LEDER: Tove Gundersen er generalsekretær i Rådet for psykisk helse – en paraplyorganisasjon for 31 organisasjoner som jobber med psykisk helse.

Lærerstreiken: Rådet for psykisk helse krever tvungen lønnsnemnd

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse krever at lærerstreiken avblåses. – Nærmest litt utidig, svarer streikeleder kontant.

Begrunnelsen fra Rådet for psykisk helse er stadig større risiko for psykisk uhelse for elever som er dobbelt rammet av pandemiskole og lærerstreik.

– Jeg har full forståelse for lærernes streik og støtter fullt ut deres rettigheter. I dette tilfellet er tidspunktet for streiken svært uheldig da den sammenfaller med ordinær skolestart etter det som for mange har vært to lange og vanskelige år uten tilgang til fullverdig undervisning over tid. Det har aldri stått dårligere til med den psykiske folkehelsen her i Norge, og elever og studenter er ikke noe unntak, sier Gundersen.

– Betyr det at regjeringen bør gripe inn med tvungen lønnsnemnd?

– Ja, det mener jeg, svarer Gundersen.

Streikeleder og nestleder Bodil Gullseth i Skolenes landsforbund er uenig:

– Jeg finner det nærmest litt utidig at noen presser på med tvungen lønnsnemnd med slike begrunnelser så tidlig i prosessen. Streik er et lovlig virkemiddel. Samtidig forstår jeg at Rådet for psykisk helse presser på for sine interesser, sier Gullseth til VG.

STREIKESJEF: Bodil Gullseth er streikeleder i LO-tilknyttede Skolenes landsforbund. Foto: Privat

Hun understreker at lærerorganisasjonene forsøker å unngå å ta ut personell som har spesielle oppgaver knyttet til elevers psykiske helse i sine streikeuttak.

– Det er ingen grunn til å bruke tvungen lønnsnemnd rundt dette så tidlig i prosessen. Hvis konflikten varer i flere måneder etter skolestart, kan jeg forstå at et slikt krav kan komme opp, sier Gullseth til VG.

– Mange sliter

Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse påpeker at både høyt skolefravær, kunnskapshull, mindre hverdagsinnhold og brå endringer har påvirket hverdagen til elevene. Og at mange sliter med å komme seg igjen.

– Vi vet at 10 prosent av totalbefolkningen har fortsatt å slite etter at tiltaksnivået (i coronaperioden) ble tatt ned, sier hun.

Corona har gitt nordmenn mer depresjon, meldte NRK i mars. En undersøkelse fra Universitetet i Oslo viser at 1 av 10 slet med moderate eller sterke symptomer på depresjon, selv etter at samfunnet åpnet opp.

Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon bestående av 31 medlemsorganisasjoner som jobber med psykisk helse fra ulike perspektiver.

NOK ER NOK: Nok lærerstreik, mener Rådet for psykisk helse. Nok etterslep i lønnsutvikling, mener lærerne som streiker. Bildet er fra Østersund ungdomsskole i Fetsund.

Akkurat nå er mange av organisasjonene opptatt av at det er flere barn og unge til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

De siste to årene har det vært flere og mer alvorlige henvendelser til hjelpeapparatet, viser en rapport som kom tidligere i år fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Den viser at stadig yngre barn har psykiske plager.

– Barna er sykere og yngre enn de pleide å være. Spiseforstyrrelser, angst og depresjon går igjen, kapasiteten er sprengt og mange avvises, beskriver hun.

– Er det ikke formildende at lærerne stort sett begrenser streikeuttaket til ungdomsskoler og videregående?

– Jeg vil ikke plassere skyld her, det er ikke lærerne som er problemet. De bruker de midlene de har til rådighet for å forbedre hverdagen sin. Problemet er at de er til for – altså elevene – må bli beskyttet for konsekvensene dette kan medføre. Dette ansvaret ligger til myndighetene, ikke lærerne.

STAND: Streikende lærere i Fetsund på plass utenfor Østersund ungdomsskole. De ber forbipasserende biler tute hvis de støtter lærerstreiken.

– Skal ikke lærere kunne bruke sin helt lovlige streikerett?

– Selvfølgelig skal lærerne ha streikerett. Tatt i betraktning presset som ble satt på lærerstanden under nedstengningen tenker jeg at de er i sin fulle rett til å reforhandle premisser – de er nøkkelpersoner som vil inneha en viktig posisjon i enhver beredskapsplan for lignende kriser i fremtiden. Spørsmålet er om streiken skal kunne ha den formen den normalt har pleid å ha eller om vi må finne andre metoder, sier Gundersen.

– Regjeringen kan ikke tillate seg å risikere elevenes velferd og sette deres liv og helse på spill, legger hun til.

Hennes advarsel kommer samme dag som det er blitt kjent at partene i lærerstreiken har tatt initiativ for å nærme seg hverandre.

Både de tre lærerorganisasjonene som er i streik, og motparten KS, bekrefter overfor VG at de har kontakt med Riksmekleren for å finne ut av mulighetene for et møte.

Tidligere torsdag gjorde samtidig Utdanningsforbundet det klart at de vil ta ut ytterligere 300 lærere i streik fra kommende tirsdag av. Da vil i tilfelle streiken fortsetter, i alt rundt 2500 lærere være i streik.

– Ikke hatt en vanlig skolestart

Jovan Milivojevic (18) begynte på Lillestrøm videregående skole i 2020.

– Vi har ikke hatt en vanlig skolestart. Først var det pandemitiltak og nå lærerstreik, sier han til VG.

Under pandemien var han blant elevene i Norge som hadde mest hjemmeundervisning.

– Nå mister vi igjen muligheten til å møte medelever fra klassen. Vi møtes kun i en time.

18-åringen avslutter videregående på IB-linjen (International Baccaelaureate). Av totalt seks fag er det kun ett hvor 18-åringen har undervisning , nå under streiken.

– Vi er ikke på skolen resten av tiden, vi går heller hjem.

AVGANGSELEV: Jovan Milivojevic (18) fullfører nå sitt siste skoleår på IB-linjen i Lillestrøm Foto: Privat

Milivojevic synes mest synd på førsteklasse-elevene som mister skolestart samlet som en klasse. Selv er han opptatt med å forberede seg til avsluttende eksamen. IB-linjen er internasjonal og eksamen i fagene blir gjennomført samtidig for elever fra rundt 100 land rundt om i verden.

– Jeg vet at IB ikke kommer til å tilrettelegger for den undervisningen vi har gått glipp av. Nå jeg øver til eksamen og har en del skolearbeid som jeg må gjøre meg klar til.

– Får ikke vært sammen

Eirik Sørnes (17) forteller at det merkes at en sosial arena er borte.

– Mange klasser får ikke vært sammen. Skolen er en stor sosial arena og når vi har under halvparten av fagene så påvirkes det sosiale.

Sørnes er elevrådsleder på Kongsbakken videregående skole i Tromsø. Selv har 17-åringen tre fag igjen på skolen, venner av han har bare ett fag med undervisning som gjennomføres.

– Vi merker streiken veldig i hverdagen, det er mange hulrom mellom timene.

Under pandemien var ikke Tromsø hardest rammet av tiltak. Likevel var Sørnes og medelevene flere uker hjemme.

– Hvordan blir du påvirket nå?

– For meg og mange andre så kan man føle at vi faller litt bak i fagene. Det er jo en bekymring for at ting ikke kommer til å gå så bra på eksamen. Det kan være litt skummelt å tenkte på at vi ikke har hatt undervisning i mange av fagene ennå.