Ali. Ingen av dem ønsker å kommentere saken. Avgjørelsen i straffesaken blir tatt av Riksadvokaten innen oktober.