FRA INNLEIE TIL FAST JOBB: Piotr Wawrzyniak begynte mandag i fast jobb i Skanska, etter 16 år som innleie-arbeider.

Frontet kamp for innleie – så fikk han fast jobb

Bemanningsbyrået Adecco kjemper mot innleieforbudet regjeringen vil innføre, og brukte innleide Piotr som eksempel på en som vil bli rammet. Men nå har han fått fast jobb hos en entreprenør – for første gang på 16 år.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– En gledens dag, som jeg har ventet lenge på, sier polske Piotr Wawrzyniak.

53-åringen har jobbet for bemanningsbyrået Adecco, som i 16 år har leid ham ut til entreprenører i Norge.

Men det skal det bli slutt på. Støre-regjeringen vil fra nyttår forby bruken av innleie i byggebransjen i Oslo-området.

Adecco er en av gigantene innen bemanningsbyråbransjen og kjemper kraftig imot.

I sin kampanje mot den nye loven, har de brukt Piotr som eksempel.

I to saker på selskapets hjemmeside skriver de blant annet:

KAMP: I to artikler på hjemmesiden til Adecco forteller de om farene ved et forbud mot innleie, hvor Piotr Wawrzyniak fronter de to sakene.

«Piotr har bygget velferden i Norge i 16 år – nå sendes han hjem».

«I beste fall finner Piotr ny jobb med dårligere vilkår hos et utenlandsk selskap, og i verste fall mister han og hans 600 kollegaer både jobben, tariffavtalen og AFP-pensjonen», skriver Adecco.

– Det var et annet alternativ de ikke nevnte. Og det var at jeg kunne få meg fast jobb direkte med en av entreprenørene, som gir bedre lønn og en sikrere jobb, sier Piotr.

– Har sett hvor bra han er

Mandag la han innleielivet bak seg etter 16 år og begynte som tømrer i et av de største selskapene i byggebransjen, Skanska.

Han får samme timelønn, men lønnssystemet gir ham samlet mer i lønn.

– Det er riktig. Og så gir det en trygghet å ha fast jobb i et selskap, i stedet for å bli leid ut hele tiden, til det ene selskapet etter det andre.

Han valgte Skanska, som han har vært utleid til i det siste. Eller de valgte ham:

– Piotr har jobbet som innleid hos oss lenge og jeg har sett hvor bra han er. Det er derfor jeg tok initiativ til å få ham ansatt, sier bas Risto Valkonen i Skanska.

TO FORNØYDE MENN: Rødt-leder Bjørnar Moxnes har kjempet for forbud mot innleie i fem år. Han gratulerer mangeårig innleie-arbeider Piotr Wawrzyniak med jobb.

Vi møter dem i Regjeringskvartalet, hvor selskapet er engasjert for å gi regjeringen ny base om noen år.

– Jeg er veldig takknemlig og gleder meg til å jobbe for Skanska og med Risto, sier Piotr.

Han drar hjem til Polen en helg eller to i måneden. Det norske jobblivet har gjort at han har kunnet bygge et hus der nede.

Og nå med fast jobb, planlegger de å flytte til Norge.

– Nå kan kona komme til Norge. Vår yngste datter er snart ferdig med videregående skole i Polen. Når det skjer, kan min kone komme hit. Vi gleder oss til å etablere oss i Norge.

– Dårligere

Han leier for tiden hos en familie på Høvik.

– Du stilte opp for Adecco, i deres kamp mot forbudet mot innleie?

– Jeg hadde ikke helt hånden på rattet og det ble noe overdrevet.

Han vil ikke snakke ned Adecco.

– Nei, der har jeg hatt ryddige arbeidsforhold i mange år. Men fast jobb er bedre enn å bli leid ut.

Pjotr sier han kom inn i selskapet i en tid da avtalene var bedre enn i dag.

– Jeg har hele tiden fått ventelønn mellom oppdrag, hvis det en sjelden gang ikke har vært jobb. Men i dag er avtalene dårligere, hvor man risikerer 50 eller 60 prosent engasjement som innleid. Når du det nivået, trenger ikke bedriften gi deg mer jobb.

SUPERERFAREN: Risto Valkonen i Skanska (til venstre) er fornøyd med å ha kapret en ny arbeider. Finnen har vært med lenge. – Jeg har jobbet for Skanska i 44 år, sier han på godt forståelig norsk, med litt finsk aksent.

– Gladhistorie

– Dette er en gladhistorie som er stikk i strid med det bildet Adecco og bemanningsbransjen har tegnet. Allerede før forbudet har inntrådt, begynner entreprenørene å ansette folk, i stedet for å leie dem inn. Det er en stor seier, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som fremmet forslaget om innleieforbud for fem år siden.

– Etter hva jeg hører er det mange bedrifter som nå ansetter leiefolk – helt etter planen. Det dreier seg om at arbeidsfolk i Norge skal ha trygghet for jobb, sier han og bruker følgende bilde:

– I dag står mange med lua i hånda – eller mer konkret, mobilen: Som de har i hånden hele tiden, spent på om de får en telefon om at de har fått et oppdrag.

Innleieforbudet i byggebransjen i Oslo-området skal etter planen innføres fra nyttår, men det er fortsatt usikkert hvordan overgangsreglene blir; det er ute på høring.

– Vi skal krige videre på for at innleieforbudet i byggebransjen skal gjelde hele landet og at det også må innføres i andre utsatte bransjer, sier Rødt-lederen.

INNE I VARMEN: Piotr Wawrzyniak taster seg inn på arbeidsplassen i Regjeringskvartalet, som gjør at han kan passere sperringen.

Han gir følgende melding til Adecco:

– Artikkelen hvor de bruker Piotr, er ren skremselspropaganda. De er mer bekymret for egen inntjening enn de innleide.

– Har problemer med å forstå

Konserndirektør Erling Kornkveen i Adecco sier «de er svært glad for at Piotr som har vært fast ansatt og gjort en kjempeinnsats for Adecco i 16 år, har fått seg jobb hos en norsk entreprenør med tariffavtale, slik at han blant annet får med seg pensjonsopptjeningen i AFP».

– Utfordringen er at det fortsatt er flere hundre fast ansatte i Adecco som er omfattet av tariffavtale som kan miste jobben med regjerings forslag. Totalt er det cirka 3000 årsverk i bemanningsbransjen som rammes av forbudet, og vi har fortsatt problemer med å forstå at det ifølge regjeringen er bedre å bli midlertidig ansatt hos en entreprenør, enn fast ansatt hos et bemanningsselskap.

OVERGANG: Konserndirektør Erling Kornkveen i Adecco håper regjeringen snur, men hvis de ikke gjør det, ber han om gode overgangsordninger.

Han sier at regjeringens forslag kan fremprovosere alternative løsninger og «løsarbeidere».

– Det er mye verre enn en organisert bemanningsbransje med faste ansatte, tillitsvalgte og tariffavtaler.

– Unngå masseoppsigelser

Han håper i det lengste at regjeringen tenker seg om. Men står de på forslaget, ber han om tid.

– Da må det etableres overgangsordninger som gir mulighet for de involverte til å finne alternativer, og unngå masseoppsigelser i bemanningsbransjen i månedene som kommer.

Han legger til:

– Ved dårlig implementering av forslaget og kort overgangsordning kan Norge miste tiltrengt kapasitet, og det kan etablere seg alternative løsninger som vi ser blant annet i transportbransjen, med utenlandske aktører som ikke nødvendigvis setter lønn og arbeidsvilkår først.

Forbereder seg

Konserndirektør Audun Brandt Lågøyr i Skanska Norge sier de har har jobbet med å øke grunnbemanningen i selskapet de siste par årene, fra før regjeringsskiftet og vil fortsette med dette i tiden framover.

– Forbudet mot innleie kan komme til å ramme mange av våre leverandører og vil kunne skape utfordringer i mange prosjekter, sier han.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at det er akkurat dette departementet vil oppnå:

– Det er et veldig godt eksempel på hvordan vi ønsker at innstrammingene på innleiereglene skal virke. Målet er flere fast ansatte i direkte topartsforhold i stedet for innleie, og at innleide arbeidstakere skal få fast og direkte jobb i produksjonsbedriftene, sier Persen.

– Jeg er helt enig med Piotr, fast jobb er bedre enn å bli leid ut. Våre forslag er ment å skape et tryggere arbeidsliv, og å sørge for at arbeidsfolk får mer makt over hverdagen sin, og bidra til å styrke det seriøse, ordnede arbeidslivet som skal kjennetegne Norge.