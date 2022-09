Rømte fra raset i Heim: − Dramatisk, traumatisk og vanskelig

Sønnen til Bjørg Hendset (85) som omkom i Valsøyfjord-skredet, befant seg inne i huset da skredet gikk. I politiavhør har han beskrevet hendelsen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var fredag kveld et hus ble tatt av jordras i Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag. Bjørg Hendset befant seg inne i huset og omkom. Et toårige barn ble reddet ut fra et hull i gulvet etter flere timers søk.

Lørdag avhørte politiet flere som befant seg i området. Randi Fagerholt, seksjonsleder ved Orkland politistasjon, opplyser til VG det hun kan referere fra disse avhørene:

– Sønnen til avdøde var i huset da raset gikk. Han beskriver en voldsom traumatisk og vanskelig opplevelse. Han merker et stort drønn, og ser oppover der lyden kommer fra, forteller seksjonslederen og fortsetter:

– Plutselig beveger bakken seg og det bølger. De skjønner at noe skjer. Han springer ut med datteren og søsteren. Da er han klar over at en toåring og moren er igjen inne i huset.

Sønnen er ifølge politiet blant dem som varsler tidlig om skredet. Rett etter opplevelsen ringer han 113 og beskriver situasjonen og sikrer at nødetatene kommer til stedet.

OMRÅDET: Her gikk raset, mellom nåværende og ny E39.

– Det er dramatisk, traumatisk og vanskelig. Han skjønner at det haster med å komme seg ut. Men det er klart det er en ekstra påkjenning å oppleve at det er to igjen i huset, sier Fagerholt.

De har ikke fått opplyst noe tidsanslag på hvor lange raset varte.

– Vi tror det ikke tar så lang tid, men det har vi ikke informasjon om, sier seksjonslederen.

Politiet ble varslet om skredet klokken 19.14. Skredet var rundt 200 meter langt og 20 meter bredt.

Anleggsarbeidere i nærheten

Også to anleggsarbeidere som befant seg i nærheten ble avhørt i helgen.

– Den ene av dem observerer at det forsvinner vegetasjon. Det skjer veldig fort. Han ser at vegetasjon er vekk, ser skader på hus, og ser at vegetasjon har landet helt nede ved nåværende E39, opplyser Fagerholt.

SKADER: Et hus ble skadet i skredet som krevde ett liv fredag.

Arbeiderne jobbet på anleggsveien som bygges i forbindelse med ny E39 på oversiden av der raset gikk. Vegvesenet har bekreftet at det fredag ble gravd 30–50 meter ovenfor huset som ble tatt, men årsaken til raset er så langt ukjent.

Dette vitnet beskriver slik politiet tolker det ikke lyd. Seksjonslederen antar at de jobber med verneutstyr og dermed ikke har hørt noe drønn.

– Det er jo mange involverte her. Det er spesielt når det går et ras rett ved arbeidsplassen, og vi ønsker ikke å uttale oss mer om anleggsarbeidernes opplevelser, sier hun.

TRAGISK: En kvinne omkom da huset ble tatt av raset fredag.

Politiet mener de per mandag har grei oversikt over selve hendelsesforløpet.

– Videre blir det samkjøring med jurist ut ifra hva som eventuelt skal etterforskes og hvem som skal avhøres videre, oppgir Fagerholt.

– Går inn på hele firmaet

Bertelsen & Garpestad er hovedentreprenør på veien over skredstedet. Daglig leder Øyvind Langemyr henviser til Statens vegvesen for alle kommentarer om mulige årsaker.

Han forteller at de har femti ansatte i sving på det drøyt tolv kilometer lange prosjektet mellom Betna og Hestnes. Han anslår at mellom to og fire var i området da skredet skjedde, men ingen av disse havnet i skredet.

– Hvordan opplevde deres ansatte dramaet?

– Det er klart at det går inn på dem. Det går inn på hele firmaet, sier han.

– Alle ansatte fikk debrifing både lørdag og søndag. De er tatt godt hånd om av prosjektledelsen. Arbeidet er delvis i gang på andre steder i prosjektet, sier han til VG.

TATT: Et hus ble tatt av raset.

Langemyr uttalte i helgen at dette var det verste som kunne skje, og at selskapet bistår politiet og Vegvesenet for å finne årsaken til raset.

Mandag skal entreprenørselskapet ha en gjennomgang med Statens vegvesen for å diskutere videre fremdrift på veianlegget der raset gikk.

Eksperter skal granske skredet

VG har mandag morgen vært i kontakt med pressekontakt for Utbygging i Statens vegvesen, som videreformidler spørsmål til avdelingsdirektør Ove Nesje.

Mandag formiddag har VG foreløpig ikke fått svar på hva som skjer videre eller om det er kommet frem nye opplysninger.

OPPRYDDING: Oppryddingsarbeidet på nåværende E39 var i gang i helgen.

– Status nå er at det er en sannsynlighet for en sammenheng mellom anleggsarbeid og raset, men vi har ingen konklusjon på de bakenforliggende sammenhenger, sa Nesje fra Statens vegvesen til VG lørdag.

I helgen ble det klart at det skal gjennomføres en gransking. Vegdirektøren har besluttet at det skal settes ned en ekstern ekspertgruppe som skal se på årsaksforholdet til raset.

Geologer har uttalt seg til VG at vannavrenning kan være en mulig årsak til skredet. Statens vegvesen sa lørdag at skredet på daværende tidspunkt kunne sees i sammenheng med mye nedbør, vegetasjon, fin sand og myr, ifølge politiet.

Heim kommune har satt krisestab.