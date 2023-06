ALARM: Noen fikk nødvarslet onsdag, andre ikke.

Derfor ulte ikke telefonen din

Klokken 12 onsdag gikk alarmen på telefoner over det ganske land. Flere mottok varsel, men ikke alle.

Saken oppdateres!

Henriette Magnussen, seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier til VG at det kan være flere grunner til at mobilen din ikke ulte.

– Det er derfor vi kjører denne testen, sier hun til VG.

Hun presiserer at det kan være flere årsaker til at man ikke mottok varslet.

– Som tidligere tester har vist, også fra andre land, viser at det kanskje kan ha noe med programvareoppdateringen på telefonen din.

Hun understreker at det helt klart kan være andre grunner til det, blant annet at det ikke er alle enher som kan mottavarslet.

– Vi sender ut varslet gjennom mobilmaster, så vi har ingen opplysninger om hvem som mottar varslet.

Hun håper at alle som ikke har mottatt varslet melder i fra på nodvarsel.no

Flere av VGs reportere mottok ikke varslet, og tipsboksen til VG viser at det er svært mange andre som heller ikke opplevde en ulende telefon.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post