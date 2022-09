Andersen ble overført til Mandal fengsel i januar 2021, etter å ha sonet i Bergen i fire år. Bildet er tatt noen måneder før drapene i 2016.

Innsatte reagerer etter selvmord: − Det er en skam

20 år gamle Jonatan Krister Andersen tok sitt eget liv mens han satt i fengsel. Fengselet kunne forhindret det, mener innsatte som sonet sammen med ham.

Søndag fortalte VG historien om Jonatan Krister Andersen, som begikk dobbeltdrap i en alder av 15 år.

Andersen fikk store psykiske problemer under soningen, og tok sitt eget liv i Mandal fengsel høsten 2021. Da var han 20 år gammel.

Innsatte VG har snakket med reagerer på fengselets behandling av Andersen.

– De fikk så mange bekymringsmeldinger i 2021. Det ble gjort så lite for å hjelpe ham, sier en tidligere innsatt til VG.

Mannen sonet i Mandal fengsel sammen med Andersen i 2021. Han ønsker ikke navnet sitt på trykk i avisen.

Den tidligere innsatte mener at Andersen ikke hørte hjemme i voksenfengsel.

– Straff i Norge skal være rehabiliterende. Han var ikke gamle guttungen. Å sette en sånn gutt sammen med tungt kriminelle, som er på et helt annet nivå ... Han ble jo utnyttet på det groveste, og prøvd utnyttet, sier den innsatte.

TRIST: Tidligere innsatt, Roger Johanesen (53), mener Jonatan burde fått hjelp i helsevesenet - ikke sittet i fengsel.

Fikk flere varsler

Andersen ble overført til Mandal fengsel i januar 2021.

I fengselets hendelseslogger, som VG har fått tilgang på, kommer det frem at fengselet var klar over at Andersen fikk store psykiske plager mens han sonet.

Sommeren 2021 ble han plassert på en avdeling med mer tilsyn, på grunn av forhøyet selvmordsfare.

I loggene fra fengselet kommer det frem at Andersen blant annet spiste et glass salt denne sommeren.

En annen gang spiste han frosne løkringer. Han lurte også på om han kunne dø av å spise for mange multivitaminer, ifølge fengselets logg.

I tillegg ble det oppdaget at Andersen skadet seg selv inne på cellen.

– Jeg sa det til dem, dere må jo se at den guttungen trenger hjelp, sier tidligere innsatt, Roger Johanesen (53) til VG.

Johanesen sonet i Mandal fengsel sammen med Andersen. Han mener Andersen burde vært innlagt på sykehus - ikke sittet i fengsel.

De to vasket gangene på avdelingen sammen før Andersen døde, forteller Johanesen.

– Det var grusomt da han tok livet sitt. Det sitter enda i hodet mitt, jeg får det ikke ut.

MAMMA: Kristin Evelyn Oseberg Andersen

– En skam

Det heldigitale fengselet i Mandal er bare to år gammelt - og sto klart sommeren 2020.

Da VG intervjuet lederen for Agder fengsel i forbindelse med åpningen, uttalte han at Mandal fengsel kunne bli «verdens beste».

– Det irriterer meg med det fengselet, hvordan er det mulig å ta livet av seg i Norges nyeste fengsel? Det er en skam, det skal ikke gå an, mener Johanesen.

Andersens familie vil fortelle historien om sønnen fordi de ønsker å rette søkelyset mot hans soningsforhold og kriminalomsorgen i Norge.

SYK: Familien merket hvordan Jonatan ble dårligere og dårligere mens han sonet i Mandal i 2021. Han døde i september samme år.

– Jonatan var i statens forvaring. De som skulle ta seg av ham, gjorde det ikke, sier mor Kristin Evelyn Oseberg Andersen til VG.

Foreldrene sier at de har stor forståelse for at saken er vond for de etterlatte etter drapene, og at saken vekker vonde følelser for mange.

Samtidig syns de det er viktig å tale Andersens sak, etter hans død.

– Han vil alltid være min sønn, sier pappa Kjell Inge Andersen.

PAPPA: Kjell Inge Andersen.

Fengselet: – Håndtert korrekt

VG har stilt Mandal fengsel en rekke spørsmål om Andersens soning. Mandal fengsel ønsker ikke å stille til intervju eller svare på konkrete spørsmål, til tross for at Jonatans familie har opphevet taushetsplikten, og at fengselet har gitt familien innsyn i en rekke dokumenter i saken.

– Kriminalomsorgen evaluerer alltid alvorlige hendelser for å se om det er ting som kunne vært gjort annerledes. I evalueringen som Agder fengsel og kriminalomsorgen region Sørvest gjennomførte etter den aktuelle hendelsen som VG henviser til, fremgår det at hendelsen ble håndtert korrekt av fengslet, og at det ble gjort gode vurderinger i akuttfasen, skriver Geir Jensen, konstituert fengselsleder i Mandal fengsel i en e-post til VG.

DØDE: Andersen sonet i Mandal fra januar til september 2021.

– Hendelsen har også blitt gjennomgått i etterkant for å identifisere potensielle læringspunkter. Slike hendelser vil også være gjenstand for etterforskning av politiet.

Politiet har undersøkt selvmordet og konkludert med at det har ikke har skjedd noe straffbart i saken.

Fengelslederen understreker at dette er en veldig trist sak.

– Først og fremst for avdøde og hans nærmeste, men også for våre betjenter og medarbeidere som har fulgt ham gjennom straffegjennomføringen, og som hadde mye med ham å gjøre gjennom hele hans botid her, inkludert den siste tiden hans, skriver Jensen til VG.

På den konkrete kritikken fra Johanesen, svarer Jensen følgende:

– Når en person blir dømt til fengsel, har retten funnet vedkommende soningsdyktig. Kriminalomsorgens oppgave er da å sørge for at straffen gjennomføres. Selv om vi alltid vil forsøke å gi domfelte tilpassede soningsforhold og oppfølging mtp. rehabilitering, har vi naturligvis stor forståelse for at det oppleves tøft å sitte i fengsel.

