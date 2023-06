Fuskesakene: Sammenlignes med NAV-skandalen

De fleste fuskesaker baserer seg på en rapport om tekstlikhet, som lages med kunstig intelligens (AI). Jurister mener rapporten ikke avslører fusk – og sammenligner prosessen mot studentene med NAV-skandalen.

Kortversjonen Flere tusen studenter i Norge er blitt utestengt for fusk basert på tekstlikhet oppdaget av AI.

Jurister og selskapet bak programmet sier at tekstlikhet ikke er bevis for fusk.

Universiteter og høyskoler benekter at tekstlikhetsrapporten brukes som eneste bevis for fusk.

Til tross for kritikk, tror flere institusjoner at bruken av tekstlikhetsprogrammet kan avdekke fusk som ikke kunne avsløres tidligere.

Advokat Halfdan Mellbye mener at mange «fuskere» straffes for handlinger som de fleste studenter gjør seg skyldige i. Han sammenligner det med å kjøre litt for fort.

Utestengelse av studenter kan koste 1,1 milliarder kroner i tapt verdiskaping, basert på tall fra offentlige beregninger.

Jurister sammenligner fuskesakene med NAV-skandalen. Vis mer

– Systemet blir vår fiende, ikke vår hjelper.

Det sier seniorforsker ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU, Morten Welde.

Seniorforsker ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU, Morten Welde

Han synes bruken av tekstlikhetsverktøyet virker mot sin hensikt.

– Nå er det systemene som styrer, ikke sunn fornuft.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen Terje Einarsen mener folk flest kan miste tilliten til akademia på grunn av fuskesakene – særlig saker om selvplagiering selvplagieringGjenbruk av egen tekst, for eksemepl fra tidligere eksamensoppgaver.. Einarsen sammenligner med NAV-skandalen. NAV-skandalen.NAV-klienter ble over mange år feilbehandlet da de tok med seg trygd til utlandet. Mange ble feilaktig dømt til fengselsstraffer.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen Terje Einarsen

– Der så vi hvor enkelt og kjapt klientene ble straffedømt, og hvor komplisert det er å rydde opp. Forskjellen er at myndighetene foreløpig ikke har innrømmet at det er gjort alvorlige feil, sier Einarsen.

– Klassejus

Advokat Halfdan Mellbye mener at en stor del av fuseksakene handler om veldig små overtredelser.

– Det er som om vi skulle straffet de som kjører i 51 km/t i 50-sonen med å inndra førerkortet.

– Utestengelse er en straff som slår helt ulikt ut avhengig av hvilket sosiale støtteapparat du har rundt deg. Dette er klassejus. Og myndighetene aner ikke hva som skjer med de utestengte studentene.

Advokat Halfdan Mellbye

Han understreker at fusk er uakseptabelt.

– Ingen vil ha studenter som fusker. I dag tar vi mange som har høy tekstlikhet, men de som fusker bevisst, har et lett spill.

– Trekkes ikke automatiske slutninger

De fleste universitet og høgskoler har siden begynnelsen av 2000-tallet brukt et tekstlikhetsprogram. Oppgaver og eksamener kjøres gjennom på jakt etter mulig likhet med andre kilder, og lager en rapport som angir en prosent tekstlikhet med tekster i databasen.

Ideen er å finne ut om studenten har presentert andres arbeid som sitt eget. Det er dette som kalles plagiat.

Men programmet oppdager også hvis du har gjenbrukt dine egne, tidligere formuleringer – selvplagiat.

VGs kartlegging viser at minst 77 studenter har blitt mistenkt for fusk på grunn av dette de siste fem årene. Tallet er sannsynligvis høyere.

Mange lærebøker og artikler er av opphavsrettslige hensyn foreløpig ikke inkludert i database. Det er imidlertid studenters tidligere besvarelser.

Kan koste 1,1 mrd.

Siden 2018 har studenter i Norge blitt utestengt i til sammen 2600 år for fusk, viser en kartlegging VG har gjort.

Forsinkelsen i studieløpet som utestengelsen medfører, påfører både studenter og samfunnet enorme økonomiske tap.

En offentlig utredning fra 2022 viser til beregninger av kostnaden av tapte studieår.

– Et år utenfor arbeidslivet kan utgjøre om lag 430.000 kroner i tapt verdiskapning, sier førsteamanuensis ved UiO Astrid Marie Jorde Sandsør, som var med på å lage rapporten.

Legger vi denne beregningen til grunn, kan 2600 tapte studieår gi 1,1 milliarder kroner i tapt verdiskaping.

Sandsør understreker at tallene er usikre, men høye nok til at det er stor interesse for å få studenter til å fullføre raskere.

Førsteamanuensis ved UiO, Astrid Marie Jorde Sandsør

– Mulig hull i CV-en når man først søker jobb, og risiko for at man ikke kommer tilbake til studiene i det hele tatt, kan gjøre kostnaden enda større. Samtidig kan studentene jobbe mens de er utestengt, og kostnaden blir da lavere, sier hun.

I en kartlegging VG har gjort blant de største høyskolene og universitetene, svarer de at rapporten om tekstlikhet ikke alene skal brukes som bevis for fusk.

– Det trekkes ikke automatiske slutninger om faktisk plagiat ut fra dette alene, sier rektor ved Høgskolen i Østfold.

– Systemsvikt

Advokat Magnus Stray Vyrje mener at tekstlikhetsrapportene misbrukes, særlig i selvplagiatsakene.

– Institusjoner, Felles klagenemnd og domstolene har latt seg blende av rapportene. Spørsmålet om studenten pliktet å henvise til seg selv, kan ikke bare avgjøres ut fra tekstlikhet, sier Vyrje.

Advokat Magnus Vyrje

– Det er åpenbart at det går en nedre grense for når studentene plikter å henvise til seg selv, men uklart hvor grensen går, sier han.

Vyrje mener systemet har sviktet fullstendig i sakene om selvplagiat.

– Vurderingene har her blitt gjort sjablongmessig, på autopilot. Man lar seg blende av rapportene. Som i NAV-skandalen står vi overfor en systemfeil. Forskjellen er bare at staten ikke ønsker å rydde opp i den urett som er begått.

På generelt grunnlag svarer Kunnskapsdepartementet at dagens lov legger opp til at institusjonene selv fastsetter hva som skal regnes som fusk.

I forslag til ny lov foreslår de å begrense denne fullmakten ved å legge føringer for hva som kan anses som fusk, og for det de kaller en mer nyansert reaksjonsbruk.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– Dette inkluderer føringer for håndtering av saker om såkalt selvplagiering, skriver departementet på e-post.

– Gjennomgår all dokumentasjon

På spørsmål fra VG om hvordan Felles klagenemnd behandler tekstlikhetsrapporter, opplyser leder Marianne Klausen at de prøver alle sider av sakene.

– I saksbehandlingen gjennomgår nemnda all dokumentasjon. Dette inkluderer plagiatrapporter og uttalelser fra sensor og faglærer om funn i teksten.

Marianne Klausen, leder av Felles Klagnemnd

Flere av institusjonene VG har vært i kontakt med tror bruken av tektslikhetsprogrammet forklarer noe av økningen i fuskesaker.

– At vi har et system for å fange opp fusk handler om rettferdigheten overfor de andre studentene og troverdighet til institusjonene, sier rektor ved Nord universitet.

– Fremtidige arbeidsgivere er nødt til å kunne stole på kompetansen til kandidatene fra universitetene våre.

Advokat Snorre Kristiansen forteller at han har lest mange vedtak om utestengelse for fusk som baserer seg på at tekstlikheten er høy.

– De har ikke sett på dataene bak. Tekstlikhetsprogrammet er ikke bedre enn lærestedet som leser rapporten, sier han.

Advokat Snorre A. Kristiansen

Mener studentene ikke blir hørt

En annen som har fulgt utviklingen er advokat Ruben Haugland. Han har representert flere titalls studenter som er anklaget for fusk.

– Hvis sensor har funnet en høy prosent tekstlikhet, har du som student en lang vei å gå for å forklare deg overbevisende.

Han mener flere vedtak i fuskesaker viser at studentens argumenter over hodet ikke er hørt.

Selskapet bak tekstlikhetsprogrammet, Turnitin, understreker til VG at hensikten med verktøyet ikke er å avsløre fusk.

– Rapporten gir en mulighet for lærerne til å ha en diskusjon med studenten. De kan sammen gå gjennom de punktene der det vises tekstlikhet, sier kommunikasjonsansvarlig Andrea Fitzpatrick i Turnitin til VG.

Hun fraråder lærerne å ha et anklagende utgangspunkt for samtalen med studenten.

– Mistenkeliggjør alle

Både Welde på NTNU og Haugland viser til at andre land har en annen praksis.

Advokat Ruben Haugland

– I Norge oppleves det som om at institusjonenes utgangspunkt er at studenten kan ha fusket. Alle besvarelser sendes automatisk til kontroll, og istedenfor å lete etter en god forklaring på eventuell likhet, mistenkeliggjør vi, mener Haugland.

Han frykter også at blind tro på tekstlikhetsprogrammet gjør at mange som bevisst jukser for å få fordeler på eksamen, ikke blir tatt.

– Det handler ikke om hvor grovt du har fusket, men om hvor god du er til å skjule sporene dine.

Haugland bruker to eksempler, som begge er fusk etter dagens regelverk:

Studenten får hjelp av foreldrene til å skrive en bedre oppgave. Studenten er i en personlig krise samtidig som eksamen, og rekker ikke å se over referansene.

– Det er enkelt å ta disse siste, og derfor er det de som tas. De som derimot virkelig går inn for å fuske, slipper nok oftere unna, understreker Haugland.

