OMKOM: Det var Bjørg Hendset (85) som omkom i skredet fredag kveld. Navn og bilde publiseres i samråd med familien.

Bjørg Hendset (85) døde i Valsøyfjord-skredet

Bjørg Hendset (85) bodde i huset som ble tatt av skredet. Familiemedlemmer forteller om dramatiske timer inne i huset, før de kom seg ut.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det var ekstremt dramatisk. De som var inne i huset, kjempet for livet.

Det forteller Per Sefland til VG søndag formiddag. Han er pårørendekontakt og kjenner selv godt området der skredet gikk fredag kveld. Han var svogeren til Bjørg Hendset, som mistet livet.







Naboer har tidligere omtalt 85-åringen som «et rolig og fornuftig menneske, som ikke gjorde noen fortred».

I dagene etter den tragiske ulykken har Sefland påtatt seg jobben som pårørendekontakt, og hatt flere samtaler med personene som ble reddet ut av huset.

– Jeg har snakket med dem, og bevisstheten om timene den kvelden er ulik. Noen husker mye, andre ikke like mye av det som skjedde. Noen har gitt uttrykk for at det hele tok lang tid, sier han, og fortsetter:

INNESPERRET: – Det var en forferdelig situasjon for de som var innesperret i huset mens raset pågikk, forteller pårørendekontakt Per Sefland.

– Men det er naturlig, når du ligger fastklemt inne i huset, mens raset fortsatt siger på. Det var en forferdelig situasjon for de som var innesperret i huset mens raset pågikk.

Det var en kamp for å overleve den kvelden i Valsøyfjorden.

– Noen kom seg ut, men med skader. Og noen ble værende innestengt i huset inntil redningsmannskapet fikk dem ut. Det tok jo flere timer før barnet ble reddet ut.

Toåringen, som er oldebarnet til Bjørg Hendset (85), ble funnet først etter søk med hund. Hundefører Eddy Leonhardsen fortalte lørdag til VG om den dramatiske redningsaksjonen.

Da hunden begynte å bjeffe mot et punkt i stuen, ropte redningsmannskapene. Og toåringen svarte.

Hun hadde falt ned i et hull i gulvet.

– Hun må ha ramlet ned i det hullet og blitt beskyttet på den måten, på mirakuløst vis. Så begynte vi å grave oss gjennom møbler og skitt og lort, fortalte utrykningssjef Børge Henden i Heim brannvesen

HVA SKJEDDE: Det er ennå usikkert hva som forårsaket skredet fredag kveld.

Det har i etterkant av ulykken vært diskutert hvorvidt arbeidet med å legge ny E39 på oversiden av huset, kan ha noe med skredet å gjøre. Statens vegvesen mener det er en sannsynlighet for en sammenheng mellom anleggsarbeid og raset, men at det er for tidlig å konkludere.

Pårørendekontakt Per Sefland har tidligere snakket med den nå avdøde kvinnen i 80-årene om anleggsarbeidene, forteller han.

– Det som er kjent, er at hun opplevde mye støy og sprengningsarbeider like i nærheten av huset. Hun har reagert på bråket tidligere.

Naboer har også fortalt om mye sprengningsarbeid og aktivitet. Han er ikke kjent med om det har vært kommunikasjon mellom avdøde og utbyggerne av veien om anleggsarbeidet.

MÅTTE REDDES UT: Ved hjelp av en stige tok redningsmannskaper seg inn i det skredrammede huset.

To anleggsarbeidere som var i området da skredet i Valsøyfjord gikk fredag kveld, er avhørt. Det bekrefter seksjonsleder for forebyggende og patrulje ved Orkdal politistasjon, Randi Fagerholt til VG.

I tillegg er to familiemedlemmer av avdøde avhørt. Fagerholt ønsker ikke å kommentere innholdet i avhørene.

Etter planen skal E39 forbi rasstedet i Valsøyfjord i Heim gjenåpnes søndag klokken 12, men Veitrafikksentralen understreker at tidspunktet for gjenåpning er usikkert og kan endres.

Per Sefland selv er sterkt preget av den tragiske ulykken, som nært familiemedlem.

– For de berørte har dette vært en helt ekstrem opplevelse, sier han.