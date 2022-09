1 / 2 BRANT HIJABER: Ingen skal bli tvunget til å bruke hijab, var et av hovedbudskapene i demonstrasjonen foran Stortinget lørdag. 22 år gamle Mahsa Amini døde i det iranske «moralpolitiet»s varetekt forrige uke etter å ha bli pågrepet for å ha båret hijaben feil. BRANT HIJABER: Ingen skal bli tvunget til å bruke hijab, var et av hovedbudskapene i demonstrasjonen foran Stortinget lørdag. 22 år gamle Mahsa Amini døde i det iranske «moralpolitiet»s varetekt forrige uke etter å ha bli pågrepet for å ha båret hijaben feil. forrige neste fullskjerm BRANT HIJABER: Ingen skal bli tvunget til å bruke hijab, var et av hovedbudskapene i demonstrasjonen foran Stortinget lørdag. 22 år gamle Mahsa Amini døde i det iranske «moralpolitiet»s varetekt forrige uke etter å ha bli pågrepet for å ha båret hijaben feil.

Brant hijaber og klippet håret i protest mot Iran

Flere hundre personer hadde møtt opp i en følelsesladet demonstrasjon mot det iranske regimet foran Stortinget i Oslo lørdag.

Lørdag klippet Farzane Mahjoubipour av seg håret på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo.

Hun gjorde det for å vise solidaritet med 22 år gamle Mahsa Amini, som døde i det iranske politiets varetekt i forrige uke. Den kurdiske kvinnen skal ha blitt pågrepet for å ha båret hijab på feil måte.

– Vi vil ikke ha islamister i republikken Iran, vi vil ikke ha påtvunget hijab. Hijab må du velge selv, sier hun.

– Vi vil ikke ha mullaer, vi er ferdig med dem. 43 år er nok. Vi vil at verden skal høre oss, sier Mahjoubipour til VG med henvisning til den iranske revolusjonen i 1979.

KLIPPET HÅRET: Flere kvinnelige demonstranter valgte lørdag å klippe av seg håret i protest mot det iranske regimet.

Det er en gammel tradisjon i Iran å klippe av seg håret dersom noen man elsker har blitt drept eller har dødd.

– Men nå er det både for å vise sorg og for å vise at dette håret ikke skal bli en kvinnes død. Hun hadde ikke hijaben på ordentlig, og derfor har de drept henne, sier Mahjoubipour.

Tok til tårene

Det såkalte moralpolitiet arresterte Amini tirsdag i forrige uke. Vitner skal ha observert at hun ble slått av politiet. Kort tid senere ble hun sendt til sykehus der hun lå i koma. Tre dager senere døde hun av skadene.

Dødsfallet som mange anser som et drap, har tent en gnist i iranere, kurdere og andre som tilhører diasporaen i hele verden.

Foran Stortinget ble det lørdag ropt «død over Khamenei» med henvisning til Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei.

I Oslo var det samlet folk tilhørende mange ulike folkeslag for å protestere mot det iranske regimet. De var alle samlet i sin misnøye med det iranske regimet til tross for politiske uenigheter og ulike etnisiteter. Mange tolker demonstrasjonene i Iran som starten på noe større.

24 år gamle Romina Mehdian fra Sandnes tok til tårene foran Stortinget lørdag.

– Det er veldig vanskelig. Det er snakk om et land både har blitt undertrykket av andre nasjoner, men også har et folkeslag som blir undertrykket av sitt eget regime i mange år, sier hun.

– Vi har ingen rettigheter, jeg kan ikke være meg selv, min bror kan ikke reise til Iran.

FØLELSESLADET: Romina Mehdian holdt appell og tok til tårene foran Stortinget lørdag.

– Jeg var ti år da jeg sto utenfor et kjøpesenter og de prøvde å ta tanten min foran øyene på meg fordi hun viste tåen sin, forteller Mehdian.

– Har du hijaben litt feil på, så tar de deg. De bryr seg ikke om du er kurder, de bryr seg ikke... Iran er en etnostat, det er mange minoriteter i Iran. Og de tar de de vil, det har ingenting å si, sier hun.

Store demonstrasjoner

Blant dem som har reagert kraftig i Norge, er stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og nå senest statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre skriver at han er svært bekymret for kvinners rettigheter i Iran, og fordømmer iranske myndigheters brutale håndhevelse av hijab-påbudet.

– Vold og undertrykkelse må opphøre og ytringsfriheten respekteres, skriver han på Twitter.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har tatt opp saken med Irans utenriksminister.

Protestene i kjølvannet av dødsfallet er de største som har vært i Iran siden demonstrasjonene mot økte drivstoffpriser i 2019. Kvinner har spilt en viktig rolle i de nye demonstrasjonene.

Iranere har lenge vært misfornøyd med det religiøse styret som overtok etter revolusjonen i 1979. Demonstranter protesterer blant annet mot mangelen på personlig frihet, strenge klesregler for kvinner – samt den sviktende økonomien i landet.

Demonstranter i Oslo lørdag.

Økt brutalitet

Saken er den siste i en rekke rapporter om brutalitet mot kvinner av iranske myndigheter. The Guardian har blant annet skrevet at myndighetene planlegger å bruke teknologi for ansiktsgjenkjenning på offentlig transport for å identifisere kvinner som ikke oppfyller de nye, strenge reglene for hijab-bruk.

I tillegg til det profesjonelle sikkerhetspolitiet har Iran et frivillig moralpoliti som kontrollerer at de strenge islamske levereglene blir overholdt i hverdagen. Blant annet at kvinner dekker seg til med hijab utendørs.

Ifølge Amnesty blir det stadig vanskeligere å stå opp mot myndighetene i Iran, og menneskerettighetssituasjonen i landet har forverret seg alvorlig.

Mange har de siste dagen uttrykket raseri mot moralpolitiet på sosiale medier. Flere titalls personer er drept i demonstrasjoner i Iran de siste dagene.