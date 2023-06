Innfører totalforbud mot åpne flammer

Åpen ild og bål blir forbudt på Romerike, i Follo og i Østfold.

Fra klokka 15 torsdag innføres det forbud mot åpen ild i brannregion øst, som dekker Romerike, Follo og Østfold.

– Det blir forbud med ild og bål, men fremdeles tillatt med grilling der det åpenbart ikke kan medføre brann, sier brannsjef i Indre Østfold brann og redning, Rigman Pents, til NRK.

Forbudet vil sannsynligvis gjelde fram til 29. juni.

Grunnet knusktørt terreng i området, er skogbrannfaren satt til mørkerød på Statsmets skogbrannfareindeks. Det er det høyeste nivået på indeksen.

Værmeldingen viser at det heller ikke er ventet nedbør i regionen de neste dagne. Meteorologisk institutt spår hele tre uke uten regn på Østlandet.

Til vanlig er det bålforbud mellom 15. april og 15. september, men basert på aktsomhet kan man vanligvis lage kaffebål. Heller ikke det har man mulighet til nå.

Brannvesenet Sandefjord og Larvik har også innført totalforbud mot åpne flammer.

I Oslo er det innført restriksjoner mot hagevanning med vannspreder og hageslange grunnet det varme været.

Brann- og redningssjef Razmus Viggen i Rogaland brann og redning sier til Stavanger Aftenblad at de skal ha et møte med Bransjedsforum Sør-Vest fredag. Under møtet skal de gjøre en skogbrannvurdering, og diskutere felles tiltak og eventuelt totalforbud mot åpen ild.

